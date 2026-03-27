Operativo de Semana Santa contará con 110 salvavidas en playas, lagos y centros recreativos

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) desplegará 110 salvavidas en playas, lagos y centros recreativos del país durante la Semana Santa, con el objetivo de prevenir accidentes y atender emergencias en áreas de alta afluencia turística, informaron este viernes 27 de marzo fuentes oficiales.

El operativo cubrirá destinos como Monterrico, Puerto de San José, Champerico, Tilapa y Ocós, así como el lago de Atitlán y el lago de Amatitlán, además de centros recreativos en Chiquimula y Amatitlán.

Según explicó Mynor Mejía Andrade, jefe de la Sección de Seguridad e Higiene y Previsión de Accidentes del IGSS, el plan incluye la incorporación de personal adicional que reforzará el trabajo que la institución realiza durante todo el año.

“Es un día muy especial porque se culmina la primera fase de un proceso que tiene dos fases, y la primera consiste precisamente en contratar, seleccionar, formar o entrenar a los salvavidas que nos van a apoyar en el período de Semana Santa”, afirmó.

El funcionario detalló que estos elementos se sumarán a los 60 salvavidas que ya laboran de manera permanente los fines de semana.

El operativo abarcará 12 playas, dos lagos y dos centros recreativos, donde el personal será duplicado para atender la demanda de visitantes.

Mejía Andrade indicó que los salvavidas prestarán servicio de 6 a 18 horas, y advirtió que fuera de ese horario no hay cobertura.

“Esto es muy importante porque muchas personas piensan que los salvavidas todavía están en la noche. No hay salvavidas en ese horario, para que se cuiden”, señaló.

Añadió que el enfoque actual del cuerpo de salvamento prioriza la prevención por encima de los rescates.

“Antes se medía el trabajo por la cantidad de rescates, pero ahora lo importante es la labor preventiva. Los salvavidas recorren las playas, hacen advertencias y recomendaciones para evitar emergencias”, explicó.

El año pasado, el IGSS registró alrededor de 300 rescates, de los cuales 50 requirieron reanimación cardiopulmonar (RCP), lo que, según el funcionario, evidencia la importancia de la presencia del personal en estos puntos.

No obstante, señaló que los incidentes más graves suelen ocurrir fuera del horario de servicio.

“Hay personas que se ahogan por inmersión, sobre todo en la noche, y en esos casos ya no se puede hacer nada”, lamentó.

El funcionario recomendó a los veraneantes asumir la responsabilidad de su seguridad y la de sus familias, evitar el consumo de alcohol antes de ingresar al agua y seguir las indicaciones del personal de rescate.

“La responsabilidad de la familia comienza con uno mismo. También es importante usar el sentido común y hacer caso a los cuerpos de seguridad”, subrayó.

El IGSS también informó que este año reforzó el operativo con equipo especializado, insumos y recursos logísticos para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.