Gobierno proyecta construir mil kilómetros de caminos rurales durante 2026

El Organismo Ejecutivo espera completar durante el 2026 la construcción de mil kilómetros de caminos rurales en distintos puntos del país y, según dieron a conocer, se espera que al concluir el período de gobierno se haya alcanzado un total de 3 mil 400 kilómetros de caminos rurales y rutas secundarias.

Durante la conferencia de prensa realizada este lunes 8 de junio en el Palacio Nacional de la Cultura el director del programa Rutas para el Desarrollo, Juan Carlos Menéndez, indicó que una primera programación efectuada el 1 de abril, contempla un primer bloque de proyectos que suman 853 kilómetros de caminos rurales, los cuales han sido distribuidos de la siguiente manera: 109 kilómetros en el área montañosa de Jalapa, 383 kilómetros en las Verapaces y el área del Polochic, y 360 kilómetros en el sur de Quiché y Totonicapán.

El funcionario destacó que desde el 2025 se han alcanzado los objetivos previstos dentro del programa, principalmente en el corredor seco y la región chortí. También fueron abarcados cuatro municipios de Chiquimula y la región norte de Cobán.

Menéndez hizo énfasis en que la ejecución de los trabajos en los caminos rurales de las distintas regiones está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que también ha contado con la colaboración de los alcaldes de las comunidades beneficiadas por el programa.

Kilómetros alcanzados

El director del programa también detalló los objetivos alcanzados en casi dos años y medio desde la implementación de Rutas para el Desarrollo. Según indicó, en el 2024 se logró la habilitación de 400 kilómetros de caminos rurales. En el 2025 se fijó y alcanzó la meta de mil kilómetros de caminos rurales. La distribución fue de 287 kilómetros en el corredor seco, 301 kilómetros en las Verapaces y 218 kilómetros en el altiplano. El resto se llevó a cabo en otras áreas del país, para sumar un total de mil cinco kilómetros de caminos rurales y rutas secundarias habilitados.

En cuanto a la meta establecida para este 2026, Menéndez se mostró optimista y aseguró que esperan alcanzar los números previstos. También hizo énfasis en que los trabajos para la habilitación de caminos rurales en distintas áreas del país están a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. En cuanto a las rutas denominadas “troncales” o principales, los trabajos para su habilitación y mantenimiento están a cargo del Ministerio de Comunicaciones, según la información proporcionada sobre el programa.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo, afirmó que el programa Rutas para el Desarrollo busca facilitar el acceso a mayores oportunidades de empleo, salud y educación en las comunidades que "históricamente han estado marginadas" en estos puntos dentro del territorio nacional.

"Uno de los proyectos que refleja más claramente esta visión integral es el de rutas del desarrollo, una estrategia que avanza, conecta y promueve el desarrollo de las comunidades y debo agregar de las comunidades que históricamente han estado más marginadas en nuestro país, son estos caminos que acercan a los agricultores, a los mercados, que permiten a los niños llegar más fácilmente a las escuelas, que facilitan el acceso de las familias a los servicios de salud y que abren nuevas oportunidades para las mejoras de los hogares, de la inversión, del empleo y el desarrollo local en general", afirmó Arévalo.

Metas para el 2027

Para el 2027 se tiene previsto alcanzar nuevamente la meta de mil kilómetros de caminos rurales y rutas secundarias dentro del programa, afirmó Juan Carlos Menéndez.

También explicó que se cuenta con financiamiento del Banco Mundial (BM) por US$400 millones, que serán destinados a trabajos de pavimentación de rutas principales, principalmente en el 2027, ya que actualmente se realizan los estudios de preinversión. Por ello, está contemplado que el próximo año se lleven a cabo estos trabajos para el funcionamiento óptimo de las rutas donde se desarrollarán y que están distribuidas en distintos puntos del país.

Apoyo importante

A criterio de Delfino Mendoza, experto en infraestructura de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), el papel que desempeña el Cuerpo de Ingenieros del Ejército dentro de este programa es de suma importancia, ya que cuenta con el personal, equipo y maquinaria necesarios para efectuar adecuadamente estos trabajos de habilitación de caminos rurales, principalmente en las comunidades más apartadas.

“En este plan de los caminos del desarrollo que está impulsando la actual administración, ellos – el Cuerpo de Ingenieros del Ejército – tienen un papel muy importante porque se ha dividido en dos partes. Los caminos registrados que están en el inventario vial que son responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones. Pero hay una serie de caminos que no están en el inventario y son los que clasificamos como caminos municipales y donde las municipalidades en su mayoría no tienen la capacidad de atenderlos, pues esos en este plan se le asignaron al cuerpo de ingenieros del ejército para que ellos los atiendan”, afirma Mendoza.

Según indicó, el trabajo que hasta el momento han realizado los ingenieros militares ha sido bastante “eficiente”, principalmente en Alta Verapaz, una de las áreas priorizadas en este programa. Mendoza también considera que, además del apoyo brindado en este programa de Gobierno, la entidad podría ampliar sus capacidades para construir otro tipo de obras en las comunidades del interior del país.

“Siempre prestan apoyo a las comunidades en mantenimiento de caminos rurales o apertura de brechas o construcción de pequeños puentes, en eso son muy eficientes y ha apoyado mucho. Eso puede continuar y podría ampliarse el apoyo a algún otro tipo de instalaciones como escuelas o centros de salud que por alguna razón necesiten trabajos de urgencia. Desde ese punto de vista, yo considero útil para el país y de beneficio social que ellos puedan participar en apoyo de estos de estos trabajos puntuales a futuro”, concluye el experto de Fundesa.