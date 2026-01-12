Sarampión avanza con rapidez: confirman 10 casos en Santiago Atitlán y uno en la capital

Comunitario

Sarampión avanza con rapidez: confirman 10 casos en Santiago Atitlán y uno en la capital

La rapidez con que actúe el personal de Salud para identificar, aislar y vacunar a los contactos de los casos positivos será clave para contener el brote de sarampión en Guatemala.

|

time-clock

Cada caso de sarampión puede contagiar a 12 y 18 personas más que no estén vacunadas, lo que puede llevar a una rápida diseminación del virus en el país. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Una persona con sarampión puede contagiar a otras 12 y hasta 18 que no estén vacunadas, según médicos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Los casos positivos de sarampión aumentan con rapidez. Luego de los cinco confirmados por el Ministerio de Salud en Santiago Atitlán, Sololá, el pasado 9 de enero, las autoridades de salud locales informan de dos más con diagnóstico clínico, y otros tres pendientes de recibir el resultado del Laboratorio Nacional.

Se reportan 10 casos en el municipio, a los que se suma uno notificado en la ciudad capital: un paciente de 14 años que estuvo en el lugar durante las fiestas de fin de año.

La transmisión del virus es por vía aérea, a través de gotículas o aerosoles. Este puede permanecer en el aire o en superficies hasta dos horas.

LECTURAS RELACIONADAS

Sarampión llega a la capital de Guatemala: confirman primer caso ligado a brote en Santiago Atitlán

chevron-right
La vacunación, el aislamiento y las medidas de higiene ayudan a evitar la propagación de la tos ferina. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Emiten alerta epidemiológica por tos ferina en Suchitepéquez, debido a un caso confirmado y otros sospechosos

chevron-right

Una persona con sarampión puede contagiar al 90% de los susceptibles a su alrededor.

La epidemióloga Éricka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Ministerio de Salud, instó a los padres de familia a revisar el carné de vacunación de los niños. Ahora que inicia el ciclo escolar 2026 en colegios privados, establecimientos municipales y por cooperativa, se debe verificar que los menores cuenten con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (SPR). La primera dosis se aplica al año, y la segunda, a los 18 meses.

Hay que actuar rápido

Cuando ya no hay casos de una enfermedad, cualquiera que surja se considera un brote. En el caso del sarampión, los últimos casos autóctonos reportados en Guatemala ocurrieron en 1997, y en 2018 se registró uno importado.

El pasado 2 de enero se informó de los primeros cinco casos positivos en Santiago Atitlán, y las autoridades locales han identificado otros cinco, mientras que el Ministerio de Salud reportó uno en la ciudad capital. Todos tienen en común haber estado en el municipio durante las fiestas de fin de año. Una actividad religiosa que congregó a cientos de personas de distintos puntos de Guatemala y de otros países sería el punto de origen.

Cada persona que asistió al evento religioso en Santiago Atitlán debe acercarse a los servicios de salud para ser evaluada, pues de los contagios primarios pueden surgir casos secundarios, y así diseminarse por el país. Eso es lo que debe evitarse.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Ministerio de Salud Santiago Atitlán Sarampión Sarampión en Guatemala Vacunación en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS