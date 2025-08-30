Tos ferina: ¿cómo se contagia esta infección respiratoria?

Causada por la bacteria Bordetella pertussis, la tos ferina —también llamada tosferina— es una de las infecciones respiratorias más contagiosas y potencialmente mortales, especialmente en bebés recién nacidos.

Esta infección se caracteriza por episodios intensos de tos que dificultan la respiración y pueden acompañarse de un silbido al inspirar, explica la doctora Lesly Jacinto, infectóloga pediatra del Hospital General de Enfermedades, zona 9, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Los síntomas de la tosferina aparecen entre siete y diez días después del contagio y, según Jacinto, en su primera fase son similares a los de un resfriado común, como secreción nasal, fiebre y tos leve.

Sin embargo, la tos común suele ser leve, pasajera y sin mayores complicaciones. En cambio, la tosferina se distingue por síntomas como:

Tos intensa en ataques repetitivos

Dificultad para respirar entre accesos

Sonido agudo característico

Vómitos tras los episodios de tos

Cansancio extremo posterior a los episodios

Puede durar varias semanas, en muchas ocasiones hasta más de diez semanas

¿Cómo se contagia la tos ferina?

Jacinto explica que esta infección se transmite con facilidad por contacto con la saliva de personas enfermas, liberada al toser, estornudar o hablar.

Además, según el sitio Tusalud.com, la tos ferina se propaga fácilmente de persona a persona al pasar mucho tiempo cerca de alguien contagiado. Los bebés menores de 12 meses que no han sido vacunados presentan el mayor riesgo de complicaciones graves y muerte.

Ese portal de salud también menciona que muchos bebés son infectados por hermanos mayores, padres o cuidadores que posiblemente no saben que tienen la enfermedad.

¿Cómo prevenir contagiarse o propagar la tos ferina?

Por tratarse de una infección altamente contagiosa, Jacinto recomienda:

Evitar el contacto con personas infectadas, especialmente en el caso de los bebés

Usar mascarilla si se presentan síntomas

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar

Lavarse las manos con frecuencia

Aislar a los casos confirmados durante los primeros días de tratamiento con antibióticos

Es importante mencionar que tanto Jacinto como otros profesionales de la salud advierten que la forma más efectiva de proteger a bebés, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos contra la tos ferina es la vacunación.

Según el portal Tusalud, las vacunas que previenen esta enfermedad son:

Pentavalente : protege contra la tos ferina, difteria, tétanos, hepatitis B y meningitis causada por Haemophilus influenzae tipo B

: protege contra la tos ferina, difteria, tétanos, hepatitis B y meningitis causada por Haemophilus influenzae tipo B TDP y TDaP: protegen contra la tos ferina, difteria y tétanos

El esquema de vacunación recomendado es el siguiente:

Bebés (vacuna pentavalente):

2 meses – Primera dosis

4 meses – Segunda dosis

6 meses – Tercera dosis

Niños:

18 meses – Primer refuerzo (vacuna TDP)

4 años – Segundo refuerzo (vacuna TDP)

10 años – Tercer refuerzo (vacuna TDaP)

Mujeres embarazadas:

Entre las semanas 27 y 36 de gestación (vacuna TDaP)

Si usted sospecha que padece esta enfermedad, es importante acudir al médico, sobre todo si presenta síntomas como vómitos, dificultad para respirar, pausas respiratorias evidentes o inhalaciones con un sonido chillón.