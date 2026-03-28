Bloqueos y alzas de las gasolinas impactarían en restaurantes y hoteles para la Semana Santa 2026

La Semana Santa es una de las temporadas más altas para el turismo, por lo que el sector se prepara para atender la demanda que esta genera. Sin embargo, este año hay incertidumbre acerca de los efectos que podría tener el reciente aumento en el precio de los combustibles —registrado desde hace cuatro semanas— y los bloqueos en diversas rutas, con los que se exige que el Gobierno y el Congreso aprueben medidas de mitigación.

Fuentes consultadas de sectores como el hotelero, restaurantes, transporte y otros servicios turísticos coinciden en que esperan el cese de los bloqueos y advierten que tanto el alza de los combustibles como estos obstáculos pueden influir en la decisión de viajar.

El promedio de reservas hoteleras para Semana Santa en Antigua Guatemala es de entre 80% y 85%, según ejecutivos del sector.

Carlos Ramos, hotelero y presidente de la Asociación de Proveedores de Servicios Turísticos de Antigua Guatemala y Sacatepéquez (Asoprotur), expresó que espera que cesen los bloqueos. Explicó que este municipio y el departamento tienen ventaja competitiva respecto de otros destinos, ya que, debido al incremento en el precio de los combustibles, muchas personas del área metropolitana podrían optar por no viajar tan lejos y elegir destinos cercanos como este.

Indicó que la ocupación se encuentra en alrededor del 80%, por lo que aún hay disponibilidad, y recomendó a los viajeros que no solo utilicen aplicaciones de reservas, sino que contacten directamente a los hoteles mediante llamadas telefónicas o sus páginas electrónicas.

Respecto del alza en los combustibles, dijo que afecta a todos, pero considera que aún es prematuro incrementar los precios de habitaciones, alimentos y servicios.

Agregó que hay optimismo por la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, aunque aclaró que, después de la pandemia del covid-19, cambiaron los hábitos de los turistas, quienes ahora reservan con menor tiempo de anticipación, algo que también se ha observado este año.

Ramos, también gerente del hotel Posada de Carlos, en Antigua, comentó que ha bajado la afluencia en general, ya que el sector se ha vuelto más competitivo y hay mayor oferta tanto en este como en otros destinos. “Para estas fechas, en otros años, ya estábamos llenos. La temporada es buena, pero no como en años anteriores, cuando había más demanda con antelación”, señaló.

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Por su parte, Andreas Kuestermann, ejecutivo hotelero y presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport, dijo que en Antigua Guatemala y en Panajachel (Sololá) las reservas están en promedio en 85%, comportamiento similar al de otros años. Sin embargo, indicó que Antigua ha tenido menor afluencia, lo que puede atribuirse al tráfico constante hacia y dentro del destino, además del incremento en el precio de la gasolina.

“Hemos observado una disminución en la movilización, que puede estar influida por ambas razones”, añadió, y comentó que los bloqueos también generan inquietud entre los turistas, quienes llaman para consultar si las rutas están libres.

En el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra), en Retalhuleu, el porcentaje de ocupación y reservas de Los Hostales y la Aldea de la Selva es del 100% desde el 25 de marzo hasta el domingo de Resurrección, 5 de abril, según Jorge Mario Chajón, asesor del despacho. Para los parques del Irtra en general se espera la asistencia de unas 250 mil personas en ese lapso.

Sobre la coyuntura actual, Chajón explicó que este año se ha presentado un clima más frío, las carreteras no han mejorado, hay bloqueos ocasionales y recientemente se ha registrado un aumento en el precio de la gasolina. “Todos estos factores influyen en el crecimiento de los parques, lo cual esperamos que mejore en esta y la próxima semana”.

Para estar #Actualizado ⛪ La Antigua Guatemala activa un plan especial para recibir a miles de visitantes durante la Semana Santa.



¿Qué medidas se implementarán para esta temporada?



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En el sector turismo ya se reportan cambios en la programación de viajes hacia distintos destinos. De mantenerse la situación, la temporada alta también podría verse afectada, advirtió Rolando Schweikert, presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur).

Señaló que, de continuar los bloqueos, podrían darse numerosas cancelaciones, ya que los operadores priorizan la seguridad y la comodidad de los viajeros. “El sector está muy preocupado porque ya estamos a las puertas de la Semana Santa y no se puede transitar por varias áreas”, afirmó.

Según el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), se proyectaban cinco millones de viajes internos y 102 mil turistas extranjeros para esta Semana Santa. No obstante, esas cifras podrían no cumplirse si no se resuelve pronto el conflicto. Además, el aumento en los precios de los combustibles también podría desincentivar a los viajeros nacionales.

Restaurantes

El alza de los combustibles también ha afectado al sector de restaurantes, según Abraham Az, presidente de la Gremial de Restaurantes de Guatemala (Grega GT).

Expuso que el impacto ya se nota, sobre todo porque los proveedores enfrentan dificultades por los bloqueos, lo que ha provocado retrasos, especialmente en el transporte de productos perecederos, que no pueden permanecer mucho tiempo en el tráfico.

La Semana Santa representa una temporada alta para restaurantes, especialmente en destinos como las playas, Panajachel y Antigua Guatemala, entre otros, así como para los establecimiento que ofrecen productos del mar.

Az comentó que, debido a los incrementos, muchas personas no dispondrán de todo su presupuesto, y si salen, lo harán con ciertas limitaciones. Aunque los bloqueos no han afectado de forma crítica al sector, reconoció que las personas empiezan a postergar sus viajes por el tráfico. “Hay expectativas, pero también incertidumbre. Tenemos que ver cómo avanzan estos días y esperamos que el impacto no sea severo”, añadió.

Transporte público

Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Guatemala (Gretexpa), indicó que, debido al alza de los combustibles y los bloqueos en algunas zonas del país, los costos operacionales han aumentado hasta 100%. Mencionó que, hasta el jueves 27 de marzo, solo en municipios del oriente, más de 300 autobuses estaban detenidos.

Agregó que, si los bloqueos continúan, podría perderse la temporada alta de pasajeros. Indicó que durante el fin de semana que incluye el sábado anterior y el Domingo de Ramos del 2025, se movilizaron alrededor de 500 mil pasajeros, pero que ahora el panorama es incierto.

Industria y transporte de carga

Consultada la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) sobre el impacto que podría reflejarse durante la Semana Santa en el sector y el abastecimiento comercial si persisten los bloqueos, su presidente, Enrique Fonto, explicó que estos han afectado corredores logísticos clave, como la CA-9 y la CA-10, así como las conexiones hacia oriente y occidente, interrumpiendo el flujo eficiente de mercancías desde aduanas, centros de producción y distribución.

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📊 ¿Cómo funcionaría esta medida?



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“Esta situación ha generado incrementos sustanciales en los tiempos de tránsito, desvíos operativos, mayor consumo de combustible y sobrecostos logísticos, que pueden oscilar entre 10% y 25%, dependiendo de la severidad y duración de los bloqueos”, expresó.

Aunque no se anticipa un desabastecimiento generalizado, advirtió que podrían presentarse distorsiones en la disponibilidad y distribución de productos durante uno de los períodos de mayor dinamismo económico del país.

Ante este escenario, el sector industrial hizo un llamado a garantizar la libre circulación y el funcionamiento eficiente de las rutas logísticas como condición fundamental para asegurar el abastecimiento oportuno y la estabilidad de los mercados.

Héctor Fajardo, director general de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), indicó que los efectos para el transporte pesado son considerables, ya que se han bloqueado rutas estratégicas. Añadió que este es un período de alta demanda para el transporte de carga, ya que durante la Semana Santa hay varios días con restricciones para este tipo de unidades, por lo que muchos viajes se adelantan. Además, se ven afectados los costos de oportunidad, ya que una unidad detenida pierde la posibilidad de hacer otros trayectos.