Sarampión llega a la capital de Guatemala: confirman primer caso ligado a brote en Santiago Atitlán

El Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión en la capital. Se trata de un paciente masculino, de 14 años, que estuvo en Santiago Atitlán, Sololá, durante las celebraciones de fin de año. Este es el sexto caso vinculado con el brote reportado el pasado 9 de enero.

Éricka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Ministerio de Salud, indicó que, a raíz de la búsqueda activa, se estableció que el joven pasó las fiestas decembrinas en ese municipio de Sololá, del cual su familia es originaria.

El caso fue detectado por un médico privado que notificó al Ministerio de Salud. El fin de semana último, personal sanitario visitó a la familia y tomó las muestras, que fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Salud. El resultado fue positivo.

Gaitán señaló que el domingo se activaron los equipos de respuesta, y que se da seguimiento al caso y a sus contactos.

La epidemióloga instó a los padres de familia a revisar el carné de vacunación de los niños. Ahora que inicia el ciclo escolar 2026 en colegios privados, establecimientos municipales y por cooperativa, se debe verificar que los menores cuenten con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (SPR). La primera dosis se aplica al año, y la segunda, a los 18 meses.

A los establecimientos educativos llamó a estar atentos ante cualquier síntoma que presenten los estudiantes —fiebre, rash, secreción nasal, ojos enrojecidos—, al considerar que muchos pudieron haber pasado las fiestas de fin de año en distintos lugares del país o haber viajado a naciones donde el sarampión es una enfermedad endémica.

“Es importante que cualquier situación que presenten los alumnos sea motivo para que sean suspendidos, guarden reposo en casa y se les reporte al área de salud y educativa correspondiente”. Éricka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Ministerio de Salud

Aglomeraciones

En los próximos días, en Guatemala se llevarán a cabo actividades masivas como la Caravana del Zorro o la peregrinación a Esquipulas para visitar al Cristo Negro. Ante ello, Gaitán advirtió que es fundamental que toda persona que presente síntomas de sarampión acuda a los servicios de salud.

Recordó que la vacunación es la única forma de frenar la circulación del virus, incluso en caso de recibir la visita de turistas provenientes de países donde esta enfermedad continúa activa.

El pasado 9 de enero, el Ministerio de Salud confirmó cinco casos de sarampión relacionados con un evento religioso desarrollado a finales del año pasado en Santiago Atitlán, Sololá.