Sinaprese 2026 desplegará más de 140 puestos de atención durante la Semana Santa

El Sistema Nacional de Prevención en Semana Mayor (Sinaprese) 2026 fue lanzado este martes 24 de marzo del 2026 y operará del 26 de marzo al 5 de abril, con el objetivo de resguardar a la población durante el descanso de Semana Santa, informaron autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El plan contempla la habilitación de más de 140 puntos de atención en todo el país, integrados por 16 bahías de prevención y asistencia turística y 136 puestos de gestión institucional, ubicados en carreteras y destinos turísticos.

Según la Conred, más de 30 instituciones participarán en el operativo, el cual incluye servicios de atención prehospitalaria, información, seguridad y asistencia vial para turistas nacionales y extranjeros.

Las bahías de prevención estarán instaladas principalmente en cercanías de cuerpos de agua y contarán con módulos informativos, educativos y de promoción cultural y gastronómica, además de espacios para coordinar emergencias.

El plan también prevé el monitoreo de recorridos procesionales en la Ciudad de Guatemala; Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y Quetzaltenango, con el fin de garantizar el orden público y la circulación vehicular durante las actividades religiosas.

Desde su implementación en el 2000, el Sinaprese se ha consolidado como un esfuerzo interinstitucional que brinda cobertura en carreteras, playas, balnearios y otros puntos turísticos, con acciones de prevención, educación y apoyo a las comunidades, según las autoridades.

Wilver Hernández, director general de Provial, informó que la institución tendrá presencia en 13 puntos a escala nacional, donde se ofrecerán servicios de grúa, asistencia mecánica e hidratación.

El funcionario recomendó planificar los viajes y revisar el estado del vehículo antes de salir, e indicó que las rutas al Atlántico y al Pacífico requerirán especial atención por su alta circulación.

Por su parte, Jorge Mario Lemus Paiz, viceministro de la Defensa, explicó que unidades de la fuerza de mar patrullan playas, ríos y lagos visitados por turistas, y que cuentan con una unidad humanitaria de rescate para atender emergencias.

La secretaria ejecutiva de la Conred, Claudet Ogaldez, indicó que el programa cumple 26 años de implementación y que se coordina con instituciones como el Ejército de Guatemala, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, cuerpos de socorro y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, utilizar bloqueador solar, no conducir en estado de ebriedad, revisar el vehículo antes de viajar y mantener bajo supervisión a niños, adultos mayores y mascotas.

En caso de emergencia, la Conred pidió a la población activar el sistema de respuesta y comunicarse con cuerpos de socorro, autoridades locales o al número 119.

#SINAPRESE2026



El día de hoy se realizó el lanzamiento del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa SINAPRESE, donde Bomberos Municipales Departamentales estuvieron presentes ya que a través de las 137 estaciones afiliadas a ASONBOMD se tendrá presencia durante la semana… pic.twitter.com/6I51wQhVza — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) March 24, 2026

Este día se realizó la presentación oficial del Plan Preventivo de Emergencias Semana Santa 2026, el cual será implementado a nivel nacional con el objetivo de salvaguardar la vida, los bienes y la seguridad de la población guatemalteca y visitantes. pic.twitter.com/bpR1IRCjBg — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) March 23, 2026

⛑️ Estamos preparados para cuidarte en esta Semana Mayor. ☀️ Así vivimos el lanzamiento oficial del #SINAPRESE2026 como #CruzRojaGT junto a @ConredGuatemala.



No Podemos Parar, Afuera Nos Necesitan pic.twitter.com/efv3UFrrGC — CruzRojaGT (@CruzRojaGT_) March 24, 2026

Ante cualquier emergencia, repórtala a las autoridades locales.



El #SINAPRESE2026 mantiene presencia en puntos estratégicos para brindar atención oportuna en todo el territorio nacional durante la Semana Mayor. pic.twitter.com/fix0lQfagJ — CONRED (@ConredGuatemala) March 24, 2026

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