Ciclo escolar en Santiago Atitlán, Sololá, comienza a distancia tras alerta por casos de sarampión

La Dirección Departamental de Educación de Sololá emitió un comunicado en atención a las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública con relación a la Alerta Roja Institucional por casos de sarampión en el municipio de Santiago Atitlán.

Entre las acciones están que para este lunes lunes 12 de enero se cancelan las actividades de inauguración de clases para centros educativos del sector privado, por cooperativa y municipal para evitar aglomeración de personas y posibles contagios. Además, ordena desarrollar clases a distancia.

En el transcurso de este lunes informará sobre la situación y las medidas correspondientes al sistema educativo en el referido municipio.

“Se invita a la comunidad educativa a estar pendiente de las páginas oficiales de la Dirección Departamental de Educación de Sololá y estar informado sobre las disposiciones educativas que se generen”, destaca la comunicación.

El 9 de enero, el Ministerio de Salud Pública informó que, mediante los mecanismos del Reglamento Sanitario Internacional, fue notificado un caso positivo de sarampión en un adulto masculino, de origen y residencia en El Salvador.

Explicó que, en la investigación epidemiológica, se estableció que el caso positivo asistió a un evento religioso desarrollado del 10 al 14 de diciembre del 2025 en Santiago Atitlán, en el que participaron aproximadamente 2 mil personas.

Tras el monitoreo, cinco casos sospechosos fueron confirmados positivos.

Los principales síntomas se desarrollan entre 7 y 21 días después de la exposición, e incluyen fiebre, erupción cutánea, tos, secreción nasal y conjuntivitis, según Salud.

