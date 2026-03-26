Bloqueos en Guatemala: largas filas de vehículos por cierre en el km 245 de la ruta al Atlántico

El paso en la ruta al Atlántico está interrumpido desde la tarde del miércoles y, según reportes de usuarios, ya se han formado varios kilómetros de filas de vehículos, principalmente de transporte pesado.

De acuerdo con el informe de Provial, en el kilómetro 245, en el tramo de La Ruidosa, Morales, Izabal, un grupo de personas manifiesta y el paso está bloqueado en ambos sentidos.

Según medios locales, el grupo protesta contra el alza en los precios de los combustibles y el sistema limitador de velocidad.

El tránsito comenzó a complicarse desde el miércoles, pues se registraron otros cuatro bloqueos sobre la misma ruta, y este jueves 26 de marzo la situación continúa complicada.

De acuerdo con reportes de usuarios, los manifestantes mantienen llantas y otros objetos para impedir el paso.

Viajeros, transportistas y comerciantes permanecen varados en las filas de vehículos desde el miércoles.

Guatemala ha sido escenario de manifestaciones en los últimos días, pues transportistas exigen que las autoridades implementen acciones ante el aumento en los precios de los combustibles por el conflicto bélico en Medio Oriente.

También se oponen al limitador de velocidad, con el que las autoridades pretenden reducir los accidentes de tránsito.

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