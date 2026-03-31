Paso en ruta al Pacífico se complica por masiva afluencia de veraneantes y accidentes de tránsito

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Paso en ruta al Pacífico se complica por masiva afluencia de veraneantes y accidentes de tránsito

El vuelco de un contenedor y una colisión en la CA-9 Sur complican aún más el tránsito hacia el sur, saturado por veraneantes en Martes Santo.

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Grúas retiran contenedor volcado que bloquea el paso en el km 23 de la ruta al Pacífico. (Foto: Prensa Libre, PMT Villa Nueva).

El tránsito hacia la ruta al Pacífico se encuentra afectado este Martes Santo, debido a la alta circulación de veraneantes y a dos incidentes viales en la CA-9 Sur, en Villa Nueva, Guatemala: el vuelco de un contenedor en el km 23 y una colisión vehicular en el redondel del km 21.

Un contenedor se desprendió de un cabezal y volcó sobre la vía en el km 23 de la ruta CA-9 Sur, lo que mantiene bloqueado el carril derecho con dirección al sur. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que grúas trabajan en el lugar para retirarlo y habilitar el paso.

Además, se reportó una colisión vehicular en el redondel del km 21, donde agentes coordinan la movilización de los automotores involucrados para despejar la vía.

Aunque no se reportan personas heridas, las autoridades advierten que el paso podría ser detenido de forma temporal mientras se retiran los vehículos y el contenedor, lo que incrementa los tiempos de traslado

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Alta demanda vehicular por Semana Santa

La situación se agrava por la fuerte afluencia de viajeros que se dirigen a la Costa Sur durante el asueto de Semana Santa. Según la PMT de Villa Nueva, desde el km 18 se registra congestionamiento debido al alto flujo de transporte liviano y pesado.

Las autoridades prevén que la carga vehicular continúe durante las próximas horas e incluso en los días siguientes, por el desplazamiento constante de veraneantes.

Operativo especial y recomendaciones

Provial mantiene activo un plan especial de atención en carreteras por Semana Santa, con brigadistas desplegados en puntos estratégicos para regular el tránsito y atender emergencias.

Entre las recomendaciones a los conductores figuran:

  • Planificar el viaje con anticipación
  • Respetar los límites de velocidad
  • Evitar conducir bajo efectos de alcohol
  • Revisar el estado del vehículo
  • Atender las indicaciones de las autoridades

También se recomienda precaución en los tramos afectados y considerar rutas alternas.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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