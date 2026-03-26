Bloqueos en Guatemala: cámaras empresariales exigen liberar rutas y garantizar la libre locomoción

Los bloqueos en Guatemala continúan este jueves 26 de marzo en rechazo al aumento de los precios de los combustibles y al sistema limitador de velocidad.

Las manifestaciones en carreteras cumplen cuatro días consecutivos y afectan la movilidad de miles de personas, así como el traslado de productos.

La situación es más complicada en el kilómetro 245 de la ruta al Atlántico, en la aldea La Ruidosa, municipio de Morales, departamento de Izabal, donde manifestantes interrumpieron el paso casi 24 horas y el caos vial continúa.

La situación fue similar el miércoles, cuando se registraron al menos cinco bloqueos en la ruta al Atlántico y en tramos de Chiquimula y Jutiapa.

Además, el lunes 23 caravanas de vehículos del transporte pesado ingresaron por los accesos principales a la capital para manifestar.

Ante esta situación, que complica la movilidad en el país, cámaras empresariales se han pronunciado contra estas acciones que limitan la locomoción.

Agexport, en un comunicado, manifestó su rechazo al bloqueo en el km 245, en La Ruidosa, Izabal.

“Esta situación impacta gravemente la movilidad y el desarrollo de las actividades productivas del país. Por esta ruta circulan diariamente cerca de 1 mil 500 contenedores de exportación hacia Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, además de ser un corredor estratégico para el abastecimiento de combustibles, insumos y materias primas esenciales para la economía nacional”.

También exigió a las autoridades competentes “actuar de inmediato, activando los protocolos establecidos en la ley e intervenir con firmeza para garantizar el derecho constitucional de libre locomoción y restablecer el orden en esta vía clave”.

“Guatemala no puede detenerse. Cada hora de inacción profundiza las pérdidas económicas, pone en riesgo empleos y debilita la competitividad del país. Es momento de actuar con decisión y responsabilidad para restablecer la circulación y proteger el funcionamiento de la economía nacional”, solicitó.

La Cámara de Comercio manifestó: “Bloqueo ilegal en ruta al Atlántico persiste y genera millones en pérdidas. Urge acción inmediata de las autoridades”.

Remarcó su “enérgico rechazo” a los bloqueos en puntos neurálgicos de la ruta al Atlántico, que conecta al país con los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, lo cual ocasiona graves daños y pérdidas millonarias a los guatemaltecos y a la economía nacional.

“Urge que la Corte de Constitucionalidad resuelva el amparo interpuesto ayer —25 de marzo— por esta Cámara, a efecto de que se garanticen los derechos de libre locomoción, comercio, industria y trabajo de todos los guatemaltecos”, subrayó.

Agregó: “Exigimos a las autoridades responsables del orden público —presidente de la República, ministro de Gobernación y director de la PNC— actuar de inmediato para liberar los puntos bloqueados y restituir el libre tránsito en esta ruta crítica para el país”.

A decir de la Cámara de Comercio, Guatemala no puede seguir bajo acciones de grupos que, al margen de la ley, paralizan el país y ocasionan graves daños a la población.

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La Cámara del Agro también se pronunció por los bloqueos que continúan en Guatemala y rechazó estas acciones que afectan un punto estratégico como la ruta al Atlántico.

Indicó que el libre tránsito de personas y mercancías es un derecho fundamental y una condición indispensable para el funcionamiento de la economía.

También exigió al presidente de la República, al ministro de Gobernación y a la Policía Nacional Civil “actuar de manera inmediata para liberar las rutas bloqueadas, restablecer el orden público y garantizar el libre tránsito en el territorio nacional”.

Además, instó al Ministerio Público a investigar y deducir responsabilidades contra todas las personas y grupos organizados involucrados en la participación, coordinación y financiamiento de estas acciones, que constituyen delitos y atentan contra la seguridad del tránsito y de las personas.

Efectos de los bloqueos

Según la Cámara del Agro, los bloqueos generan impactos como:

Se impide el tránsito de mercancías, lo que afecta exportaciones e importaciones

Se compromete el ingreso de combustibles y otros insumos energéticos esenciales para la vida de las familias guatemaltecas

Se afecta la salida de productos perecederos del sector agro, altamente sensibles al tiempo

Se generan pérdidas económicas inmediatas y mayores costos logísticos

Se pone en riesgo el abastecimiento nacional

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