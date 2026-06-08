Criterio urbano

La Municipalidad de Mazatenango frena el desarrollo

No solo no tenemos carreteras, sino ahora quieren limitar los proyectos privados.

Guatemala es uno de los países con menos infraestructura vial por habitante en el mundo. La inversión pública apenas es 1.6% del PIB. En ese contexto, un proyecto privado que desarrolló 31 kilómetros de carretera de cuatro carriles, con estándares internacionales, sin un solo quetzal del erario, no es solo un caso de estudio; es la segunda carretera privada en el mundo. Sí. Según el mismo Banco Mundial, no hay otro país con carreteras privadas.



Lo que ocurrió con Xochi, Corredor de las Flores, es un ejemplo claro de cómo la burocracia y la corrupción pueden destruir en días lo que tardó años construir. La Municipalidad de Mazatenango canceló la licencia de construcción a días de la inauguración, luego de mantener un silencio administrativo ante una solicitud de renovación presentada en tiempo y con todos los requisitos cumplidos. No hubo incumplimiento del inversionista. Hubo omisión por parte de la Municipalidad.



El sector privado y organizaciones de la sociedad civil reaccionaron con una voz que pocas veces se escucha tan alineada: Cacif, Fundesa, Cámara de Industria, Cámara del Agro, Cámara de Comercio, Am-Cham, Centrase, Grupos Gestores e incluso el Irtra emitieron pronunciamientos que coinciden en el fondo. La decisión municipal vulnera garantías constitucionales básicas: propiedad privada, debido proceso, libertad de empresa. Y manda una señal terrible en el peor momento posible, cuando Guatemala está siendo evaluada por el Fondo Monetario Internacional, que está redactando el artículo IV y mientras el país está en un proceso de querer lograr el grado de inversión y atraer más inversión extranjera directa.

Las alcaldías deben ser promotoras de la inversión.



La Municipalidad de Mazatenango ahora quiere justificar su actuar diciendo que está fiscalizando, cuando no logra ni siquiera mejorar sus propias calles y alcantarillas. Es inaceptable que, mediante el silencio, sin resolver una solicitud legítima, culmina con una cancelación sorpresiva a horas de la apertura. Una obra que podría resolver parte del colapso crónico de la CA-2 Occidente, una ruta que tiene de rehén la logística del suroccidente del país.



El caso Xochi no es un conflicto local; es una prueba de estrés para el Estado de derecho guatemalteco. Y Guatemala necesita pasarla. Es urgente restablecer la licencia de inmediato, el proyecto cumplió la ley y tiene el respaldo institucional para demostrarlo y que pueda ser inaugurada. Se debe, legislar, contra el silencio administrativo; esa práctica debe ser inaceptable, se deben establecer plazos obligatorios y consecuencias para quienes los incumplan y acelerar los marcos normativos que den certeza a la inversión en infraestructura vial, como acelerar la implementación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios.



Sin reglas claras y predecibles, ningún inversionista apostará por Guatemala, por más que el discurso oficial lo invite a hacerlo. Para tener más proyectos, necesita que quien cumple la ley pueda operar sin que una decisión discrecional lo frene en la línea de llegada.



Es momento de que el Gobierno de Guatemala respalde el Estado de derecho y que no permita que ciertas municipalidades sigan fomentando el subdesarrollo, a través de feudos que promueven la discrecionalidad y procesos reglamentarios fuera del marco legal. El país necesita garantizar la certeza a la inversión. Ya hemos visto este tipo de abusos en otros sectores donde las municipalidades buscan coimas para acelerar sus permisos. No permitamos que este se vuelva otro caso de parálisis ilegal en contra de la inversión.