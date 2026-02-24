Los tres pilares de la Cuaresma explicados: guía práctica para vivir este tiempo

La oración, el ayuno y la limosna son los tres pilares que fundamentan el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Este período suele relacionarse con un tiempo de “esfuerzos y sacrificios”.

“Estamos en la primera semana de Cuaresma. Han pasado ya estos días de Ceniza, en los cuales se nos ha invitado a vivir la Cuaresma. Se recomiendan prácticas que el cristiano conoce y debería practicar: la oración, el ayuno y la limosna”, explica el presbítero Julio Alejandro Barrios Azurdia en la misa previa al recorrido de la procesión de Jesús del Consuelo, que salió el primer domingo de Cuaresma.

“Hoy podríamos considerar cuántos han ayunado el Miércoles de Ceniza, cuántos han orado, han conversado con Dios, como ese pueblo que confía y cree en Dios. ¿Cuántos en estos días de Ceniza han iniciado a ser solidarios, a ayudar a los demás? El Señor es lo que nos propone”, dice Barrios Azurdia.

El sacerdote también hizo una reflexión acerca del ejemplo de Jesús en los 40 días en el desierto para encontrarse a sí mismo y es una guía para que cada persona “descubra desde su interior qué es lo que debo cambiar, en qué me debo esforzar, posiblemente dentro de la hermandad. ¿Qué debo hacer para alcanzar la santidad? ¿Cómo me voy a ir despojando de aquello que me limita o me esclaviza para no ser libre y caminar con Jesús, que me libera?”, agrega.

A continuación, más detalles de cómo vivir estos pilares durante esta época.

1. Oración

Dedicar más tiempo a la oración familiar durante la Cuaresma acerca a la familia a Dios. A través de la oración familiar, se fortalece la misión cristiana y la dedicación a las buenas obras.

Enseñar a los niños a orar es fundamental. Se puede ayudar a los hijos a profundizar su vida de oración durante la Cuaresma, sin importar su edad.

La oración es particularmente importante en el tiempo de Cuaresma, ya que ayuda a estar más cerca del Señor y a convertir el corazón, cambiando sinceramente el interior y la forma de vivir, poniendo a Dios en el centro de la vida, dice el sitio Cuaresma de Fraternidad. El rezo del Rosario y la práctica del Viacrucis también son parte importante en estos días.

El sitio Catholic Digest da algunas ideas para llevar la oración al diario vivir, de las que compartimos cinco de ellas.

1. Aprendan comunes . En los niños enséñeles el Padrenuestro y otras oraciones.

2. Enseñe la gratitud . A la hora de la cena, pídales a los niños que compartan algo por lo que estén agradecidos para enseñarles a ser agradecidos. Esto ayuda a desarrollar una vida espiritual.

3. Enséñele a su hijo a escuchar . Enséñele a estar en silencio y a reconocer las respuestas de Dios a sus oraciones. Esto implica hacer un seguimiento. Si su hijo ora por algo, asegúrese de hablar sobre si recibe o no lo que pidió. Si lo recibe, enséñele a decir una oración de agradecimiento. Si no, explíquele cómo eso también puede ser una respuesta a su oración.

4. Cambia de estación . Dees cree que el viaje de veinte minutos a la escuela o al supermercado es la oportunidad perfecta para enseñar a orar.

5. Anime a su hijo a llevar un diario de oración . En él, puede escribir sus oraciones favoritas, dibujarse hablando con Dios o ilustrar los dones que Dios le ha dado y por los que está agradecido. Leer la Biblia también es un buen ejercicio.

2. Ayuno

El ayuno es una de las primeras recomendaciones del papa León XIV. El líder de la Iglesia católica recomendó ayunar no solo de alimentos, sino también de palabras que pueden convertirse en armas que hieren. León XIV lo definió como “una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco valorada”.

Los Heraldos del Evangelio explican que el ayuno consiste en comer menos y disminuir la cantidad de alimentos. La Iglesia establece que tanto el Miércoles de Ceniza como el Viernes Santo se debe comer solo una comida normal. Las otras dos, por la mañana y por la noche, deben ser ligeras, de modo que no se consideren comidas completas, según un video difundido en sus redes sociales.

La abstinencia consiste en no comer carne. Se puede consumir pescado, huevo, legumbres, hortalizas y verduras. La Iglesia establece que la abstinencia rige a partir de los 14 años, y el ayuno, desde los 18 hasta los 59 años, salvo en casos de enfermedad. Por lo regular, la abstinencia se practica los viernes de Cuaresma.



Una imagen de Valeria Picón describe los días de ayuno y abstinencia durante la Cuaresma y la Semana Santa. (Foto Prensa Libre: cortesía Desde la Fe MX).



El portal Aci Prensa explica que estas prácticas tienen profundas raíces en la historia y la teología. "El ayuno se remonta a tiempos bíblicos, en los que personajes como Moisés (Éxodo 34, 28), Elías (1 Reyes 19, 8) y Jesús mismo (Marcos 1, 13) practicaron el ayuno. En el cristianismo primitivo, el ayuno era una forma común de expresar arrepentimiento y buscar la cercanía con Dios", dice.



La abstinencia de carne tiene sus raíces en la tradición de la Iglesia de sacrificar algo como acto de penitencia, así como San Pablo invitó a someter y dominar su cuerpo por un bien mayor.Durante la Cuaresma, renunciamos a cosas, no para torturarnos, sino para liberarnos. Al sacrificar comida y cosas que disfrutamos durante la Cuaresma, nos preparamos para la Pascua. Eliminamos cualquier obstáculo que nos separa del amor de Dios.

3. Limosna

Como muestra de gratitud por lo que Dios ha dado y como acto de amor hacia los necesitados, los cristianos dan generosamente a los pobres, especialmente durante la Cuaresma, agrega el sitio Intentional Catholic Parenting.

Llevar alimento a los necesitados y apoyar a quienes lo requieran son acciones indispensables.

Durante esta época también se recuerdan las siete obras espirituales y las siete corporales que pueden ponerse en práctica.

Obras corporales

Dar de comer al hambriento

Dar de beber al sediento

Dar posada al necesitado

Vestir al desnudo

Visitar al enfermo

Visitar al preso / redimir al cautivo

Enterrar a los muertos

Obras espirituales