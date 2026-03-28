Quetzaltenango se queda sin transporte público por rechazo a aumento del pasaje

El servicio de transporte público quedó suspendido este sábado 28 de marzo en la cabecera de Quetzaltenango y municipios cercanos, luego de que pilotos de buses urbanos y extraurbanos paralizaran labores por el rechazo de la población a un aumento en la tarifa.

La medida responde al incremento en el costo de los combustibles, principalmente el diésel, lo que motivó a los transportistas a cobrar Q1 adicional al pasaje. Sin embargo, usuarios se niegan a pagar el alza, según se informó.

La suspensión afecta a miles de personas que necesitan movilizarse hacia sus trabajos o viviendas.

Desde el viernes 27 de marzo se había reportado un servicio irregular en el transporte público de la ciudad, debido al ajuste en la tarifa, que pasó de Q2.50 a Q3.50.

Este sábado, durante las primeras horas de la mañana, algunas unidades continuaron operando; no obstante, después de las 10 horas el servicio fue suspendido.

La interrupción del transporte se registra tanto en el casco urbano de Quetzaltenango como en rutas hacia municipios cercanos, entre ellos Cantel y Salcajá, donde tampoco hay servicio.

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