Suspenden clases en comunidades cercanas al volcán de Fuego por aumento de la actividad eruptiva

La actividad del Volcán de Fuego continúa en incremento progresivo y obligó a las autoridades a reforzar las medidas de prevención. El Ministerio de Educación (Mineduc) suspendió las clases presenciales en comunidades de tres departamentos, mientras que el Ejército de Guatemala se declaró en alerta naranja departamental y el Insivumeh advirtió que la erupción podría intensificarse durante las próximas horas.

Suspenden clases en comunidades de tres departamentos

La Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez informó que, debido a la activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y como medida para proteger a estudiantes y personal docente, quedaron suspendidas las clases presenciales este lunes 3 y martes 4 de agosto en los centros educativos ubicados en:

Caserío El Porvenir, San Juan Alotenango, Sacatepéquez.

Cabecera de Escuintla.

Yepocapa, Chimaltenango.

El Mineduc indicó que también fue activado el Comité de Gestión del Riesgo para la Seguridad Escolar, que mantiene un monitoreo permanente de la situación en las áreas cercanas al volcán, e instó a la comunidad educativa a seguir únicamente la información oficial emitida por Conred, autoridades locales y el Ministerio de Educación.

Insivumeh advierte que la erupción podría intensificarse

De acuerdo con el boletín vulcanológico especial del Insivumeh, la actividad eruptiva mantiene una emisión intensa de gases, ceniza y fragmentos de lava, con columnas que alcanzan entre 5,000 y 6,000 metros sobre el nivel del mar y se dispersan a más de 40 kilómetros hacia el oeste.

La institución informó que se han contabilizado nueve eventos de mayor amplitud sísmica, los cuales generaron múltiples pulsos de corrientes de densidad piroclástica por la barranca Seca, con recorridos de entre cinco y siete kilómetros.

BOLETÍN VULCANOLÓGICO ESPECIAL BEFGO_058_026 VOLCÁN DE FUEGO

Guatemala, 3 de agosto de 2026 16:00 horas (hora local)



ACTUALIZACIÓN DE ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO pic.twitter.com/s3P9krjLWI — INSIVUMEH (@insivumehgt) August 3, 2026

El Insivumeh señaló que estas corrientes representan la principal amenaza para las comunidades ubicadas entre siete y diez kilómetros del cráter, especialmente en el municipio de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango.

Asimismo, advirtió que, si la actividad continúa aumentando, las corrientes piroclásticas podrían desplazarse hacia otras barrancas, especialmente la barranca Ceniza, como ha ocurrido en erupciones anteriores.

Ejército activa alerta naranja y autoridades emiten recomendaciones

Ante la evolución de la erupción, el Ejército de Guatemala declaró alerta naranja departamental en Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, con personal y recursos en apresto para apoyar las operaciones de respuesta en coordinación con el Sistema Conred.

Por su parte, la Secretaría Ejecutiva de la Conred pidió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales mantener vigilancia permanente sobre los boletines del Insivumeh, revisar los planes de respuesta y rutas de evacuación, fortalecer la información preventiva en las comunidades y atender las recomendaciones del personal especializado.

🚨🟠 Alerta naranja departamental



Ante la fase eruptiva del Volcán de Fuego, el Ejército de Guatemala se encuentra en apresto, con personal y medios disponibles para brindar apoyo a la población y atender cualquier situación de emergencia que pueda presentarse, en coordinación… pic.twitter.com/vKQ7bpNr8M — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 3, 2026

Caída de ceniza alcanza más departamentos

Los modelos de dispersión del Insivumeh y del Observatorio Guatemalteco de Vigilancia Volcánica indican que la ceniza continúa desplazándose hacia el oeste y suroeste.

Las autoridades mantienen vigilancia por caída de ceniza principalmente en sectores de Chimaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu, mientras el monitoreo continúa para detectar posibles cambios en la dirección del viento o un incremento adicional de la actividad eruptiva.

La Dirección General de Aeronáutica Civil también fue alertada para mantener precauciones con el tráfico aéreo en el área de influencia del volcán, debido a la presencia de ceniza en la atmósfera.

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