¿Qué se celebra el Domingo de Ramos?

Salud y Familia

¿Qué se celebra el Domingo de Ramos?

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, día que también se realiza la procesión de las palmas, conozca qué se conmemora este día.

|

time-clock

Qué se celebra el Domingo de Ramos

La procesión de Jesús de las Palmas de la Rectoría de San Miguel de Capuchinas, conocida también como de la burriquita, recorrió las calles este domingo por la mañana. (Foto Prensa Libre: Moises Xec)

El Domingo de Ramos se celebra este domingo 29 de marzo.

|Le puede interesar: Las dos lecturas para este Domingo de Ramos y Domingo de la Pasión

Esta es una fecha movible, como la Cuaresma.

El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en la que la multitud lo recibió con gozo y lo aclamó como el Mesías, explica Aciprensa.

Este domingo en las parroquias se realiza una procesión desde el atrio, donde se bendicen los ramos y se lee una lectura, previo que el párroco ingrese al templo e inicie la misa.

LECTURAS RELACIONADAS

Semana Santa en la Capital: Guía de las principales procesiones

Semana Santa 2026 en la Capital: Guía de las principales procesiones

chevron-right
el mensaje de la procesión de Jesús del Consuelo de La Recolección (2)

“Tampoco yo te condeno, vete y no peques más”, el mensaje de la procesión de Jesús del Consuelo de La Recolección

chevron-right
Qué se celebra el Domingo de Ramos
El Domingo de Ramos se bendicen los ramos que se llevan a los hogares. (Foto Prensa Libre: Lucrecia Choy)

Se recuerda el gesto profético de Jesús que es aclamado como Rey de Paz y el Mesías, y después condenado para el cumplimiento de las profecías, anota Aciprensa.

La liturgia de este día es el relato de la Pasión de Cristo.

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

Lee más artículos de Lucrecia Choy

ARCHIVADO EN:

Domingo de Ramos Semana Santa 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS