Codedes comienzan el 2026 con menor número de proyectos aprobados

Un total de 41 solicitudes para la construcción de igual número de proyectos en distintos puntos del país han recibido el aval de diferentes entidades encargadas, según información proporcionada por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).

De acuerdo con los datos, que también pueden consultarse en el Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo (Siprocode), a cargo de la SCEP, de los 41 proyectos, 34 fueron avalados en enero, mientras que los siete restantes lo han sido en lo que va de febrero.

La información también revela que, durante el presente año, se han recibido 202 solicitudes para la implementación de 175 proyectos de diversos tipos en diferentes localidades del país.

De estas solicitudes, 97 están registradas, 41 han sido aprobadas, 15 se encuentran en fase de corrección; 12, en análisis, en 35 aún no se han recibido los formularios y dos han sido rechazadas.

Proyectos en distintos puntos del país

Los proyectos que han sido aprobados para su ejecución se desarrollarán en los siguientes departamentos: 10 en Petén, ocho en Jalapa, seis en Chimaltenango, cinco en Jutiapa, tres en Sololá, dos en Totonicapán, dos en Zacapa, dos en Izabal, uno en Guatemala, uno en Alta Verapaz y uno en Sacatepéquez.

En cuanto a las entidades que han autorizado los proyectos, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha avalado 20; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), cinco; y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), 15 y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), uno.

Entre las obras avaladas para los Codedes en el 2026 figuran proyectos para la introducción de sistemas de drenaje, mejoramiento de calles y caminos rurales, un puente vehicular, instalación de tanques de almacenamiento y captación de agua, así como la instalación de servicios de agua potable.

Menos proyectos que en el 2025

El número de proyectos avalados hasta el momento por entidades estatales en el 2026 contrasta con los avalados en el mismo período del 2025. Solo en enero del año pasado se aprobaron 297 obras, es decir, 263 más que en el presente año. En febrero del 2025 fueron avalados 379 proyectos.

Obras sin mayor planificación

A criterio de Delfino Mendoza, experto en infraestructura de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), muchos de los proyectos impulsados por los Codedes carecen de planificación y de los estudios técnicos necesarios para su adecuada ejecución, lo que impide su aprobación inmediata por parte de las autoridades.

“Por parte de Segeplan, se argumenta que hay muchos proyectos que tienen deficiencias en su formulación o que les falta información que no cumple con las normas establecidas en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). La verdad es que son muy pocas las municipalidades que tienen una oficina de planificación municipal que esté bien conformada. Hay muchas municipalidades, sobre todo en el interior, que tienen debilidades institucionales o carecen de oficinas de planificación”, asegura.

También señala que, debido a esta situación, muchos proyectos no cumplen con los requisitos establecidos y, por ello, se deterioran o presentan deficiencias tras su ejecución.

“Ahí vemos falta de estudios técnicos para la formulación de los proyectos, estudios técnicos de ingeniería para la ejecución. Ellos —los Codedes— ejecutan una variedad de proyectos como agua potable, calles, adoquinamiento, pequeños puentes, en fin, una serie de proyectos que requieren de diferentes especialidades en materia de ingeniería”, afirma.

Además, Mendoza considera que el retraso en las adjudicaciones es otro factor que incide en la ejecución de las obras municipales.

“El proceso de contratación se lleva entre cuatro y seis meses; se vuelve lento. Entonces, un proyecto que fue planificado para un año es contratado con suerte a mediados del año, y generalmente ya no les da tiempo de terminarlo en seis meses, dependiendo del tipo de obra”, indica el experto.

Revisiones previas antes de ser avalados

Según explicó el secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Víctor Hugo Godoy, se acordó con varios jefes ediles que se reunieron en diciembre del 2025 con el presidente Bernardo Arévalo mantener controles y lineamientos necesarios “para evitar que las obras carezcan de supervisión, así como de estudios y avales al momento de ejecutarlas, con el propósito de reducir riesgos o eventualidades”.

“Lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con los alcaldes para que haya disposición en el territorio de Segeplan, del Ministerio de Finanzas y de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, para tratar de dar asesoría a todas las alcaldías. De manera que los proyectos, cuando vengan, ya tengan la mayor cantidad de requisitos cumplidos para garantizar la calidad de las obras”, expresó Godoy.

Aseguró que al revisar y completar los expedientes antes de enviarlos a las entidades correspondientes para la emisión de permisos y avales, se lleva a cabo una evaluación, principalmente para evitar el vencimiento del plazo de cinco días establecido en la Ley de los Codedes, lo cual evitaría la aprobación automática por “silencio administrativo”. También se prevé evitar irregularidades, estudios incompletos o mal elaborados.

Se acordó, además, brindar asesoría a las municipalidades por parte de la SCEP, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y el Ministerio de Finanzas, encargados de la asignación y control de fondos, así como de constatar que los proyectos cumplan con los requisitos establecidos, afirmó el funcionario.