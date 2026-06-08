Ejecutivo afirma que no puede intervenir en el tema de la carretera privada Xochi

Luego de la suspensión de la licencia para continuar con la última fase del proyecto privado Xochi Corredor de las Flores por parte de la Municipalidad de Mazatenango, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció acerca de la situación ocurrida a pocos días de la inauguración de dicho proyecto.

El mandatario afirmó que esta situación es “lamentable y desafortunada”, y aseguró que por ser un asunto de índole municipal, “el Ejecutivo no puede intervenir”.

“Es un tema municipal, no es un tema donde el Ejecutivo tenga injerencia en atención al estatuto autonómico que tienen las municipalidades. El Ejecutivo ha estado, de su parte, en el desarrollo de Xochi, participando de la manera como le corresponde, haciendo los análisis, estudios, permisos correspondientes, etcétera”, afirmó el mandatario este lunes 8 de junio, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura.

El mandatario comentó que por parte del Gobierno central se tuvo participación en algunas etapas del proyecto, como los análisis técnicos, estudios y autorizaciones requeridas para la ejecución de la obra, que es de capital privado.

Arévalo indicó que se espera que esta situación se pueda “resolver en el corto plazo”, ya que es necesario que haya certeza jurídica para este tipo de asuntos que son fundamentales para el desarrollo del país. Arévalo también afirmó que esta decisión de la Municipalidad de Mazatenango genera “incertidumbre en un momento clave para la obra”.

El cierre

Para el domingo 14 de junio está programada la inauguración de la autopista privada Xochi, en Suchitepéquez y Retalhuleu; sin embargo, la Municipalidad de Mazatenango colocó desde el jueves 4 de junio rótulos con la leyenda "Obra cancelada" en un tramo, por lo que la empresa encargada del proyecto acciona legalmente.

La autopista se extiende desde el kilómetro 142.5, en San Antonio, Suchitepéquez, hasta el kilómetro 173, en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, y está prevista para reducir los congestionamientos en la ruta al suroccidente, rumbo a los parques del Irtra y las playas del Pacífico.

Xochi será una vía alterna y únicamente podrán circular los conductores que paguen peaje; quienes no lo hagan deberán transitar por la carretera CA-2.

Sin embargo, el cierre y la presencia de la Policía Municipal de Mazatenango, así como las mantas colocadas en el lugar, se observan en el kilómetro 162 con dirección al 172 sobre la ruta de Xochi.

Carlos Estuardo Villagrán López, alcalde de Mazatenango, indicó que la licencia de construcción de la obra está vencida. Aseguró que esa licencia fue aprobada por la administración anterior y que se hizo una supervisión de la obra y se requirió la presencia del representante legal de la empresa pero no llegaron a ninguna conclusión.

Según Villagrán, un "equipo de profesionales" de la Municipalidad de Mazatenango determinó que hay "debilidades en el proyecto".

"Hay situaciones en el tema de seguridad, donde ellos mandaron una documentación, pero nosotros lo que queremos es que ellos se hagan responsables en temas posteriores a debilidades que se encuentran en el proyecto", aseveró Villagrán.

El jefe edil asevera que lo que se aprobó en la licencia de construcción no refleja el proyecto que finalmente que se terminó.