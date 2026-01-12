Sarampión avanza con rapidez: confirman 10 casos en Santiago Atitlán y uno en la capital

Los casos positivos de sarampión aumentan con rapidez. Luego de los cinco confirmados por el Ministerio de Salud en Santiago Atitlán, Sololá, el pasado 9 de enero, las autoridades de salud locales informan de dos más con diagnóstico clínico, y otros tres pendientes de recibir el resultado del Laboratorio Nacional.

Se reportan 10 casos en el municipio, a los que se suma uno notificado en la ciudad capital: un paciente de 14 años que estuvo en el lugar durante las fiestas de fin de año.

La transmisión del virus es por vía aérea, a través de gotículas o aerosoles. Este puede permanecer en el aire o en superficies hasta dos horas.

Una persona con sarampión puede contagiar al 90% de los susceptibles a su alrededor.

La epidemióloga Éricka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Ministerio de Salud, instó a los padres de familia a revisar el carné de vacunación de los niños. Ahora que inicia el ciclo escolar 2026 en colegios privados, establecimientos municipales y por cooperativa, se debe verificar que los menores cuenten con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (SPR). La primera dosis se aplica al año, y la segunda, a los 18 meses.

Hay que actuar rápido

Cuando ya no hay casos de una enfermedad, cualquiera que surja se considera un brote. En el caso del sarampión, los últimos casos autóctonos reportados en Guatemala ocurrieron en 1997, y en 2018 se registró uno importado.

El pasado 2 de enero se informó de los primeros cinco casos positivos en Santiago Atitlán, y las autoridades locales han identificado otros cinco, mientras que el Ministerio de Salud reportó uno en la ciudad capital. Todos tienen en común haber estado en el municipio durante las fiestas de fin de año. Una actividad religiosa que congregó a cientos de personas de distintos puntos de Guatemala y de otros países sería el punto de origen.

Cada persona que asistió al evento religioso en Santiago Atitlán debe acercarse a los servicios de salud para ser evaluada, pues de los contagios primarios pueden surgir casos secundarios, y así diseminarse por el país. Eso es lo que debe evitarse.