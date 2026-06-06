Xochi reitera que ha cumplido con el marco legal y mantiene meta de abrir paso al público el 14 de junio

Xochi emitió un comunicado este 6 de junio sobre la situación en un tramo de la carretera próximo a inaugurarse, donde autoridades municipales de Mazatenango bloquean un acceso porque señalan la falta de renovación de la licencia de construcción.

En la publicación, Xochi indica que siempre ha cumplido con el marco legal vigente y con estándares internacionales de transparencia, calidad de la obra y respeto a la institucionalidad guatemalteca.

Según detalló, en febrero último, cerca de mes y medio antes del vencimiento de la primera prórroga de la licencia de construcción, solicitó una segunda renovación a la Municipalidad de Mazatenango, autoridad que “ha mantenido un silencio administrativo y sigue sin resolver, a pesar de haberse cumplido con los requisitos normativos”.

Xochi indica que el jueves 4 de junio las autoridades municipales efectuaron un cierre en el paso vial, sin que se le notificaran o comunicaran los argumentos de esas acciones en la propiedad privada y sin permitirle ejercer su derecho al debido proceso.

Además, Xochi señala que ha presentado acciones legales ante autoridades judiciales y que seguirá trabajando para inaugurar el proyecto el 12 de junio y abrirlo al público el domingo 14.

Resalta que las acciones de la comuna amenazan con vulnerar los derechos de los inversionistas y de las personas involucradas en el diseño, construcción y puesta en operación del proyecto, el cual permitirá a los usuarios utilizar más de 30 kilómetros de una ruta segura.

Este sábado también se pronunciaron el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la Cámara de Industria, la Cámara del Agro y Fundesa.

Según los comunicados emitidos por el sector privado, la burocracia de las autoridades municipales de Mazatenango pone en riesgo el Corredor Xochi con la interrupción arbitraria de un tramo, por lo que pidieron garantizar la continuidad del proyecto y los derechos fundamentales.