Asuetos 2026 en Guatemala: cuándo inicia el descanso de Semana Santa, calendario de descansos y qué fines de semana largos habrá

Guatemala se prepara para uno de los asuetos más largos del año: la Semana Santa, una época que combina devoción, tradición y la oportunidad de disfrutar de al menos tres días de descanso.

Ante ello, muchos trabajadores del sector privado buscan conocer cuándo inicia el asueto, ya que quienes tienen derecho a gozarlo pueden planificar sus vacaciones, mientras que quienes deben laborar durante estas fechas necesitan saber qué establece el Código de Trabajo.

La Semana Santa comenzará con el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, y se extenderá hasta el Domingo de Resurrección, el 5 de abril. Sin embargo, en Guatemala los asuetos oficiales corresponden únicamente al Jueves Santo, 2 de abril; Viernes Santo, 3 de abril, y Sábado Santo, 4 de abril.

Mientras que el Domingo de Resurrección no se contempla como parte del asueto establecido por el Ministerio de Trabajo. Según el artículo 127 de esta normativa, los asuetos deben disfrutarse con goce de salario; sin embargo, si un trabajador debe laborar en esas fechas, tiene derecho a recibir un pago extraordinario correspondiente al tiempo trabajado.

¿Qué descansos continúan después de Semana Santa?

Pasados estos tres días, los trabajadores contarán con siete asuetos que podrán gozar, dos de ellos correspondientes a medio día de descanso. Mientras que otro de los asuetos no se podrá gozar, debido a que este año corresponde a fin de semana.

Según el calendario oficial presentado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los asuetos a gozar son:

viernes, 1 de mayo – Día Internacional de los Trabajadores (fin de semana largo)

martes, 30 de junio – Día del Ejército

martes, 15 de septiembre – Día de la Independencia

martes, 20 de octubre – Día de la Revolución

domingo, 1 de noviembre – Día de Todos los Santos

jueves, 24 de diciembre (mediodía en adelante) – Nochebuena

viernes, 25 de diciembre – Navidad (fin de semana largo)

jueves, 31 de diciembre (mediodía en adelante) – Fin de año

Para el calendario del 2026 también se inicia con un fin de semana largo, debido a que el 1 de enero del 2027 será viernes, lo que representa una oportunidad para gozar de un descanso prolongado.

Asimismo, algunos trabajadores de la Ciudad de Guatemala también gozarán de un descanso programado el 15 de agosto, cuando se celebre la feria patronal.