¿Qué se celebra el Domingo de Ramos?

El Domingo de Ramos se celebra este domingo 29 de marzo.

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Esta es una fecha movible, como la Cuaresma.

El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en la que la multitud lo recibió con gozo y lo aclamó como el Mesías, explica Aciprensa.

Este domingo en las parroquias se realiza una procesión desde el atrio, donde se bendicen los ramos y se lee una lectura, previo que el párroco ingrese al templo e inicie la misa.

El Domingo de Ramos se bendicen los ramos que se llevan a los hogares. (Foto Prensa Libre: Lucrecia Choy)

Se recuerda el gesto profético de Jesús que es aclamado como Rey de Paz y el Mesías, y después condenado para el cumplimiento de las profecías, anota Aciprensa.

La liturgia de este día es el relato de la Pasión de Cristo.