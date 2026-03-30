Cobran hasta Q30 de más en transporte colectivo, autoridades piden denunciar en ruta 

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que no existe ningún aumento autorizado al pasaje en el transporte colectivo, tanto en rutas cortas como extraurbanas.

Desde el viernes previo al descanso de Semana Santa 2026 hasta la fecha, se han registrado al menos 70 denuncias, la mayoría relacionadas con alzas indebidas al pasaje en distintos puntos del país.

Tras recibir denuncias e interceptar unidades en ruta, han confirmado que algunos pilotos están cobrando de forma arbitraria. Uno de los casos reportados corresponde a la ruta hacia Quiché, donde se registraron incrementos de hasta Q30.

Además, este comportamiento no es nuevo. De acuerdo con las autoridades, los cobros indebidos suelen incrementarse en cada período vacacional, especialmente durante Semana Santa y fin de año.

A este escenario se suma el aumento en el precio de los combustibles, influenciado por el conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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Pilotos estarían aplicando aumentos

Las autoridades también indicaron que, según las verificaciones realizadas, no serían los propietarios de las unidades quienes están autorizando los incrementos, sino algunos pilotos que se estarían aprovechando del aumento en la demanda durante la temporada.

Entre las rutas donde más se ha detectado este tipo de abusos figuran Villa Canales, rutas del Cenma, entre ellas las de Villa Nueva y , Quetzaltenango.

Por su parte, usuarios entrevistados por Prensa Libre señalaron que los precios actuales ya reflejan aumentos aplicados desde la pandemia de covid-19, cuando existían restricciones de aforo. Aunque estas medidas fueron eliminadas, las tarifas no regresaron a sus niveles previos.

Operativos en carreteras

Ante esta situación, la Dirección General de Transportes (DGT), el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) y Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reforzaron los operativos en distintos puntos del país.

En total, cerca de mil agentes han sido desplegados en carreteras para verificar el cumplimiento de las tarifas y el cumplimiento de Reglamento de Tránsito.

Hasta las primeras horas del lunes 30 de marzo, las autoridades reportan la intervención de 128 unidades de transporte, de las cuales 17 han sido sancionadas por distintas irregularidades, como no portar documentación o circular con sobrecarga.

En los casos de cobro indebido, las autoridades han optado por exigir la devolución inmediata del dinero a los usuarios, evitando así la imposición de multas que pueden alcanzar los Q5 mil.

Cómo denunciar cobros indebidos

El CIV hizo un llamado a los usuarios a reportar cualquier cobro no autorizado. Para ello, se recomienda anotar la ruta y, de ser posible, el número de placa de la unidad.

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Las denuncias pueden realizarse a través de los siguientes canales:

WhatsApp de la DGT: 3274-3345

Provial: 1520

Tránsito PNC: 4028-1451

Las autoridades enfatizaron que la denuncia debe hacerse mientras el bus está en circulación. En estos casos, los agentes pueden interceptar la unidad, obligar al piloto a devolver el cobro indebido y aplicar las sanciones correspondientes.

Estrategia para evitar reincidencia

La Dirección General de Transportes reconoce que la devolución inmediata del cobro indebido es una medida que resarce al usuario en el momento; sin embargo, también busca evitar que estas prácticas se repitan.

Para ello, además de aplicar sanciones conforme a la normativa vigente, se han implementado acciones complementarias como el fortalecimiento de operativos en ruta, el seguimiento a unidades reincidentes y la coordinación con propietarios y representantes legales de las empresas de transporte, quienes son responsables de la conducta de sus pilotos.

Asimismo, las autoridades promueven la denuncia ciudadana como un mecanismo clave para detectar estos casos de manera oportuna, lo que permite tomar medidas correctivas más efectivas.

También se desarrollan jornadas de capacitación dirigidas a pilotos, enfocadas en el cumplimiento de la normativa y la mejora del servicio.

Tarifas sin cambios oficiales

El CIV reiteró que no ha aprobado ningún ajuste en las tarifas. Actualmente, el esquema vigente se basa en el Acuerdo Ministerial 16-2009, que establece un cobro de Q2.00 para recorridos menores a 12 kilómetros y Q0.17 por cada kilómetro adicional.

No obstante, el propio Gobierno reconoce que esta estructura ha quedado desactualizada. En una mesa técnica con representantes del sector transporte se discuten posibles reformas, ya que los transportistas consideran que el modelo actual es “inoperable”.

En ese contexto, el Ministerio de Comunicaciones trabaja en una propuesta que permitiría ajustar las tarifas de manera diferenciada, lo que implicaría aumentos en algunas rutas y reducciones en otras.