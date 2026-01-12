Emiten alerta epidemiológica por tos ferina en Suchitepéquez, debido a un caso confirmado y otros sospechosos

La Dirección Departamental de Educación de Suchitepéquez declaró una alerta epidemiológica a nivel departamental por tos ferina, según un comunicado emitido el 12 de enero de 2026.

El documento señala que la alerta tiene carácter preventivo, es de respuesta inmediata y busca reducir la transmisión, proteger a la población infantil y evitar brotes mayores en ese departamento.

Las autoridades educativas indican que el Departamento de Epidemiología y Gestión de Riesgos informó sobre el primer caso de tos ferina en Suchitepéquez, correspondiente a una niña de 2 años que reside en San Pablo Jocopilas. Este caso fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Salud.

Además, se menciona que, con este caso, sumaban seis pacientes sospechosos en el departamento.

Alerta tendrá énfasis en varios municipios

Las autoridades de Salud señalaron que la alerta departamental tendrá énfasis especial en los municipios circunvecinos a San Pablo Jocopilas, que son:

Santo Tomás La Unión

San Antonio Suchitepéquez

Samayac

San Bernardino

Mazatenango

Zunilito

San Francisco Zapotitlán

Pueblo Nuevo

¿Qué es la tos ferina?

La tos ferina es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que afecta principalmente a niños menores de 5 años, pudiendo ocasionar complicaciones graves si no se detecta y trata oportunamente, según el comunicado.

Esta enfermedad puede prevenirse con medidas de higiene y un esquema de vacunación completo. Está causada por la bacteria Bordetella pertussis. La tos ferina —también llamada tosferina— es una de las infecciones respiratorias más contagiosas y potencialmente mortales, especialmente en bebés recién nacidos.

Esta infección se caracteriza por episodios intensos de tos que dificultan la respiración y pueden acompañarse de un silbido al inspirar, explicó la doctora Lesly Jacinto, infectóloga pediatra del Hospital General de Enfermedades, zona 9, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en una entrevista reciente con Prensa Libre.

Los síntomas de la tosferina aparecen entre siete y diez días después del contagio y, según Jacinto, en su primera fase son similares a los de un resfriado común, como secreción nasal, fiebre y tos leve.

Sin embargo, la tos común suele ser leve, pasajera y sin mayores complicaciones. En cambio, la tosferina se distingue por síntomas como:

Tos intensa en ataques repetitivos

Dificultad para respirar entre accesos

Sonido agudo característico

Vómitos tras los episodios de tos

Cansancio extremo posterior a los episodios

Puede durar varias semanas, en muchas ocasiones hasta más de diez semanas.

En el comunicado emitido por las autoridades de Educación de Suchitepéquez se recomienda completar el esquema de vacunación en niños y niñas, especialmente la vacuna pentavalente.

También se sugiere evitar el contacto con personas que presenten tos persistente, dificultad respiratoria o vómitos posteriores a la tos.

“Mantener medidas de higiene respiratoria, como cubrirse la boca al toser o estornudar y lavarse las manos frecuentemente. Evitar la automedicación; si presenta algunos síntomas, se solicita acudir de inmediato al servicio de salud más cercano”, se lee en el documento, firmado por Rosa Linda Cajas Ochoa, directora departamental de Educación en funciones de Suchitepéquez.