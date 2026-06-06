Sector privado dice que burocracia de alcalde de Mazatenango pone en riesgo el Corredor Xochi

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Sector privado dice que burocracia de alcalde de Mazatenango pone en riesgo el Corredor Xochi

El sector empresarial también ve interrupción arbitraria de autopista Xochi, próxima a ser inaugurada, y pide garantizar continuidad y derechos fundamentales tras la situación legal que enfrenta en un parte del tramo, en Mazatenango.

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CIERRAN EN MAZATE PASO EN XOCHI

Mantas alertan de obra cancelada en la autopista Xochi, en el tramo de Mazatenango. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

El viernes 5 de junio, Prensa Libre publicó que la empresa encargada de la autopista Xochi emprendió acciones legales, ya que la Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez, sigue sin resolver si otorgará una prórroga a la licencia del proyecto, cuya inauguración está prevista para el 14 de este mes.

Rodrigo Barillas, representante legal de Xochi, informó a Prensa Libre que la comuna ha pedido una serie de documentos para garantizar que la seguridad vial se cumplirá.

Ante esta situación, presentaron un amparo en la Sala Regional de Mazatenango y otro en el Juzgado de Primera Instancia de Mazatenango; además, un recurso administrativo ante la municipalidad.

Esta situación llevó a la Cámara de Industria a emitir un pronunciamiento este sábado 6 de junio, en el que indicó: “La burocracia de un alcalde pone en riesgo el desarrollo del país”. El Cacif también emitió un comunicado en el que indicó que "la certeza jurídica debe prevalecer en el caso de Xochi". Además, se pronunció la Cámara del Agro.

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“Para que un país atraiga inversiones privadas de gran envergadura, especialmente relacionadas con la infraestructura, la gran materia pendiente e histórica deuda del Estado con los guatemaltecos, las reglas deben ser estables para garantizar la certeza jurídica y el cumplimiento de los procesos burocráticos locales”, remarcó la Cámara de Industria.

Destacó que la costa sur y el suroccidente de Guatemala han sufrido un colapso vial histórico en la ruta CA-2 Occidente.

En ese sentido, indicó que proyectos como el Corredor Xochi buscan reducir costos logísticos y tiempos de transporte de mercancías, además de facilitar el flujo hacia zonas industriales y turísticas.

“Resulta preocupante que, tras dos años de desarrollo y a escasos días de su inauguración, el proyecto enfrente un limbo. Esperamos que, con el debido análisis de las partes involucradas, se establezcan las medidas urgentes para garantizar su continuidad y evitar que los conflictos administrativos frenen el avance competitivo de la región”, agregó.

Cacif emite pronunciamiento

"La carretera Xochi Corredor de las Flores es un proyecto de carácter privado que ha cumplido plenamente con el marco legal vigente, contando con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para su operación", indicó el Cacif.

"De manera sorpresiva y sin fundamento jurídico, el acceso al derecho de vía fue cerrado por la Municipalidad de Mazatenango, acción ejecutada bajo la administración del alcalde Carlos Villagrán", agregó.

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De acuerdo con Cacif, esta decisión constituye una vulneración directa a garantías constitucionales esenciales, como la propiedad privada, el debido proceso y la libertad de industria, comercio y trabajo.

"Situaciones como esta, que atentan directamente contra la certeza jurídica, no pueden normalizarse en un país que aspira a fortalecer el Estado de derecho. La interrupción arbitraria de actividades legalmente autorizadas afecta derechos fundamentales, genera incertidumbre y deteriora la imagen del país ante inversionistas nacionales y extranjeros", advirtió.

El Cacif hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que restablezcan el respeto a las garantías constitucionales, actúen conforme a derecho y eviten decisiones que lesionen derechos fundamentales y comprometan la confianza en las instituciones.

Cámara del Agro expresa preocupación

“La Cámara del Agro de Guatemala expresa su preocupación por la falta de certeza jurídica que enfrenta el proyecto de infraestructura vial Xochi, una obra que contribuiría a mejorar la movilidad, la competitividad y el desarrollo económico de la costa sur del país”, señaló.

Resaltó que la costa sur es una de las principales regiones agrícolas de Guatemala y proyectos como Xochi fortalecen un corredor logístico clave para miles de productores, trabajadores y empresas, al reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad y facilitar el transporte de personas y mercancías.

“Guatemala necesita más inversión en infraestructura. Para ello, es indispensable garantizar el respeto al Estado de derecho, a los procesos establecidos y a las autorizaciones emitidas conforme a la ley”, afirmó.

Resaltó que  la certeza jurídica es fundamental para atraer inversión, generar empleo y promover el desarrollo del país.

Fundesa fija postura

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) también se sumó a las expresiones de preocupación por la situación que enfrenta el proyecto Corredor Xóchi, a pocos días de su inauguración.

La entidad destaca que el proyecto de infraestructura vial comprende más de 30 kilómetros en la ruta al suroccidente y busca incentivar el desarrollo económico y la competitividad de Guatemala.

“Fundesa observa con preocupación que, a días de su inauguración, la empresa promotora enfrenta incertidumbre por parte de la Municipalidad de Mazatenango, derivada de un prolongado silencio administrativo ante una solicitud de renovación de licencia de construcción presentada en tiempo y forma, seguida de una acción de cierre sin notificación previa ni respeto al debido proceso”, apuntó la entidad.

Empresa afectada se pronuncia

Xóchi aseveró que continúa trabajando para abrir el proyecto el 14 de junio, pese al cierre efectuado por la Municipalidad de Mazatenango.

La empresa explicó que en febrero del 2026 presentó la solicitud para una segunda renovación de la licencia de construcción; sin embargo, aún no ha recibido respuesta de las autoridades municipales.

Tras el cierre, sobre el cual aseguró que no fue notificada de las razones, emprendió acciones legales para obtener un amparo y garantizar la operación de la ruta.

Conozca más detalles: Xochi reitera que ha cumplido con el marco legal y mantiene meta de abrir paso al público el 14 de junio

Irtra expresa respaldo al proyecto Corredor Xóchi

El Instituto de Recreación de los Trabajadores (Irtra) respaldó el proyecto de infraestructura vial Corredor Xóchi como una alternativa de movilidad para los pobladores y visitantes de Retalhuleu.

“Quienes opten por esta ruta podrán reducir su tiempo de traslado entre una y tres horas, priorizando su seguridad y optimizando los costos de viaje”, indicó una publicación del Irtra en redes sociales.

Mantas en la autopista

La autopista se extiende desde el kilómetro 142.5, en San Antonio, Suchitepéquez, hasta el kilómetro 173, en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, y está prevista para reducir los congestionamientos en la ruta al suroccidente, rumbo a los parques del Irtra y las playas del Pacífico.

En un recorrido efectuado por el equipo de Prensa Libre se representantes de la empresa, observó que entre los kilómetros 162 y 172 de la ruta de Xochi hay mantas y agentes de la Policía Municipal de Mazatenango.

En las mantas se lee: “Obra cancelada”.

Rodrigo Barillas, abogado de Xochi, afirmó el 5 de junio que han emprendido acciones legales, ya que la comuna de Mazatenango no les ha otorgado la prórroga de la licencia para continuar con la obra, pese a que ya cumplieron con los requisitos.

Recordó que a inicios de febrero solicitaron una segunda prórroga de esa licencia, pero la comuna aún no la ha otorgado.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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