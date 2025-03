Carreteras en mal estado: Lluvia podría comprometer plan de mantenimiento vial atrasado

La recepción tardía de ofertas para el mantenimiento de carreteras coincide con el inicio de la temporada de lluvias, influenciada por el fenómeno La Niña. Esto podría retardar la ejecución de las obras debido a las precipitaciones.

En una entrevista reciente con la Red Noticias, el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, dijo que se levantaron 242 eventos para la reparación de carreteras y que se corrigen los errores en los que fueron suspendidos en enero pasado por problemas administrativos.

Al revisar el portal Guatecompras, se identificaron 177 eventos de Covial para el mantenimiento de carreteras pavimentadas y no pavimentadas. Las ofertas se deben presentar entre abril y mayo, fechas en las que ya habrán comenzado las lluvias, según lo que prevé el Insivumeh.

Las obras de mantenimiento se estipulan en Zacapa, San Marcos, Quiché, Jutiapa, Petén, Huehuetenango, Guatemala, Escuintla, El Progreso, Chiquimula, Chimaltenango, Baja Verapaz, entre otros.

El meteorólogo del Insivumeh, César George, dijo que el país está bajo los “efectos débiles” del fenómeno de La Niña y que, bajo esas condiciones, las lluvias tienden a adelantarse en el territorio nacional, por lo que prevén que la primera región donde comenzará a llover será la Boca Costa y el Suroccidente del país. En ambas regiones se prevén lluvias del 10 al 20 de abril.

Los departamentos de la Boca Costa son Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos. El Suroccidente comprende Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos, Suchitepéquez, Sololá y Totonicapán.

En la capital

El Insivumeh pronostica que la época lluviosa en la meseta central comenzará del 15 al 25 de mayo.

"Ya para finales de mayo esperaríamos que la época lluviosa esté establecida en la mayor parte del país. La última región donde comienza la lluvia es Petén. Allí iniciaría del 25 de mayo al 5 de junio", dijo George.

"Por estar bajo efecto de un fenómeno de La Niña débil, no se descarta que la lluvia pueda adelantarse en el territorio nacional por lo menos una semana, y en abril se estarían presentando algunos eventos aislados de lluvia importantes para el territorio nacional", agregó el meteorólogo.

Respuesta

Por parte del CIV se respondió que las labores de bacheo de rutas pavimentadas se programarán durante la canícula o en espacios donde las condiciones climáticas sean favorables, tomando en cuenta que la presencia de lluvias en el país tiende a ser irregular, y se trabajará en regiones en las que no haya precipitación pluvial.

"El panorama es positivo, ya que a diferencia de años anteriores, en los cuales no se contaba con proyectos activos, para el 2025 se tendrán empresas con contratos vigentes que serán contratadas para actividades de limpieza, bacheo y mantenimiento de rutas de terracería, también deberán atender las emergencias que se generen en los tramos que tienen bajo su cargo, tales como deslaves, derrumbes, caída de árboles o rocas, entre otras eventualidades", se indicó.

Diego Fernández, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport), dice que habría que esperar a ver dónde será la incidencia de la época lluviosa y si a eso se sumarán los trabajos en carretera.

"Obviamente, esto va a retrasar los tiempos en la movilización. Lo ideal sería que las reparaciones se hagan durante el verano; eso sería lo ideal, pero habría que revisar cómo son los plazos para licitar, adjudicar, desembolsar y ejecutar", precisó.

Fernández agrega que los trabajos que se hagan deben ser con miras a futuro y que no sean solo paliativos de momento, y que en el corto tiempo vuelvan a dañarse.

Mantenimiento imposible

Para el exministro de Comunicaciones, Aldo García, es imposible que el CIV pueda cumplir con el mantenimiento de carreteras durante la época de lluvia, debido a que esta no permitirá continuar las obras y por los tiempos que conlleva una adjudicación, aunque las ofertas se presenten en tiempo.

García precisa que uno de los problemas comunes que se presentan durante el invierno es que, si se trabaja en un bacheo o recapeo y surge un derrumbe o hundimiento cerca de donde se realiza la obra, la maquinaria y los recursos destinados al mantenimiento de la carretera se utilizan para cubrir esa emergencia.

"Al final de la historia, no hay mal que por bien no venga, porque el dinero no va a servir para el mantenimiento de las carreteras, pero eventualmente puede utilizarse para atender emergencias que la lluvia va a traer", explicó.

El funcionario dice que incluso eso ha ocurrido en tragedias como la del Cambray, en Santa Catarina Pinula, donde un derrumbe sepultó una colonia y cobró la vida de 280 niños y adultos.

"Pienso que puede ser hasta una estrategia del gobierno, porque es una forma de mantener recursos para atender emergencias", García.

"Si no hay adjudicaciones porque esperarán que pase el invierno para dar mantenimiento a las carreteras, ni se atenderá el bacheo, ni las emergencias, porque no hay empresas con contrato. El mantenimiento ya no lo van a poder hacer, eso es imposible, salvo que esperen siempre las canículas", agregó.

Atrasos

El 16 de enero, autoridades del CIV acudieron a una citación con diputados del partido Todos y dieron a conocer que reactivarán una serie de proyectos suspendidos, que equivalen a unos 254 kilómetros de carreteras.

Los delegados de la cartera indicaron en esa ocasión que se trata de proyectos suspendidos por razones administrativas, financieras o, en algunos casos, legales. A inicios de este año, las autoridades del CIV afirmaron que, en total, prevén destinar Q2 mil 300 millones de los más de Q9 mil millones asignados para nuevos tramos carreteros.