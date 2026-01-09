Salud rastrea posibles contagios de sarampión tras evento religioso en Santiago Atitlán

Cinco casos de sarampión fueron confirmados este viernes 9 de enero por el Ministerio de Salud, en guatemaltecos que se contagiaron durante un evento religioso desarrollado a finales del año recién pasado en Santiago Atitlán, Sololá. Se trata de tres adultos y dos niños de la localidad. El rastreo de casos continúa.



En un contexto en el que las Américas perdió su condición de región libre de sarampión y en el que, en el 2025, se notificaron 13 mil 795 casos acumulados, era probable que el virus ingresara en cualquier momento a Guatemala.



En noviembre pasado, se confirmó mediante pruebas de laboratorio el caso de una niña que no presentó síntomas clásicos de la enfermedad. Este figura en el reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como el primero en el país, luego de ocho años sin notificaciones, ya que la última fue en el 2018, cuando una joven fue contagiada en Alemania durante un intercambio estudiantil.



Mario Melgar, infectólogo pediatra e integrante del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización (Conapi), señala que el virus del sarampión es altamente contagioso, y la preocupación en Guatemala radica en que la vacunación contra la infección no ha alcanzado niveles adecuados. El que se hayan detectado casos en el país es una señal de que la cobertura vacunal no es la ideal.



Según el registro del Ministerio de Salud, a noviembre del 2025 la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas (SRP) alcanzó, en promedio, el 88%, y la segunda, el 82.6%, cuando el nivel recomendado por la OPS es del 95%.



El antecedente de las bajas coberturas de vacunación, la movilidad interna, el constante flujo turístico y la presencia de población migrante hacen al país vulnerable ante cualquier brote de enfermedades como el sarampión, según Éricka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Ministerio de Salud.



Menciona que Sololá es un departamento donde la cobertura de vacunación es baja, y preocupa que el municipio de Santiago Atitlán haya sido el lugar donde se detectaron los casos, pues esta situación expone a la población a un brote.



“El riesgo es que alguien que no esté bien vacunado haya estado en la actividad, luego se traslade a su lugar de origen, y si en su comunidad no están bien vacunados, puede haber un brote grande. Esa es la preocupación que tenemos, porque hay lugares en el país donde la vacunación no ha sido la ideal”, dice Melgar.



Si solo el 80% de la población está vacunada, una de cada cinco personas aún es susceptible de enfermar, indica el médico, razón por la cual se debe estar atento a cualquier síntoma relacionado con la enfermedad, principalmente entre quienes participaron en el evento donde se originó el brote.

“La ventana del sarampión suele ser de 10 a 12 días, pero puede extenderse hasta los 21 días. La transmisión puede darse de poco en poco y luego surgir un número alto de casos. Podremos estar tranquilos hasta algunos meses después del evento”, agrega el médico, miembro del Conapi.



La presencia del virus en la región mantiene en alerta a los países desde el año pasado, y, a criterio de Melgar, la vigilancia de casos continuará durante el 2026 y 2027. “No podemos bajar la guardia, porque el sarampión sigue circulando”, indica.

¿Qué sucedió?

Gaitán menciona que el 2 de enero pasado se notificó que un salvadoreño de 24 años dio positivo al virus del sarampión. El joven participó en un evento religioso masivo en Santiago Atitlán, entre el 10 y 14 de diciembre, al que asistieron personas de Estados Unidos, México, otros países de Centroamérica y Guatemala.



El país se encuentra en alerta epidemiológica por sarampión desde marzo del 2025. Al conocerse el caso, se activaron los protocolos de respuesta, como la búsqueda activa de casos sospechosos. Se identificó a cinco personas de la localidad que asistieron a la actividad y presentaban síntomas de la enfermedad: fiebre, erupciones y lesiones exantemáticas en la piel. Al hacerles las pruebas de laboratorio, el diagnóstico fue confirmado.



Se trata de tres adultos de 30, 35 y 42 años, y dos niños de 4 y 6 años, todos residentes de Santiago Atitlán, según el Ministerio de Salud.



Se informó que se realizaron visitas domiciliarias y entrevistas a las familias y contactos de los pacientes, quienes permanecerán en aislamiento durante 21 días, a partir del día en que pudieron haberse contagiado. Continúa el análisis de muestras de casos sospechosos, y se está vacunando a quienes no tengan confirmado su estatus vacunal.



Gaitán señala que cualquier persona que haya asistido al evento y que presente algún síntoma, incluso un catarro común, debe acudir a los servicios de salud para ser evaluado, descartar o confirmar el contagio, recibir tratamiento y evitar complicaciones, así como prevenir que el virus siga circulando en la comunidad.



“Podamos contener esta cadena que está iniciando”, dice la epidemióloga. La vacunación es la medida más costoefectiva para lograrlo; se necesitan dos dosis. La recomendación es para niños y adultos.



Ante el inicio del ciclo escolar en los próximos días, Melgar indica que es importante que los padres de familia se aseguren de que sus hijos tengan completo el esquema de vacunación contra el sarampión.