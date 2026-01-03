Codedes priorizaron caminos y carreteras en 2025 con Q3 mil 600 millones

Con los Q12 mil millones que las municipalidades tuvieron a disposición mediante los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) durante el 2025, se desarrollaron más de 8 mil proyectos a nivel nacional. De acuerdo con los datos de los portales públicos, la mayor inversión se concentró en carreteras, abastecimiento de agua y educación primaria.

El 56% del presupuesto disponible se destinó a carreteras o caminos terciarios; el 15%, a abastecimiento de agua; y el 10%, a infraestructura para educación primaria, según el cruce de datos con el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin) y el portal de Control de Desembolsos y Transferencias (Codet).

En total, se ejecutaron Q3 mil 600 millones en proyectos relacionados con carreteras y caminos terciarios. Todos los departamentos programaron y ejecutaron obras de esta índole. Organizaciones civiles y centros de análisis han señalado dificultades de fiscalización en este tipo de proyectos debido a su dispersión territorial y al alto costo por kilómetro, además de la escasa relación directa con el combate al hambre y la reducción de la pobreza.

La revisión realizada destaca que Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz asignaron más del 55% del fondo de Codedes a obras viales durante el 2025.

Proyecciones para el 2026

Con el nuevo presupuesto y el aumento que supera los Q17 mil millones para los Codedes, se espera un incremento en la cantidad de obras. Sin embargo, en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el sector de mujeres advierte que estas podrían carecer de calidad debido a procesos abreviados, lo que abre la puerta al uso político para generar votos a favor de diputados distritales.

“El 2026 será un año atípico y de alto riesgo por varios factores, como el presupuesto de arrastre aprobado y la ley de agilización de obras. Es un arma de doble filo, porque técnicamente se acumula el trabajo”, comentó Claudia Leppe, representante titular en el Conadur.

Agregó que observan con cautela la gestión administrativa, ya que, a nivel nacional, solo 20 alcaldías tienen la capacidad de ejecutar y administrar los fondos ordinarios, según datos del Ejecutivo.

Leppe aseguró que dudan de la calidad de las obras que se finalizarán en el 2026 por la rapidez de los procesos. Añadió que fortalecerán los mecanismos de fiscalización desde los Codedes para las auditorías, aunque reconoció que no se “darán abasto”.

“Veremos más diputados inaugurando obras grises, donde la calidad estará en riesgo porque se sacrificarán procesos por la foto política”, añadió Leppe.

Proyectos más costosos

A nivel nacional, los tres proyectos más caros superan los Q25 millones cada uno y corresponden al mantenimiento de calles en cabeceras municipales o a caminos terciarios en aldeas.

Chiantla, Huehuetenango, encabeza la lista con un proyecto valorado en Q31 millones para la construcción de un camino rural de 3.75 kilómetros, desde La Alfalfa hasta el cantón La Zeta, según datos de la alcaldía de Chiantla. El proyecto está a cargo de Caín Aliel Cruz López, quien ha obtenido 40 contratos este año con distintas alcaldías de Huehuetenango.

Durante el 2025, Cruz López vendió Q133 millones a alcaldías, siendo este su mejor año. Se ha consolidado como uno de los contratistas más relevantes de la región huehueteca, con seis años de experiencia en contratos exclusivamente con municipalidades de Huehuetenango y San Marcos.

Según documentos oficiales, el proyecto inició en noviembre del 2025 y concluirá en un año, es decir, algunos meses antes del inicio de la campaña electoral del 2027.

En San Francisco, Petén, se ejecuta otra obra valorada en Q30 millones para el mejoramiento de las calles de la cabecera municipal, con una extensión aproximada de 8 kilómetros. Se espera que esta obra también finalice en los últimos meses del 2026.

El contrato fue adjudicado a Consolidado de Obra Civil, empresa que trabajó en el kilómetro 39 de la autopista Palín-Escuintla en el 2024. Esta compañía pasó de vender menos de un millón a superar los Q20 millones en el 2024, y alcanzó los Q106 millones en el 2025. La mayoría de sus contratos son con municipalidades de Petén, aunque también recibió adjudicaciones por más de Q40 millones del Ministerio de Comunicaciones.

Finalmente, en Los Izotes, Jalapa, se lleva a cabo una obra por Q30 millones para el mejoramiento del camino rural de la aldea. La construcción, de 5 kilómetros, fue adjudicada a José Antonio Vásquez López y finalizará en agosto del 2026.

Este contratista vendió menos de un millón durante nueve años seguidos; sin embargo, en el 2022 y 2023 superó los Q20 millones. En el 2024 volvió a vender menos de un millón, pero en el 2025 alcanzó los Q108 millones, consolidando su mejor año con alcaldías de Jalapa, Chiquimula, Santa Rosa y Alta Verapaz.