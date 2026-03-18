No hay aumento autorizado en el precio del pasaje y CIV pide denunciar cobros ilegales

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmó que no existe ningún aumento autorizado en el pasaje del transporte colectivo en Guatemala, a pesar de reportes de cobros más altos en distintas rutas.

A través de la Dirección General de Transportes (DGT), las autoridades aclararon que cualquier incremento aplicado actualmente por pilotos o unidades es irregular.

Pidieron a los usuarios denunciar estos casos para poder interceptar las unidades en ruta, exigir la devolución del cobro indebido y aplicar la sanción correspondiente.

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Como parte de las acciones de control, el CIV indicó que se están organizando operativos de inspección en distintos puntos del país.

Presión por el alza del combustible

Desde el sector transporte, gremiales de carga y pasajeros han advertido que el incremento en el precio del combustible, influenciado por tensiones internacionales por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, ha elevado sus costos de operación.

Según los transportistas, el aumento en el diésel podría obligarlos a plantear ajustes en las tarifas.

Al 18 de marzo, el precio de este combustible ya supera los Q40 por galón, lo que incrementa la presión sobre sus costos operativos.

Usuarios denuncian cobros elevados

Por su parte, usuarios entrevistados por Prensa Libre aseguran que los precios actuales ya reflejan incrementos aplicados desde la pandemia del covid-19, cuando existían restricciones de aforo en las unidades.

Los pasajeros señalan que, aunque esas medidas ya fueron eliminadas, las tarifas no regresaron a sus niveles anteriores.

Datos recopilados evidencian que rutas cortas, como del Cenma hacia Villa Nueva o Amatitlán, se cobran entre Q8 y Q10, mientras que trayectos hacia Sumpango o Chimaltenango rondan los Q10. Antes de la pandemia, el costo del pasaje era aproximadamente la mitad.

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Tarifas vigentes y reforma en análisis

El esquema actual se basa en el Acuerdo Ministerial 16-2009, que fija el pasaje en Q2.00 para recorridos menores a 12 kilómetros y Q0.17 por kilómetro adicional.

No obstante, el propio Gobierno reconoce que esta estructura ha quedado desactualizada. En una mesa técnica se discuten posibles reformas, ya que el sector considera que el modelo vigente es “inoperable”.

En ese contexto, el Ministerio de Comunicación trabaja en una iniciativa que permitiría reajustar las tarifas, lo que implicaría que algunas rutas aumenten su costo, mientras que otras podrían reducirlo.

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Cómo denunciar cobros indebidos

Las autoridades recordaron que los usuarios pueden reportar cobros no autorizados a los números de la DGT:

1532

3274-3345 (WhatsApp)

Para facilitar las investigaciones, se recomienda proporcionar la ruta y, de ser posible, el número de placa de la unidad.

Además, solicitaron realizar la denuncia mientras el bus está en circulación, ya que la ley establece que las sanciones solo pueden imponerse durante un operativo. En estos casos, al interceptar la unidad, las autoridades pueden obligar al piloto a devolver el cobro indebido y aplicar la sanción correspondiente.

Más controles

El CIV reiteró que no hay autorización para subir el pasaje y aseguró que intensificará los controles, especialmente durante la temporada de Semana Santa, cuando aumenta la demanda del servicio.

Las autoridades recordaron que durante las fiestas de fin de año se sancionó a pilotos que, por iniciativa propia, incrementaron el precio del pasaje. Tras recibir denuncias y verificar los casos en operativos, se les obligó a devolver el cobro indebido a los usuarios y se les impuso una multa de hasta Q5 mil.

Facturación en transporte ayudará a mejorar el control

Además, las autoridades del CIV informaron que, en coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), avanzan en la implementación de la emisión de facturas en el transporte colectivo.

La cartera consideran que esta medida permitirá transparentar las tarifas aplicadas en cada ruta y funcionará como una herramienta clave para verificar que los pilotos no cobren montos fuera de lo establecido.