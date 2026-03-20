Semana Santa 2026: recorrido completo y horarios de Jesús de los Milagros en San José

La mañana del Domingo de Ramos es sinónimo de contrastes, mientras en el barrio de Gerona el júbilo de bombas y marchas festivas son parte del paso de Jesús de las Palmas recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, por el barrio de San José la solemnidad y la cadencia de las marchas fúnebres acompañan al Rey del Universo, como se le conoce tambien al nazareno josefino.

En el inventario personal de 1704, don Lorenzo de Paz y Arpides, originario de Comayagua, Honduras, consignó como “la primera y más valiosa posesión” una imagen de Jesús Nazareno, de dos varas de alto, con diadema de plata.

En 1736, su hijo Lorenzo de Paz y Arrivillaga donó esta escultura a la Ermita de la Santa Cruz del Milagro, del barrio Chipilapa, pidiendo como condición que se fundara una hermandad para el culto de la imagen. Ese año salió por primera vez en procesión, la noche del martes santo.

Por los terremotos de 1773 la imagen fue resguardada en el templo del hospital San Pedro, junto a la imagen del Patriarca señor San José. En 1780 estas dos esculturas junto a la llamada “Cruz del Milagro”, fueron trasladadas a la Nueva Guatemala de la Asunción. En 1850 el Nazareno se establece en el templo del Señor San José, en el barrio De Los Carpinteros y se le empieza a conocer como “Jesús de los Milagros”.

Santuario Arquidiocesano del Señor San José

Fecha: Domingo de Ramos, 29 de marzo

Imagen: Jesús Resucitado

Lugar: 13 avenida y 5a. calle zona 1

Puntos de referencia

06.15 horas: Salida

O7.30 horas: Avenida de Los Árboles

9 horas: Parque Infantil Colón

9.50 horas: Rectoría Santa Rosa

11 horas: Templo La Merced

12.45 horas: 1a. calle y Av. Juan Chapín

13.45 horas: Parque Isabel La Católica

15.30 horas: Catedral Metropolitana

16.35 horas: Rectoría Santa Catalina

18.30 horas: Casa Central, 2a. avenida

19.35 horas: Av. Centroamérica y 19 calle

21.15 horas: Hospital San Juan de Dios

22.35 horas: Parque El Sauce

23:15 horas: Templo La Recolección