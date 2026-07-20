Volcán de Fuego mantiene expulsión de ceniza; prevén dispersión durante 24 horas

El Volcán de Fuego mantiene una dispersión de gas y ceniza que podría extenderse durante las próximas 24 horas y alcanzar hasta 70 kilómetros hacia el oeste y noroeste, informó este lunes el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Ante estas condiciones, los Bomberos Voluntarios informaron que mantienen un monitoreo permanente desde San Juan Alotenango, Sacatepéquez, y que personal especializado permanece preparado para apoyar a comunidades vulnerables si fuera necesario activar protocolos de emergencia o realizar evacuaciones.

Ceniza se desplaza por colapso de material volcánico

De acuerdo con el Insivumeh, la dispersión de ceniza es consecuencia del colapso de material piroclástico acumulado en el cráter y en la barranca Seca tras las explosiones registradas durante las últimas semanas.

La institución explicó que este fenómeno genera nubes de gas y ceniza que se desplazan hacia el oeste y noroeste, por lo que podrían registrarse caídas de ceniza en comunidades ubicadas en ese flanco, entre ellas San Pedro Yepocapa, así como otros sectores de Chimaltenango, Suchitepéquez y Sololá, según el mapa de dispersión emitido a las 11.35 horas.

El Insivumeh indicó que las columnas de gas y ceniza alcanzan entre 4,300 y 4,700 metros sobre el nivel del mar.

Bomberos permanecen en alerta

La 55 Compañía de Bomberos Voluntarios, con sede en San Juan Alotenango, informó que mantiene vigilancia constante de la actividad del coloso para responder de inmediato si las condiciones cambian.

Además, la Brigada Especial de Rescate permanece en apresto para atender cualquier emergencia que pueda reportarse en las comunidades cercanas al volcán.

🚨#ACTIVIDADVOLCANICA🚨



Ante el incremento de actividad del volcán de fuego, Bomberos #55cia de San Juan Alotenango han estado en monitoreo constante para poder apoyar en sectores y comunidades vulnerables y sectores aledaños en caso fuera necesario activar protocolos de… pic.twitter.com/xP1JNtUUbo — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 20, 2026

Las instituciones señalaron que, por ahora, las acciones son preventivas y buscan garantizar una respuesta rápida en caso de que la actividad requiera medidas adicionales.

Insivumeh: no es un incremento de la actividad eruptiva

El Insivumeh aclaró que la actual dispersión de ceniza no corresponde a un incremento de la actividad eruptiva del volcán.

Según la institución, el fenómeno estaba previsto en el Boletín Especial No. 25, emitido el 2 de junio, en el que se advertía que las explosiones y el descenso de material por distintas barrancas podrían provocar el colapso de depósitos piroclásticos y la formación de nubes de gas y ceniza.

Antecedentes recientes

El 2 de junio, el Insivumeh alertó sobre un aumento en la actividad interna del volcán de Fuego y no descartó la posibilidad de nuevos flujos de lava, explosiones más frecuentes o un episodio eruptivo de mayor intensidad, por lo que recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Días después, el 18 de junio, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) reiteró el llamado a respetar las restricciones de acceso al volcán, luego de que videos difundidos en redes sociales mostraran a visitantes en áreas cercanas al cráter durante una explosión, una situación que las autoridades calificaron como de alto riesgo.

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