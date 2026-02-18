Gobierno anuncia construcción de cárcel de Q997 millones para reos de alta peligrosidad en Izabal



El presidente Bernardo Arévalo anunció este miércoles 18 de febrero que en Izabal se construirá una cárcel de máxima seguridad, como parte de la estrategia para combatir el crimen organizado y evitar que estructuras criminales sigan operando desde los centros penitenciarios. La obra tendrá una inversión estimada de Q997 millones, según el Ministerio de la Defensa.

Arévalo reveló que se trata del segundo centro penitenciario de este tipo en el país. El primero está en construcción en Masagua, Escuintla, y ambos estarán diseñados para albergar a reclusos de alta peligrosidad.

De acuerdo con el mandatario, las prisiones contarán con espacios adaptados para restringir el contacto con el exterior y reforzar los controles internos, con el fin de evitar fugas y mejorar la gobernanza del sistema.

La iniciativa fue oficializada durante la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Gobernación, celebrado este 18 de febrero. Según informaron las autoridades, el objetivo es consolidar una alianza estratégica para fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad.

El convenio contempla el intercambio de información, cooperación estratégica para la creación de infraestructura crítica, dotación de equipamiento, así como acciones de capacitación, prácticas profesionales y apoyo técnico y de seguridad. También incluye la posibilidad de firmar convenios con otros Estados.

“El acuerdo permitirá optimizar recursos y mejorar la respuesta ante los desafíos actuales”, indicó el Ejército.

Por su parte, el Ministerio de Gobernación destacó en sus redes sociales que este acuerdo representa un paso “trascendental” en la transformación de la gestión penitenciaria, el mejoramiento de la infraestructura carcelaria y el fortalecimiento de la seguridad nacional.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que el nuevo centro penitenciario marcará el inicio de una transformación total del Sistema Penitenciario.

“La cárcel está diseñada para operar con control, seguridad, trazabilidad y una gestión moderna. Se busca alcanzar una certificación internacional, en relación con el diseño, los procesos, la seguridad y las condiciones de gobernanza de la prisión”, dijo.

En tanto, el ministro de la Defensa, Henry Saénz, señaló que esta cooperación permitirá edificar una prisión clave para frenar la actividad del crimen organizado desde el interior de los centros de reclusión.

En entrevista con Prensa Libre Radio, el ministro de la Defensa, Henry Saénz, informó que la inversión estimada para la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Izabal asciende a Q997 millones. Añadió que la cartera ya tiene asignados Q500 millones para iniciar la ejecución del proyecto.

Arévalo subrayó que, de forma paralela, se acondicionan espacios en otras cárceles del país para garantizar que los reos no tengan comunicación con el exterior, bajo un modelo que asegure el control y reduzca el riesgo de fugas.