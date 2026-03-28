Semana Santa 2026: Autoridades intensifican operativos en carreteras del país

Autoridades del Ministerio de Comunicaciones, junto con la Dirección General de Transportes (DGT), Provial y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutan operativos de control vial en distintos puntos del país como parte de la campaña preventiva “En ruta cuidamos de ti”.

De acuerdo con Mynor Estuardo González, director general de Transportes, el plan inició el 23 de marzo y finaliza el 6 de abril del 2026 y busca garantizar la seguridad de los usuarios durante el período de alta movilidad por Semana Santa.

Agregó que más de 900 personas, entre inspectores, brigadas y agentes de tránsito, participan en los operativos instalados en rutas estratégicas como ruta al Atlántico, Pacífico, Interamericana, así como en otros tramos de alta afluencia vehicular en el país.

Durante los controles, las autoridades verifican que el transporte extraurbano opere de forma legal. Supervisan que las unidades cuenten con licencia vigente, tarjetas de operación y seguro obligatorio, además de que respeten la capacidad de pasajeros y las tarifas autorizadas.

González explicó que la campaña también busca concientizar a pilotos y transportistas sobre la importancia de conducir de forma responsable.

“La seguridad es responsabilidad de todos los conductores, no solamente de los grandes ni los pequeños, sino de todos”.

El director hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar irregularidades en el transporte extraurbano y quienes manejen de forma imprudente.

Autoridades realizan operativos viales para controlar velocidad, tarifas y capacidad de pasajeros durante la Semana Santa. (Foto Prensa Libre Erick Avila)

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“Cualquier irregularidad que puedan observar al conducirse en las carreteras invitamos a poder denunciar cualquier hecho de que ustedes tengan conocimiento o sean testigos en las carreteras del país para que como autoridades podamos también tomar las acciones pertinentes”, indicó.