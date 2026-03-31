Ejecución presupuestaria del Organismo Ejecutivo alcanza el 18.62% en primer trimestre del 2026

Al cierre del primer trimestre del 2026, las dependencias del Organismo Ejecutivo evidencian un ritmo moderado de ejecución para el presupuesto de Q167 mil 109 millones 19 mil 119.67, vigente para el 2026.

Según información del portal de Transparencia Presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), al 30 de marzo se han ejecutado Q31 mil 107 millones 703 mil 29.02, equivalentes a 18.62% del presupuesto. Este monto corresponde a lo ejecutado por los 14 ministerios, la Presidencia, la Procuraduría General de la Nación (PGN), secretarías y otras dependencias, así como otras obligaciones financieras.

Según la información, hasta la fecha han ejecutado más de Q21 mil 716 millones de quetzales en gastos de funcionamiento, Q5 mil 277 millones para inversión y más de Q3 mil 996 millones para deuda pública.

En cuanto a los gastos de funcionamiento un total de Q10 mil 159 millones han sido destinados a desarrollo humano, en este rubro se encuentra el pago de los salarios de todos los trabajadores que laboran en los diferentes ministerios y dependencias del Estado. Q9 mil 377 millones se han destinado a transferencias corrientes, es decir, recursos que el Estado entrega a otras instituciones, organizaciones o personas para cubrir gastos de funcionamiento, como salarios, subsidios o aportes, mientras que más de Q2 mil 179 millones se han dirigido hacia gastos de administración.

En cuanto a la inversión, más de Q5 mil 76 millones se han destinado a transferencias de capital, mientras que a inversión física se han destinado poco más de Q200 millones 860 mil.

Hacia donde se han destinado los recursos

Según el portal, el presupuesto ejecutado por el Organismo Ejecutivo ha sido distribuido de la siguiente manera:

Educación: Q7 mil 630 millones

Transacciones de la deuda pública: Q4 mil 113 millones

Urbanización y servicios comunitarios: Q3 mil 724 millones

Protección social: Q3 mil 552 millones

Orden Público y Seguridad Ciudadana: Q3 mil 609 millones

Salud: Q2 mil 907 millones

Asuntos económicos: Q2 mil 427 millones; Salud, Q2 mil 893 millones

Servicios Públicos Generales: Q1 mil 814 millones

Actividades recreativas, deportivas, cultura y religión: Q375 millones

Defensa: Q563 millones 960 mil

Protección ambiental: Q274 millones 786 mil

Atención a desastres y gestión de riesgos: Q106 millones 967 mil

Porcentajes de ejecución por cartera

En el informe también se detalla cómo avanza la ejecución presupuestaria de cada uno de los ministerios y entidades gubernamentales.

De los 14 ministerios, el Ministerio de Educación (Mineduc) es el que presenta la mayor ejecución, ya que de su presupuesto vigente de Q26 mil 591 millones 500 mil ha ejecutado Q6 mil 692 millones 739 mil 888.78, equivalente a 25.17%. De este monto ha destinado Q6 mil 688 millones a gastos de funcionamiento y Q4 millones 561 mil 223.65 para inversión física.

En segundo lugar, se encuentra el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que de se presupuesto vigente de Q16 mil 537 millones 678 mil ha ejecutado Q3 mil 9 millones 61 mil 866.29 que equivalen al 18.20%. La cartera ha ejecutado más de Q2 mil 968 millones en funcionamiento y Q40 millones 102 mil han sido destinados a inversión.

En tercer puesto se coloca el Ministerio de Gobernación (Mingob), que de su presupuesto de Q9 mil 754 millones 355 mil 600 ha ejecutado Q. 1 mil 726 millones 5 mil 597.89 equivalentes al 17.69%. La cartera del interior ha destinado poco más de Q1 mil 723 millones a funcionamiento y Q2 millones 656 para inversión.

En contraste, en el último puesto se encuentra el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que del presupuesto vigente de Q. 8 mil 344 millones 667 mil 692 ha ejecutado únicamente 6.36%%, equivalente a Q. 530 millones 521 mil 310.05. La cartera ha destinado poco más de Q387 millones 290 mil a funcionamiento y Q143 millones 230 mil para inversión.

¿En qué ha gastado el CIV en el 2026?

En el 2025 el Ministerio de Comunicaciones fue el que tuvo la ejecución más baja al finalizar el año según reportes de la ejecución presupuestaria del Minfin del año anterior. Durante el 2026 ha realizado un gasto por más de Q384 millones para gastos de funcionamiento y poco más de Q143 millones para inversión.

La distribución del gasto de funcionamiento es la siguiente:

Transporte, Q433 millones 790 mil 924.39

Asuntos económicos n.c.d. (no clasificados detalladamente), Q24 millones 983 mil 967.91;

Comunicaciones, Q13 millones 969 mil 268.39.

Asuntos económicos, comerciales y laborales en general, Q3 millones 419 mil 762.15

Urbanización y servicios comunitarios, Q14 millones 711 mil 901.92

Orden público y seguridad ciudadana, Q13 millones 973 mil

Protección social, Q8 millones 679 mil 347.55

Atención a desastres y gestión de riesgos, Q7 millones 192 mil 25.79.

Actividades deportivas, recreativas, cultura y religión, Q5 millones 746 mil 226.73

Planificación, readecuación y coyuntura

A criterio de Delfino Mendoza, analista en temas de infraestructura de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), al inicio de cada año siempre se presenta una baja ejecución debido a trámites administrativos en los sistemas de control financiero. “Durante este periodo, los pagos se concentran en gastos de funcionamiento y salarios, siendo mínima la ejecución en el rubro de inversión”, asegura.

También indica que un aspecto que pudo haber afectado la ejecución al inicio del año fue la suspensión por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) del presupuesto que había sido aprobado para el 2026, lo que dejó vigente el presupuesto del 2025 y provocó readecuaciones presupuestarias.

“A ello debe sumarse la decisión del Ejecutivo de gestionar una ampliación presupuestaria para ubicar al presupuesto del 2026 en el monto originalmente aprobado por el Congreso; esto nuevamente representa nuevas readecuaciones e incluso modificaciones al Plan Operativo Anual (POA) y al Plan Anual de Compras (PAC)”, afirma.

Sobre la ejecución de carteras como Educación, Gobernación, Defensa y Salud, Cristhians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), indica que esta ha presentado mayor dinamismo debido a la coyuntura del inicio del 2026, pero considera que todos los ministerios deberían estar “comprometidos” en apoyar a la ciudadanía en el ámbito que les corresponde.

“La gestión gubernamental y la ejecución del presupuesto no debe recaer en dos o tres ministerios, sino en todo el gabinete. Los 14 ministerios deben estar comprometidos con elevar la calidad de vida de la población”, afirma Castillo.

Sobre la baja ejecución del CIV

En cuanto a la baja ejecución mostrada hasta el momento por el Ministerio de Comunicaciones, Mendoza indica que representa un leve aumento con relación a enero, cuando cerró con 0.85% y febrero que cerró con 1.89%. No obstante, asegura que la mayor parte del presupuesto de la cartera se destina a inversión, un área que requiere más gestiones administrativas previas.

“La expectativa es que el CIV, a partir de tener certeza sobre su presupuesto, realice las gestiones necesarias para agilizar la ejecución física de proyectos, tratando de aprovechar la época de verano, que es la mejor para la ejecución de proyectos viales, y estas acciones deben reflejarse en su ejecución al finalizar el primer trimestre; de lo contrario, podría complicársele su situación”, afirma Mendoza.

En este mismo aspecto, Cristhians Castillo considera que ya en el tercer año del actual gobierno “no debería haber excusas” para justificar la baja ejecución de algunas carteras, como el Ministerio de Comunicaciones, que continúa “priorizando obras de arrastre, dejando de lado proyectos propios”, lo que estanca su presupuesto y ejecución.

“En el tercer año de gobierno ya no existen excusas. No solamente hay conocimiento de cómo funciona la administración pública, sino que se deberían implementar aspectos para mejorar la ejecución. Es intolerable que el Ministerio de Comunicaciones siga sin encontrar la ruta para una ejecución ágil de los recursos”, puntualizó.