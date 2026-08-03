EN VIVO: Erupción del volcán de Fuego, últimas noticias y medidas de prevención

El volcán de Fuego registró este lunes 3 de agosto un incremento en su actividad eruptiva, con la generación de corrientes de densidad piroclástica que descienden por las barrancas Seca y Ceniza, ubicadas en el flanco suroeste del coloso. Además, continúa la emisión de gases y ceniza, cuya dispersión alcanza comunidades cercanas.

Ante esta situación, las autoridades declararon alerta anaranjada departamental y la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) activó la Alerta Anaranjada Institucional para fortalecer la coordinación y las acciones del Sistema Conred frente al incremento de la actividad volcánica.

De acuerdo con información técnica del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el monitoreo permanente permite dar seguimiento a la evolución de la erupción, mientras equipos de intervención estratégica fueron movilizados y las instituciones del Sistema Conred mantienen comunicación constante en el territorio.

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron a la población no acercarse a las barrancas, utilizar mascarilla para proteger las vías respiratorias, cubrir los depósitos de agua, mantener preparada la Mochila de las 72 Horas, atender las indicaciones de las autoridades locales y aplicar el principio de autoevacuación si las condiciones lo hacen necesario.

Transmisión en directo

03 de agosto 2026, 23:16h Mantienen cierre preventivo en la RN-14 por actividad del volcán de Fuego

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que se mantiene el cierre preventivo del tránsito en ambos sentidos de la RN-14, entre los kilómetros 83 y 103, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por las autoridades debido al incremento de la actividad del volcán de Fuego.

🌋 Cierre preventivo en la RN-14



Como medida preventiva y en atención a las disposiciones de las autoridades competentes, se mantiene el cierre del paso vehicular en ambos sentidos de la RN-14, km 83 y 103.



📢 Manténgase informado a través de los canales oficiales. pic.twitter.com/Q2dyEEhMCI — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) August 4, 2026

03 de agosto 2026, 22:45h Inician evacuación preventiva en El Porvenir y Las Lajitas por actividad del volcán de Fuego

La Codred de Sacatepéquez informó que, en coordinación con la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred) de Alotenango y las instituciones del Sistema Conred, inició la evacuación preventiva de los habitantes del caserío El Porvenir, la aldea Las Lajitas y comunidades cercanas, en el municipio de San Juan Alotenango.

La medida fue adoptada como acción preventiva por el incremento de la actividad del volcán de Fuego. Las autoridades pidieron a la población atender las indicaciones oficiales y mantenerse informada a través de los canales del Sistema Conred.

03 de agosto 2026, 22:12h Ejército mantiene alerta anaranjada nacional por actividad del volcán de Fuego

El Ejército de Guatemala informó que mantiene alerta anaranjada institucional a nivel nacional debido al aumento de la actividad eruptiva del volcán de Fuego. La institución indicó que sus unidades permanecen listas para brindar apoyo a la población y atender cualquier emergencia que pueda presentarse.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada únicamente por los canales oficiales, seguir las indicaciones de las instituciones de respuesta y adoptar medidas preventivas, como preparar la mochila de las 72 horas, utilizar mascarilla, proteger los depósitos de agua y conocer las rutas de evacuación.

🚨🟠 Alerta Anaranjada Nacional



Ante el incremento de actividad eruptiva del Volcán de Fuego, el Ejército de Guatemala mantiene sus unidades militares en estado de alerta y disposición para brindar apoyo a la población y atender cualquier situación de emergencia que pueda… pic.twitter.com/vwvzcTPllg — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 4, 2026

03 de agosto 2026, 21:49h Volcán de Fuego mantiene actividad eruptiva y autoridades reiteran medidas de prevención

El volcán de Fuego continúa mostrando un incremento en su actividad eruptiva, con corrientes de densidad piroclástica (flujos piroclásticos) que descienden por las barrancas Seca y Ceniza, ubicadas en el flanco suroeste del coloso. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente debido al riesgo que representa para las comunidades cercanas.

Ante esta situación, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó a la población no acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro, tener lista la mochila de las 72 horas, revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta y poner en práctica la autoevacuación si las condiciones lo requieren.

El volcán de Fuego continúa mostrando incremento en su actividad, generando corrientes de densidad piroclastica (flujos piroclásticos) hacia dos barrancas Seca y Ceniza en el flanco Suroeste del volcán. pic.twitter.com/kU7k2Vqz06 — CONRED (@ConredGuatemala) August 4, 2026

03 de agosto 2026, 21:32h Cierre preventivo de la RN-14

Las autoridades ordenaron el cierre preventivo de la Ruta Nacional 14 (RN-14), en el kilómetro 83, ingreso a San Juan Alotenango, Sacatepéquez, debido al descenso de material en la barranca Las Lajas, como consecuencia del incremento en la actividad del volcán de Fuego.

De acuerdo con la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, la medida se adoptó mientras el volcán continúa mostrando mayor actividad eruptiva.

Asimismo, hicieron un llamado a los automovilistas y a la población en general para evitar transitar por el tramo cerrado de la RN-14 y atender las instrucciones de las autoridades mientras persista el riesgo por el descenso de material en la barranca Las Lajas.

03 de agosto 2026, 21:23h Ceniza del volcán de Fuego se dispersa hasta 130 kilómetros hacia el suroeste

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que la erupción del volcán de Fuego mantiene columnas de gas y ceniza entre 5,000 y 6,000 metros sobre el nivel del mar, las cuales se dispersan hasta 130 kilómetros en dirección suroeste. El mapa de dispersión muestra que la ceniza se extiende sobre el espacio aéreo de los departamentos de Chimaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu.

La institución indicó que estas condiciones podrían mantenerse durante las próximas 24 horas, por lo que recomendó mantenerse atentos a los boletines oficiales.