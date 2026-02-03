Congreso aprueba ley que restituye escuelas normales y devuelve al Mineduc control de la formación docente

El Congreso de la República aprobó este martes 3 de febrero el Decreto 4-2026, que restituye las escuelas normales como espacios de formación inicial docente en el nivel diversificado, bajo la rectoría del Ministerio de Educación (Mineduc). La ley también establece que será esa cartera la encargada de autorizar la creación y reapertura de dichos centros, ya sean públicos, privados o cooperativos.

La iniciativa, presentada por la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, fue modificada con enmiendas para, según expresó, “mejorarla y hacerla más clara”. Entre los cambios, se actualizó el nombre de la norma, que pasa a llamarse Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades, con el objetivo de responder a las distintas necesidades del sistema educativo y a la diversidad de perfiles docentes requeridos.

Durante la sesión plenaria, Marroquín de Palomo señaló que la ley busca corregir lo que calificó como “un error” cometido años atrás, cuando el Mineduc perdió el control de la carrera de magisterio. “Esta ley devuelve al Ministerio de Educación una responsabilidad que nunca debió haber perdido: formar a los maestros que educan a nuestros pequeños”, afirmó.

Uno de los aspectos centrales de la normativa es que elimina la homologación universitaria obligatoria para los egresados del magisterio, devolviendo al Mineduc la competencia directa sobre la titulación docente. Asimismo, la ley organiza la carrera del magisterio en dos etapas: dos años de formación general y dos de especialización.

La diputada resaltó que las escuelas normales han sido históricamente una vía de acceso a la docencia para jóvenes del área rural, quienes, en muchos casos, regresan a enseñar en sus propias comunidades. También enfatizó que la ley crea un banco de datos para facilitar la incorporación de egresados al sistema público, particularmente en los niveles inicial, preprimario y primario.

Finalmente, la normativa establece que el título de maestro de Educación Primaria con especialidad será otorgado por el Ministerio de Educación, con lo cual se cierra el proceso de formación con “orden, claridad y responsabilidad”, según se indicó durante la discusión.

Antes del 2012, en Guatemala los estudiantes de diversificado podían cursar el Magisterio de Educación Primaria, una carrera de tres años que les permitía graduarse y trabajar como maestros tanto en el sector público como privado.

Ese año, el Ministerio de Educación (Mineduc) eliminó la carrera de magisterio a nivel medio, y bajo la directriz de la entonces ministra Cynthia Del Águila se implementó la reforma con el discurso de formar a mejores docentes y la cantidad que realmente el país necesitaba.

El cambio abarcó una etapa preparatoria con el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, y la segunda fase de especialización, tres años de estudios para obtener un título de profesor a nivel universitario.

La propuesta de cinco años para la formación magisterial no fue aceptada por los estudiantes, que durante tres meses tomaron las instalaciones de las escuelas Normales y salieron a las calles a manifestar, tanto en la capital como en la provincia.

El 18 de septiembre del 2012, Del Águila oficializó el cambio de la carrera de magisterio; pese a que la Corte de Constitucionalidad suspendió de manera temporal la reforma, esta se implementó en el 2013, y el FID dos años después. En noviembre del 2017 se graduó la primera promoción del Profesorado en Educación a nivel universitario.

