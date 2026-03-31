CIV sugiere rutas alternas tras colapso de paso provisional en la ruta Cito Zarco 

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió rutas alternas por el colapso del paso provisional en el kilómetro 189 de la ruta Cito Zarco, entre Quetzaltenango y Retalhuleu.

El 30 de marzo, las intensas lluvias provocaron el colapso de un paso provisional, lo que mantiene interrumpido el paso entre ambos departamentos.

El CIV afirmó que efectuará las acciones necesarias para contribuir de manera inmediata a la pronta movilidad de quienes transitan por este tramo.

Como ruta alterna para el transporte liviano, recomienda el tramo entre El Nuevo Palmar y San Francisco Zapotitlán.

Para el transporte de carga sugiere utilizar la carretera que conduce de San Juan Ostuncalco a San Martin Sacatepéquez, luego, llegar a Colomba, Quetzaltenango, posteriormente llegar al cruce Las Victorias, Santa Cruz Muluá, Retalhuleu; y San Antonio Suchitepéquez.

Según el CIV, personal de Provial apoya en la regulación del tránsito vehicular en el área.

También pidió comprensión a la población mientras se desarrollan los trabajos con los que esperan rehabilitar el paso vehicular en el transcurso de este martes.

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