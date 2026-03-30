¿Se paga doble si trabaja en Semana Santa? Esto dice el Código de Trabajo

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¿Se paga doble si trabaja en Semana Santa? Esto dice el Código de Trabajo

El Código de Trabajo establece tres días de asueto obligatorio durante la Semana Santa. Si un trabajador debe laborar en esas fechas, la ley no contempla pago doble, sino un recargo mínimo sobre el salario. Estos son los detalles clave.

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Trabajadores reciben su aguinaldo conforme a las fechas establecidas por la ley, que exige el pago en dos cuotas salvo cuando el empleador entrega el total en diciembre.

El Código de Trabajo establece tres días de asueto obligatorio durante la Semana Santa. Si un trabajador debe laborar en esas fechas, la ley no contempla pago doble, sino un recargo mínimo sobre el salario. (Foto, Prensa LIbre: Hemeroteca)

Durante la Semana Santa, muchos trabajadores en Guatemala buscan aclarar cuánto deben recibir si les corresponde trabajar y cuáles son los días que la ley reconoce como descanso obligatorio.

Según el Código de Trabajo, los días oficiales de asueto en Semana Santa para el sector privado son:

  • Jueves Santo
  • Viernes Santo
  • Sábado Santo

Estos tres días deben pagarse con goce de salario, es decir, el trabajador recibe su sueldo completo aunque no preste servicios.

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¿Cuánto deben pagar si trabaja en Semana Santa?

Cuando un trabajador labora en alguno de estos días de asueto, la ley establece una compensación adicional obligatoria.

De acuerdo con el artículo 128 del Código de Trabajo de Guatemala:

  • Se paga el salario normal del día
  • Más un pago mínimo del 50% adicional

Esto significa que el trabajador debe recibir al menos 1.5 veces su salario diario.

Es importante aclarar que la ley no establece pago doble, sino este recargo mínimo. El pago podría ser mayor si así lo acuerda el empleador, pero no menor a ese porcentaje.

¿En qué días aplica este pago adicional?

El pago con recargo aplica únicamente si se trabaja en los días reconocidos como asueto oficial:

  • Jueves Santo
  • Viernes Santo
  • Sábado Santo

Si un trabajador labora en estos días, tiene derecho al pago adicional.

¿Qué ocurre con otros días como el Miércoles Santo?

En algunos casos, empresas otorgan descanso desde el Miércoles Santo o incluso antes. Sin embargo:

  • No es un asueto obligatorio por ley
  • Depende de cada empleador
  • Si se trabaja, no genera automáticamente pago adicional

Aunque muchas personas buscan información sobre “pago doble” en Semana Santa, la normativa guatemalteca es clara: el beneficio mínimo es de salario más 50% adicional, siempre que se trate de los días oficiales de asueto.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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