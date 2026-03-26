Bloqueos en Guatemala: largas filas de vehículos por cierre en el km 245 de la ruta al Atlántico

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Bloqueos en Guatemala: largas filas de vehículos por cierre en el km 245 de la ruta al Atlántico

Manifestación en Morales, Izabal, mantiene interrumpido el paso en la ruta al Atlántico.

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BLOQUEO EN LA RUIDOSA

Vehículos varados por manifestación en el km 245 de la ruta al Atlántico, en Morales, Izabal. (Foto Prensa Libre: captura de video de Amatense Informativo)

El paso en la ruta al Atlántico está interrumpido desde la tarde del miércoles y, según reportes de usuarios, ya se han formado varios kilómetros de filas de vehículos, principalmente de transporte pesado.

De acuerdo con el informe de Provial, en el kilómetro 245, en el tramo de La Ruidosa, Morales, Izabal, un grupo de personas manifiesta y el paso está bloqueado en ambos sentidos.

Según medios locales, el grupo protesta contra el alza en los precios de los combustibles y el sistema limitador de velocidad.

El tránsito comenzó a complicarse desde el miércoles, pues se registraron otros cuatro bloqueos sobre la misma ruta, y este jueves 26 de marzo la situación continúa complicada.

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De acuerdo con reportes de usuarios, los manifestantes mantienen llantas y otros objetos para impedir el paso.

Viajeros, transportistas y comerciantes permanecen varados en las filas de vehículos desde el miércoles.

Guatemala ha sido escenario de manifestaciones en los últimos días, pues transportistas exigen que las autoridades implementen acciones ante el aumento en los precios de los combustibles por el conflicto bélico en Medio Oriente.

También se oponen al limitador de velocidad, con el que las autoridades pretenden reducir los accidentes de tránsito.

Para leer más: Cámaras empresariales cuestionan bloqueos en carreteras y exigen garantizar la libre locomoción

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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