¿Qué es la tos ferina, cuáles son sus síntomas y cómo se trata esta infección respiratoria?

Las infecciones respiratorias constituyen la primera causa de mortalidad infantil en Guatemala. Estos padecimientos afectan directamente las vías respiratorias: cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea y bronquios.

Una de las infecciones respiratorias más contagiosas y potencialmente mortales, especialmente en bebés recién nacidos, es la tos ferina.

Causada por la bacteria Bordetella pertussis, la tos ferina —también llamada tosferina— se caracteriza por episodios intensos de tos que dificultan la respiración y pueden acompañarse de un silbido al inspirar, según explica la doctora Lesly Jacinto, infectóloga pediatra del Hospital General de Enfermedades, zona 9, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

La tos ferina se transmite con facilidad por contacto con la saliva de personas enfermas, la cual se libera al toser, estornudar o hablar, y puede causar complicaciones graves si no se trata a tiempo.

Según el sitio Tusalud.com, la enfermedad se propaga fácilmente de persona a persona, y los bebés menores de 12 meses que no han sido vacunados presentan el mayor riesgo de complicaciones graves y muerte.

Síntomas de la tos ferina

Los primeros síntomas de esta infección aparecen entre siete y diez días después del contagio. El sitio especializado en salud explica que las personas infectadas son más contagiosas durante aproximadamente dos semanas, desde que inicia la tos.

Jacinto indica que, en su primera fase, la enfermedad puede presentar síntomas similares a los de un resfriado común, como secreción nasal, fiebre y tos leve.

Durante la fase paroxística, los síntomas pueden incluir:

Tos intensa en accesos repetitivos

Sonido agudo al inhalar

Vómitos después de toser

Cansancio extremo tras los episodios

Pausas respiratorias en bebés

La prevención de la tos seca incluye vacunación, higiene, evitar el humo y el contacto con personas enfermas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

¿Cómo se trata la tos ferina?

Iniciar el tratamiento de forma temprana es fundamental para evitar que la infección se agrave.

Entre las recomendaciones de Jacinto figuran:

Administración de antibióticos, para reducir el riesgo de contagio

Reposo

Ingesta abundante de líquidos

Control de la fiebre mediante antipiréticos

Hospitalización en casos graves o en lactantes, para vigilar la respiración y la oxigenación

El portal Tusalud también aconseja no usar jarabes para la tos, ya que no son efectivos para esta enfermedad, y evitar irritantes como el humo de cigarro, la contaminación y los perfumes, que pueden agravar los episodios de tos.

Es importante acudir al médico, sobre todo cuando hay vómitos, dificultad para respirar, pausas respiratorias evidentes o inhalaciones con un sonido chillón. Según Mayo Clinic, estas señales pueden anunciar complicaciones como:

En adolescentes y adultos:

Costillas fisuradas o fracturadas

Hernias abdominales

Vasos sanguíneos rotos en la piel o en la esclerótica (parte blanca de los ojos)

En bebés:

Neumonía

Respiración lenta o interrumpida

Deshidratación o pérdida de peso por dificultad para alimentarse

Convulsiones

Daño cerebral

😷🔍𝗟𝗮 𝘁𝗼𝘀 𝗳𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮 comienza con 𝘀𝗶́𝗻𝘁𝗼𝗺𝗮𝘀 similares a un resfriado, pero con el tiempo provoca una tos intensa y persistente que puede dificultar la respiración.



🛑 Si presentas tos violenta y repetida o dificultad para respirar, consulta a un médico a tiempo.… pic.twitter.com/fr17SvU9YE — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) August 28, 2025

¿Cómo evitar el contagio o la propagación de la tos ferina?

Por tratarse de una infección altamente contagiosa, Jacinto recomienda:

Evitar el contacto con personas infectadas, especialmente en el caso de los bebés

Uso de mascarilla si se presentan síntomas

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar

Lavado frecuente de manos

Aislamiento de los casos confirmados durante los primeros días de tratamiento con antibióticos

¿Cuál es la vacuna que protege contra la tos ferina?

La forma más efectiva de proteger a bebés, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos contra la tos ferina es la vacunación.

Según el portal Tusalud, las vacunas que previenen esta enfermedad son:

Pentavalente : protege contra la tos ferina, difteria, tétanos, hepatitis B y meningitis causada por Haemophilus influenzae tipo B

: protege contra la tos ferina, difteria, tétanos, hepatitis B y meningitis causada por Haemophilus influenzae tipo B TDP y TDaP: protegen contra la tos ferina, difteria y tétanos

El esquema de vacunación recomendado es el siguiente:

Bebés (vacuna pentavalente):

2 meses – Primera dosis

4 meses – Segunda dosis

6 meses – Tercera dosis

Niños:

18 meses – Primer refuerzo (vacuna TDP)

4 años – Segundo refuerzo (vacuna TDP)

10 años – Tercer refuerzo (vacuna TDaP)

Mujeres embarazadas: