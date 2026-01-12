¿Cómo se contagia el sarampión?

Médicos Sin Fronteras publicó un video en el que explica cómo se transmite y contagia el sarampión. A diferencia de muchos virus similares, el sarampión no ha mutado y ha conservado la misma estructura durante años.

Mara Chutá, médica pediatra dice que se contagia como todos los virus respiratorios al toser, al hablar y estornudar. Una característica importante es que puede estar hasta dos horas en el aire después de ser expulsado.

Entre diez y catorce días después del inicio de la infección, la enfermedad entra en una fase silenciosa y no presenta síntomas.

El virus es un intruso hostil: se aloja en el tracto respiratorio, se multiplica y luego ingresa al torrente sanguíneo, desde donde puede llegar al bazo, los ganglios linfáticos, los pulmones o el hígado. Entonces comienzan los síntomas: fiebre alta, secreción nasal, tos, conjuntivitis y, en ocasiones, diarrea.

También es cuando pueden aparecer las manchas de Koplick, unas pequeñas lesiones dentro de la boca, distintivas del sarampión. “Generalmente no las observamos porque, cuando llegan los pacientes, ya han pasado esta fase”, agrega Chutá.

Luego comienza a manifestarse una erupción. En cuatro días aparecen pequeñas manchas, primero en la cara y luego en el resto del cuerpo. Por último, la piel empieza a pelarse y se presenta un período de fatiga.

Existe una vacuna segura y económica contra el sarampión, considerada uno de los mayores avances en salud pública de las últimas décadas. Sin embargo, la cobertura sigue siendo insuficiente en países con sistemas sanitarios débiles o cuyas poblaciones enfrentan dificultades para acceder a atención médica. Esto deja a amplios grupos expuestos a la enfermedad.

Los expertos aclaran que las muertes se deben a complicaciones del sarampión, más frecuentes en menores de cinco años y adultos mayores de 30. Las más graves son la ceguera, la encefalitis —una infección acompañada de edema cerebral—, la diarrea grave —que puede provocar deshidratación—, las infecciones del oído y las infecciones respiratorias agudas, como la neumonía.

Los casos graves son especialmente frecuentes en niños pequeños malnutridos, sobre todo en quienes no reciben suficientes aportes de vitamina A o tienen el sistema inmunitario debilitado por VIH/sida u otras enfermedades.

En mujeres adultas puede provocar abortos espontáneos. En personas no vacunadas, las complicaciones pueden llegar a ser mortales.

Mario Melgar, infectólogo pediatra y presidente de la Mesa Técnica de Certificación contra el Sarampión, explica que, en el 2025, la situación se salió de control en América Latina. Se reportaron más de siete mil casos en la región, con más de mil en Estados Unidos, cerca de cinco mil en Canadá y una cifra similar en México. “Para nosotros es especialmente relevante que México y Belice, países fronterizos, presenten casos. Todo esto confirma que la región de las Américas ya no es libre de transmisión de sarampión”, agrega.

Los reportes indican que la transmisión se ha dado, principalmente, entre personas no vacunadas o en comunidades con baja aceptación de la vacunación. Esto explica, en gran medida, la magnitud del problema.

“Desde el año pasado advertimos que Guatemala eventualmente tendría casos, considerando la circulación del virus en países vecinos y la movilidad internacional. Este es, en términos generales, el panorama actual del sarampión”, concluye Melgar.

Con información de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI).