Guatemala debe Q253 mil millones: cómo podría el aumento de la deuda pública afectar su bolsillo

La deuda pública no es un dato lejano ni exclusivo para los economistas. Tal y como ocurre cuando usted solicita un crédito personal, desde el momento en que adquiere la deuda debe destinar cada mes una parte de su salario para pagar capital e intereses. Con el Estado sucede algo similar: cuando el Gobierno se endeuda, adquiere compromisos que deben cubrirse con recursos públicos, es decir, con los impuestos que aportan los ciudadanos.

Si la deuda pública continúa aumentando, cada vez más fondos del presupuesto se destinan a cumplir esas obligaciones, reduciendo el margen para invertir en servicios, infraestructura o programas sociales. Entender cómo funciona este proceso permite dimensionar de qué manera el crecimiento del endeudamiento puede terminar afectando su bolsillo.

Guatemala debe en deuda pública Q253 mil millones

En 2025, Guatemala cerró con un saldo de Q253 mil 48 millones, equivalente al 26.8% del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque el Ministerio de Finanzas (Minfin) sostiene que el nivel es manejable, el crecimiento sostenido del endeudamiento tiene implicaciones para cada guatemalteco.

En la última década, la deuda pública aumentó más del doble. En 2015 el saldo total ascendía a Q118 mil 625 millones y para 2025 alcanzó Q253 mil 48 millones, lo que representa un incremento de 113%, equivalente a Q134 mil 423 millones adicionales.

El aumento se registró tanto en la deuda interna, que pasó de Q65 mil 382 millones a Q138 mil 299 millones, como en la externa, que subió de Q60 mil 293 millones a Q114 mil 749 millones. Aunque la relación deuda/PIB se mantiene por debajo del 30%, el crecimiento nominal del saldo refleja una tendencia sostenida al alza.

Deuda pública en 26.8% del PIB: ¿nivel manejable o señal de alerta?

Un endeudamiento equivalente al 26.8% del PIB, es decir, por debajo del 30%, significa que el total de compromisos financieros del Estado es menor a una tercera parte de todo lo que produce la economía guatemalteca en un año.

El Producto Interno Bruto (PIB) representa el valor total de bienes y servicios generados en el país durante ese período, y en este caso la deuda equivale al 26.8% de ese total.

Este porcentaje se utiliza como referencia para medir la capacidad de pago del país y evaluar si el nivel de endeudamiento es sostenible en relación con el tamaño de su economía. Cuanto menor es el porcentaje, menor es la percepción de riesgo ante inversionistas y organismos internacionales.

Más recursos del presupuesto se destinan a pagar deuda

En 2025, el presupuesto destinó Q18 mil 499 millones para el servicio de la deuda (capital e intereses), un aumento del 81% en una década.

Esto significa que:

16.4% de los ingresos tributarios se destinan al pago de deuda.

Es dinero que ya no puede utilizarse en nuevos hospitales, carreteras o programas sociales.

Cuando el servicio de la deuda crece, reduce el margen del Estado para invertir en otras áreas prioritarias.

Impacto potencial en impuestos futuros

El saldo de la deuda debe pagarse. Si el crecimiento continúa, el Estado podría necesitar:

Aumentar la recaudación.

Ajustar el gasto público.

En términos prácticos, el endeudamiento actual puede traducirse en mayores cargas fiscales para las próximas generaciones.

Influencia en tasas de interés y crédito interno

Cuando el Gobierno coloca deuda en el mercado interno, compite por recursos financieros con empresas y ciudadanos.

Si el Estado ofrece tasas atractivas para captar fondos:

Puede encarecer el crédito para empresas.

Puede elevar tasas para préstamos hipotecarios o personales.

Aunque en 2024 y 2025 se ha recurrido más a deuda externa —con tasa promedio menor (5.52%) que la interna (6.94%)—, el peso de la deuda sigue teniendo efectos en el sistema financiero.

Riesgo y sostenibilidad a largo plazo

Aunque la relación deuda/PIB se mantiene por debajo de 30% —27.2% en 2023, 26.3% en 2024 y 26.8% en 2025—, el saldo nominal sigue creciendo.

El desafío no es solo cuánto se debe, sino:

Si los proyectos financiados generan beneficios económicos y sociales.

Si el crecimiento del PIB acompaña el aumento del saldo.

Si el pago de intereses no desplaza gasto prioritario.

¿Es alta la deuda para Guatemala?

En comparación regional, Guatemala mantiene uno de los niveles de deuda/PIB más bajos de Centroamérica. Sin embargo, también tiene uno de los niveles de gasto público más reducidos.

Para el ciudadano, la pregunta clave no es únicamente si la deuda es baja o alta, sino si el endeudamiento se traduce en:

Más oportunidades.

Mejor infraestructura.

Mayor cobertura social.

Crecimiento económico sostenible.

La deuda pública, en última instancia, se paga con recursos nacionales. Por ello, apunta el analista Fredy Arizmendy Gómez, su uso eficiente y transparente es determinante para que no se convierta en una carga futura sin retorno social.