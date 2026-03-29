Salud y Familia
¿Qué se celebra el Domingo de Ramos?
La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, día que también se realiza la procesión de las palmas, conozca qué se conmemora este día.
La procesión de Jesús de las Palmas de la Rectoría de San Miguel de Capuchinas, conocida también como de la burriquita, recorrió las calles este domingo por la mañana. (Foto Prensa Libre: Moises Xec)
El Domingo de Ramos se celebra este domingo 29 de marzo.
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Esta es una fecha movible, como la Cuaresma.
El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en la que la multitud lo recibió con gozo y lo aclamó como el Mesías, explica Aciprensa.
Este domingo en las parroquias se realiza una procesión desde el atrio, donde se bendicen los ramos y se lee una lectura, previo que el párroco ingrese al templo e inicie la misa.
Se recuerda el gesto profético de Jesús que es aclamado como Rey de Paz y el Mesías, y después condenado para el cumplimiento de las profecías, anota Aciprensa.
La liturgia de este día es el relato de la Pasión de Cristo.