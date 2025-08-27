Hospital Roosevelt restringe visitas en Medicina Interna por caso de tos ferina y refuerza medidas de prevención

El Hospital Roosevelt informó este miércoles 27 de agosto que, como parte de las acciones de bioseguridad y control epidemiológico, procedió a la suspensión temporal de las visitas en el servicio de Medicina Interna, con el objetivo de resguardar la salud y seguridad de los pacientes hospitalizados, sus familiares y del personal médico, paramédico y administrativo.

Explicó que esta medida se implementa tras la confirmación de un caso positivo de Bordetella pertussis (tos ferina) en un estudiante externo de Medicina, diagnosticado por el Departamento de Microbiología de ese hospital y ratificado por el Laboratorio Nacional de Salud.

Según el Roosevelt, el paciente se encuentra clínicamente estable, bajo aislamiento, con tratamiento médico ambulatorio y en constante vigilancia por parte del equipo tratante.

Resaltó que, como medida de contención epidemiológica, se tomaron hisopados faríngeos a 13 personas vinculadas al servicio, cuyos resultados fueron negativos para tos ferina. No obstante, por el período de incubación de la enfermedad (de 7 a 10 días), se mantiene la vigilancia activa de síntomas respiratorios en el personal y los pacientes expuestos.

De manera simultánea, el Servicio de Medicina Interna ejecutó limpiezas terminales y desinfección de las áreas hospitalarias, y reforzó el uso obligatorio de mascarilla y otras medidas de protección personal para disminuir el riesgo de transmisión.

“Las decisiones adoptadas se encuentran en estricto apego a los protocolos hospitalarios internos, en coordinación con los Departamentos de Medicina Interna, Epidemiología, Enfermedades Nosocomiales e Infecciosas, y bajo lineamientos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El hospital reafirma su compromiso de velar por la seguridad de los pacientes y garantizar la continuidad de la atención médica en un entorno seguro”, aseguró en un comunicado.

Para leer más: Salud de Guatemala refuerza la vigilancia por la alerta de sarampión en países de la región

En conferencia de prensa, autoridades del Hospital Roosevelt reiteraron que las medidas son preventivas tras el caso detectado en el estudiante, quien presentó tos, fiebre y malestar general.

Indicaron que el estudiante estaba a cargo de pacientes y que, en el servicio en el que estaba rotando, hay personas con inmunosupresión, por lo que se evaluó a 13 pacientes, quienes resultaron negativos.

Destacaron que, en la consulta externa de Traumatología, Ortopedia y Cirugía, las visitas continúan con su programación ya establecida.

Agregaron que se prevé habilitar las visitas en el Servicio de Medicina Interna el lunes o martes de la próxima semana. Además, las visitas deberán ingresar con mascarilla como medida de prevención.

En el Hospital Roosevelt actualmente hay un niño con tos ferina, pero se descarta un brote, según autoridades del nosocomio.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.