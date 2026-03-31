Hundimiento Cito-Zarco: golpe al turismo y comercio en Semana Santa 2026 por interrupción de ruta clave

El paso de vehículos particulares, comerciales y de transporte pesado continúa cerrado este Martes Santo en ese tramo, debido al colapso del paso provisional.

El sector turístico de Retalhuleu prevé un impacto directo de entre el 30% y 35% durante la Semana Santa.

Por su parte, la actividad comercial en Quetzaltenango estima un aumento en los costos de traslado de mercancías, ya que los vehículos de mayor tonelaje deben utilizar la RN14, entre Escuintla y Chimaltenango, como ruta alterna, en un contexto de alza en el precio del diésel.

Cierre en Cito-Zarco golpea turismo y comercio

Representantes de la Asociación de Turismo de Retalhuleu y de Guatemática —que es el circuito turístico de la Costa Sur— y de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) de Xela, expresaron este martes que la interrupción de la principal vía de comunicación terrestre entre ambos departamentos provocará daños económicos a los diferentes eslabones productivos.

Recalcaron que la principal afectación será para el turismo interno, ya que por el desplazamiento de personas del occidente del país utilizan ese tramo carretero para las playas de las costas del pacífico durante este descanso prolongado, así como a los diferentes centros de recreación turística como los parques del Irtra y otros lugares cercanos que atiende a los visitantes.

Además, interrumpe el desplazamiento de vehículos comerciales agrícolas que trasladan productos como hortalizas, verduras y frutas que se producen en varias regiones de Quetzaltenango y que se despachan hacia la Central de Mayoreo en Guatemala como en El Salvador en los centros de distribución.

Trabajos en la ruta Cito-Zarco donde se produjo un nuevo hundimiento. (Foto Prensa Libre: Cortesía Covial).

Colapso en Cito-Zarco frena llegada de visitantes

El empresario del sector turístico Carlos Rezzio informó que existe un puesto de seguridad turística instalado en la ruta Cito-Zarco, previo al área afectada en el kilómetro 189, conocida como “la montaña rusa”.

“Por la parte de occidente vamos a tener una disminución de visitantes debido al socavamiento en el km 189. La ruta alterna, conocida como la montaña rusa por su inclinación, fue reparada por Covial, pero el Lunes Santo las fuertes lluvias volvieron a socavar el área. Se había habilitado, pero solo duró entre cuatro y seis horas, ya que cayó una lluvia muy fuerte y colapsó”, explicó este Martes Santo a Prensa Libre.

Añadió que durante la mañana de este Martes Santo se coordinó una reunión con el gobernador departamental para retirar a un grupo de pilotos de transporte pesado, debido a que la vía donde está instalado un puente Bailey —que atraviesa la comunidad Tierra Colorada— presenta riesgo de colapso, ya que se trata de una carretera secundaria no diseñada para alto volumen de tránsito.

El directivo también confirmó que existe inconformidad en las comunidades por el uso de rutas alternas, debido a que son calles que no están preparadas para soportar este flujo vehicular.

“Debido a esto, estimamos que la ocupación hotelera disminuirá entre un 30% y 35%. Actualmente se había alcanzado un 70% de ocupación. La afluencia hacia el puerto de Champerico, principal destino de visitantes del occidente, también se verá afectada”, recalcó Rezzio.

Socavamiento complica Semana Santa en la Costa Sur

El directivo enfatizó que se ha propuesto una ruta alterna por el acceso a El Nuevo Palmar, para conectar hacia las playas de Tulate ante la interrupción del paso.

“Creemos que será una Semana Santa con problemas. Estamos por debajo de las expectativas, porque el año pasado hubo alta ocupación; sin embargo, ahora estimamos una reducción de entre 30% y 35% en la actividad, que representa la temporada más importante para los hoteleros de la región, así como para otros centros turísticos. El socavamiento en el km 189 nos ha afectado”, subrayó.

“Debido a esto, estimamos que la ocupación hotelera disminuirá entre un 30% y 35%. Actualmente se había alcanzado un 70% de ocupación" Carlos Rezzio, empresario turístico

Recordó que, desde mayo de 2025, debido a las fuertes lluvias, se registraron daños en el kilómetro 189 del tramo original de la ruta Cito-Zarco, lo que obligó a habilitar una única vía mientras se construye una bóveda y se desarrolla una nueva carretera.

Indicó que ya había iniciado la fundición para la construcción de dicha bóveda, pero las lluvias han complicado los trabajos. “El invierno ya ingresó; llevamos más de una semana con lluvias por las tardes, lo que no está permitiendo avanzar”, explicó.

Añadió que el camino alterno que colapsó el Lunes Santo se encuentra en proceso de rehabilitación para restablecer el tránsito entre Quetzaltenango y Retalhuleu, aunque calificó la situación como “un serio problema”.

Finalmente, informó que la mañana de este Martes Santo se convocó a una mesa de trabajo con autoridades locales y empresarios, con el objetivo de encontrar una solución inmediata.

Crisis vial encarece transporte y golpea turismo

Al consultar a Jorge García, presidente de la filial de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) en Quetzaltenango, explicó que nuevamente se agrava la movilidad de personas y mercancías, debido a la incomunicación terrestre entre el occidente y el sur del país.

“El inconveniente afecta al turismo que se genera durante estos días de Semana Santa. Es un problema que, lamentablemente, las autoridades no han resuelto de fondo”, señaló.

García indicó que muchos empresarios y transportistas están optando por utilizar la ruta RN14, pasando por Antigua Guatemala, para realizar sus despachos. “Es una ruta más larga, pero deben llegar a sus destinos. Esta situación va para largo, mientras la construcción de la ruta principal avanza lentamente”, afirmó.

El directivo ejemplificó que la situación complica el traslado de mercancías provenientes de los puertos, así como de las aduanas de Tecún Umán II, en la frontera con México, cuyos transportes deben recorrer la RN14 antes de incorporarse hacia Quetzaltenango.

“Siempre se busca una solución, pero ahora el aumento en el precio del combustible encarece los costos de transporte y, por ende, de las mercancías. El impacto también es para el turismo, ya que es una semana de descanso y la mayoría de las personas del occidente se moviliza hacia las playas y el Irtra. La movilidad turística es constante”, enfatizó García.

Recomiendan como ruta alterna para transporte liviano, recomendó el tramo entre El Nuevo Palmar y San Francisco Zapotitlán. (Foto Prensa Libre: Cortesía Covial).

Covial trabaja para restablecer paso tras colapso vial

La Unidad de Conservación Vial (Covial) informó que el 30 de marzo las intensas lluvias provocaron el colapso de un paso provisional, lo que mantiene interrumpida la circulación entre ambos departamentos.

En un comunicado, la entidad aseguró que realizará las acciones necesarias para restablecer de manera inmediata la movilidad de quienes transitan por este tramo.

Como ruta alterna para transporte liviano, recomendó el tramo entre El Nuevo Palmar y San Francisco Zapotitlán.

Para el transporte de carga, sugirió utilizar la carretera que conduce de San Juan Ostuncalco a San Martín Sacatepéquez; luego, continuar hacia Colomba, Quetzaltenango; posteriormente, llegar al cruce Las Victorias, en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, y seguir hacia San Antonio Suchitepéquez.

Según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), personal de Provial apoya en la regulación del tránsito vehicular en el área.

Asimismo, la institución pidió comprensión a la población mientras se desarrollan los trabajos con los que esperan rehabilitar el paso vehicular en el transcurso de este martes.