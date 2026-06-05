Corredor Xochi: Municipalidad de Mazatenango cierra tramo con rótulos de “obra cancelada” y empresa acciona legalmente

Para el domingo 14 de junio está programada la inauguración de la autopista privada Xochi, en Suchitepéquez y Retalhuleu; sin embargo, la apertura podría verse afectada, ya que la Municipalidad de Mazatenango colocó desde este jueves rótulos con la leyenda "Obra cancelada" en un tramo, por lo que la empresa encargada del proyecto acciona legalmente.

La autopista se extiende desde el kilómetro 142.5, en San Antonio, Suchitepéquez, hasta el kilómetro 173, en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, y está prevista para reducir los congestionamientos en la ruta al suroccidente, rumbo a los parques del Irtra y las playas del Pacífico.

Xochi será una vía alterna y únicamente podrán circular los conductores que paguen peaje; quienes no lo hagan deberán transitar por la carretera CA-2.

Esta autopista ha causado expectación entre los automovilistas, pues su propósito es facilitar que las personas lleguen más rápido a su destino y evitar los atascos en la ruta al suroccidente.

Sin embargo, el cierre y la presencia de la Policía Municipal de Mazatenango, así como las mantas colocadas en el lugar, se observan en el kilómetro 162 con dirección al 172 sobre la ruta de Xochi

Un equipo de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión efectuó este viernes 5 de junio un recorrido por el lugar y constató la decisión de la Municipalidad de Mazatenango, lo que podría poner en riesgo la inauguración prevista para el 14 de junio.

El equipo entrevistó a Rodrigo Barillas, abogado de Xochi, y le consultó sobre la decisión de la comuna de Mazatenango.

Barillas afirmó que no lo llamaría un problema, pues la municipalidad ha sido colaboradora desde el inicio. Recordó que, cuando se otorgó la licencia municipal en el 2023, el proyecto cumplió con todos los requisitos legales, por lo que comenzó la construcción.

Añadió que dos años más tarde solicitaron la prórroga de la licencia, cumplieron nuevamente los requisitos legales y, una vez satisfechos, les otorgaron la prórroga. Además, indicó que han pagado puntualmente las tasas correspondientes y que solicitaron en tiempo, a inicios de febrero, una segunda prórroga de esa licencia. A la fecha —5 de junio—, la Municipalidad de Mazatenango no ha resuelto el otorgamiento de esa prórroga.

Remarcó que proyectos de este tipo traen desarrollo en beneficio de las comunidades.

“Nosotros nos hemos asegurado de siempre cumplir la ley y lo hemos manifestado en muchísimos espacios y pues el desarrollo que esto trae a las poblaciones, los empleos que esto ha generado, es por lo que nosotros luchamos todos los días”, externó.

Añadió: “Estamos seguros de que este tema se va a resolver, sí hemos presentado algunas acciones legales, hemos presentado dos amparos, hemos presentado un recurso administrativo frente a la autoridad. Hoy en la mañana estuve en conversaciones con algunas personas de la municipalidad y lo hemos tratado de manejar todo por la vía del diálogo; sin embargo, paralelamente hay que interponer las acciones que corresponden, pero no dudamos que todo se va a resolver”.

Barillas afirmó que la Municipalidad de Mazatenango, por medio de una instrucción girada por el Juez de Asuntos Municipales, determinó que requieren una serie de documentos adicionales.

Xochi entrega documentos requeridos

Afirmó que los documentos correspondientes a la prórroga de la licencia fueron presentados en tiempo y forma, de conformidad con lo que establece el reglamento y la normativa, pues no hay requisitos adicionales que deban cumplir.

“Este es un tema en el que la municipalidad ha requerido una serie de informaciones adicionales a las que establece el reglamento y pues eso nos ha llevado a que surjan este tipo de resoluciones”, remarcó.

Resaltó que todo ha sido de conformidad con el diálogo y que tratan de resolver este asunto a la brevedad. Además, dijo que “está seguro de que se va a resolver como se tiene que resolver”.

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Presentan acciones legales

El representante informó que presentaron un amparo en la Sala Regional de Mazatenango y otro en el Juzgado de Primera Instancia de Mazatenango; además, un recurso administrativo ante la municipalidad.

Dijo que les han pedido una serie de documentos para garantizar que la seguridad vial se cumplirá.

“Nosotros hemos presentado algunos documentos que, a pesar de que el reglamento no lo pide, sí presentamos un detalle técnico de seguridad vial, de los diseños del proyecto y cómo el proyecto garantiza la seguridad vial. Les hemos explicado también que, en este tema, dado que hay inversión financiera extranjera, hay una supervisión de un tercero, una firma internacional que está garantizando no sólo el diseño desde su dibujo, sino a lo largo de toda la construcción”, explicó Barillas.

Dijo que no han sido parte de un debido proceso en el que puedan defenderse y tampoco han recibido una resolución donde se les indique que el paso de la autopista Xochi está cancelado.

Destacó que, mediante el diálogo, han logrado que los policías que están en el lugar entiendan esa situación y permitan el paso.

“Me parece que hay ciertas instrucciones de que eso esté ahí, la verdad es que mejor estamos buscando las maneras de abrir puertas de diálogo para resolver este tema, sumado a las acciones legales, porque tenemos que hacerlo, pero lo que nos gusta es hablar y resolver”, destacó.

Comuna continúa sin resolver

Reiteró que la municipalidad no ha resuelto la ampliación del plazo de la licencia. Explicó que ese proceso sigue abierto, que la comuna no se ha manifestado al respecto y que tampoco han recibido una notificación oficial de que el paso a través del proyecto deba estar bloqueado o cancelado.

Espera que la próxima semana se resuelva este asunto porque no existe una orden ni una resolución en la que se disponga que el paso está bloqueado.

“No entendemos la razón por la que el paso está bloqueado, pero no hemos podido tener la interacción necesaria para llegar a ese entendimiento, mucho menos recibido una notificación”, señaló.

Aclaró que sí recibieron una notificación, pero que esta no se refiere a la suspensión del paso a través de Xochi en el tramo por Mazatenango; únicamente les solicita una serie de informaciones.

Según Barillas, es un requerimiento que pareciera no estar vinculado con el trámite de la prórroga de la licencia, porque no se hace referencia al expediente dentro de la resolución que les entregaron hace unos días.

Indicó que la segunda prórroga vencía aproximadamente a mediados de marzo pasado, por lo que hicieron la solicitud de ampliación un mes antes.

Mantas alertan de obra cancelada en la autopista Xochi, en el tramo de Mazatenango. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

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Municipalidad se pronuncia

Carlos Estuardo Villagrán López, alcalde de Mazatenango, indicó que la licencia de construcción de la obra está vencida. Aseguró que esa licencia fue aprobada por la administración anterior y que se hizo una supervisión de la obra y se requrió la presencia del representante legal de la empresa pero no llegaron a ninguna conclusión.

Según Villagrán, un "equipo de profesionales" de la Municipalidad de Mazatenango determinó que hay "debilidades en el proyecto".

"Hay situaciones en el tema de seguridad, donde ellos mandaron una documentación, pero nosotros lo que queremos es que ellos se hagan responsables en temas posteriores a debilidades que se encuentran en el proyecto", aseveró Villagrán.

El jefe edil asevera que lo que se aprobó en la licencia de construcción no refleja el proyecto que finalmente que se terminó.

"Es totalmente diferente. Pero si lo que presentaron fue una situación y ahora es otra, el proyecto sigue siendo el mismo. Entonces nosotros miramos esas inconsistencias. Lo único que queremos es llegar a un buen término, que venga aquí esta la Municipalidad para trabajar y esperaríamos lo más pronto solucionar los problemas. Tenemos entendido que ellos quieren inaugurar y qué bien por el beneficio de toda la población, pero hay temas fundamentales", explicó Villagrán.

El alcalde fue cuestionado de por qué efectuó un cierre en una vía que es privada, a lo que el jefe edil respondió que la Municipalidad debe dar autorización porque será de uso al público.

"Es privado, pero va a ser público. ¿Quién es el que va a pagar ahí? ¿Es una familia la que va a pasar pasando nada más? Eso es algo público, que va a tener mucha responsabilidad", argumentó Villagrán.

Resaltó que hay un código municipal que todas las construcciones deben cumplir para evitar accidentes o daños por catástrofes naturales. "Y si esto continúa, y ellos no quieren venir al tema, y no es una amenaza, que venga Conred, y que venga con su punto de vista Conred, si eso es factible, si ellos quieren hablar con mentiras, ahí está Conred para que sea presente, y los llevamos al solitario que vayan a ver, y no estamos hablando mentiras, queremos que haya protección para las personas que utilicen esa carretera", aseveró el alcalde.

Según Villagrán, buscan una "declaración jurada" en la que la empresa se haga responsable de esas supuestas irregularidades que señala.

Respecto a la fecha de inauguración prevista del proyecto, Villagrán dijo que la Municipalidad no tiene responsabilidad de que no se haya solventado los problemas. "Ellos tienen su fecha de inauguración, que les vaya a dar tiempo a terminar o no, no somos responsables", justificó el edil.

"Que vengan y que vengan a arreglar, no que vengan a buscar confrontación, que vengan a arreglar los problemas, de eso se trata", agregó Villagrán.

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Asesor explica inconformidades

Marvin de León, asesor del alcalde, indicó que las licencias que la Municipalidad de Mazatenango otorga se dan por etapas, luego se dan renovaciones y ampliaciones, por lo que las autoridades hicieron requerimientos para corroborar que se cumplieran con los requisitos.

Además, aseguró que hay "inconformidades" porque población ha manifestado que una de las salidas de la carretera se daría en un punto que generaría un "cuello de botella", porque los carriles se reducen de dos a uno.

“Se quería era que Xochi hiciera un desfogue directo hacia Mazatenango y no fue así, sino que lo hizo a través de la ruta RSDSCH, que es la Ruta Departamental 5 de Suchitepéquez. Ahí la Municipalidad no tiene capacidad, ni potestad, ni facultad de invertir. Ahí, el puente se reduce a un carril. Actualmente eso genera inconvenientes. Ya nos podemos imaginar al día de mañana que venga más tráfico proveniente de la ruta de Xochi, que es Santo Domingo – Suchitepéquez, vamos a tener más dificultades”, explicó el asesor.

Según De León, debido a las inconformidades, se efectuó una visita de campo a Xochi, pero no pudieron hacer una supervisión porque fueron recibidos por "personal de seguridad que desenfundó sus armas", dijo.

De León agrega que, a pesar de que Xochi ha continuado con el proyecto a pesar de tener la licencia vencida, la Municipalidad había intervenido. "Es ahora que nosotros vemos que, cuando están cerca del cierre, ellos siguen con la negativa de poder tener el cumplimiento de lo requerido por la municipalidad", agregó el asesor edil.

De León indicó que, durante una segunda visita, coordinada con personal de Xochi, se determinaron "dudas" en cuanto a la construcción y procedimientos técnicos. Se acordó que el representante legal haría una visita a la Municipalidad para una sesión con el Concejo.

"Cuando el Consejo conoció lo que nosotros habíamos presentado, solicitó una visita con personal técnico, específicamente ingenieros con conocimiento estructural, porque la obra es de una envergadura muy grande", aseveró.

Sin embargo, De León indicó que no se pudo llevar a cabo la visita del representante legal de la empresa, por lo que el Concejo determinó hacer una visita de campo a Xochi. Durante la verificación, según De León, se constataron "peligros a simple vista".

El asesor asevera que, luego de la inspección, el Concejo citó formalmente al representante legal de Xochi a quien le hicieron requerimientos.

Supuesta inconsistencia en presupuesto

“El presupuesto que ellos presentaron a la Municipalidad en el año 2023 es de Q34 millones, lo que generó un valor de la licencia de Q1 millón 717 mil. Sin embargo, actualmente ellos presentaron un costo de Q67 millones. Solo ahí podemos ver que hay una inconsistencia”, aseveró De León.

“Cuando Xochi anuncia la inversión en medios de comunicación, hace un anuncio de alrededor de Q1 mil 200 millones en el costo de la obra. Si eso lo dividimos por los 31 kilómetros de tramo aproximados que tienen, estamos hablando de un valor determinado de alrededor de Q50 millones por kilómetro. Entonces, al final a nosotros nos daba una cantidad de más o menos Q105 millones en el tramo de 2.71 kilómetros. Sin embargo, nosotros no queremos determinarlo, sino que lo que queremos es que ellos nos den la garantía de lo que están haciendo", argumentó De León.

Según el asesor, la Municipalidad tiene la obligación de supervisar y fiscalizar todas las obras que se desarrollen, aún sean de caracter privado.

“Nosotros somos el órgano contralor, según la Constitución Política de la República de Guatemala y el órgano fiscalizador de ello. En tal virtud, nosotros para poder tener el ejercicio de esa función necesitábamos la colaboración de Xochi”, añadió De León.

Según el asesor, en la carretera se construyó un puente de unos 150 metros de largo por 70, cuyo valor sería mayor al que la empresa reportó.

“Nosotros entendemos que el costo a simple vista se ve que fuere más, pero no tenemos la certeza. Quien nos puede dar esa certeza es la empresa y por eso le pedimos los documentos para poder tener la certeza. Si no presentan los documentos, la alternativa es presentar una declaración jurada donde nos indiquen los costos”, añadió De León.

“El día de mañana puede venir una auditoría especial sobre el tema de la autorización de la licencia de Xochi, como somos un órgano regulado y eso puede generar una consecuencia legal del no hacerlo”, señaló De León.

Esperan acuerdo

De León indicó que buscan llegar a acuerdos con la empresa para solventar los inconvenientes, ya sea mediante la presentación de una declaración jurada, un reajuste en el pago de la licencia o brindándole beneficios a los usuarios de la carretera. "Que se le pueda dar un un costo más favorable", argumentó el asesor edil.

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