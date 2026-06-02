Insivumeh advierte de aumento de actividad en el volcán de Fuego y no descarta flujos de lava o más explosiones

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este 2 de junio que el volcán de Fuego registra un incremento en su actividad interna, evidenciado por un aumento de eventos sísmicos asociados al ascenso de magma, mayor incandescencia en el cráter, explosiones frecuentes y emisiones de gases y ceniza.

Ante este escenario, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió recomendaciones preventivas para autoridades, comunidades cercanas y visitantes.

De acuerdo con el Boletín Vulcanológico Especial BEFGO-025-2026, los sistemas de monitoreo detectaron dos episodios de actividad relevante entre el 23 y 26 de mayo y del 1 al 2 de junio. Según los especialistas, estos cambios sugieren que el magma continúa ascendiendo y se encuentra próximo a la superficie, situación que podría provocar modificaciones en el comportamiento del coloso durante los próximos días o semanas.

El Insivumeh indicó que la actividad actual se caracteriza por un incremento en la cantidad y duración de eventos sísmicos tipo tremor, relacionados con el movimiento de magma y gases dentro del volcán. Además, se han observado anomalías térmicas persistentes y un nuevo foco de incandescencia debajo del cráter, en dirección a las barrancas Seca y Santa Teresa.

Aumentan explosiones y emisiones de ceniza

El informe detalla que el volcán mantiene entre 10 y 15 explosiones por hora, consideradas de débiles a moderadas, acompañadas por columnas de gas y ceniza que alcanzan hasta los 4 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

BOLETÍN VULCANOLÓGICO ESPECIAL

BEFGO_025_2026 VOLCÁN DE FUEGO

Guatemala, 2 de junio de 2026

15:35 horas (hora local)

ACTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV pic.twitter.com/WsOXFfAZGV — INSIVUMEH (@insivumehgt) June 2, 2026

Las explosiones también generan caída de material balístico alrededor del cráter y sonidos similares a una locomotora de tren, perceptibles en comunidades cercanas. Las autoridades advierten que la dispersión de ceniza podría variar dependiendo de la velocidad y dirección del viento.

Además, el Insivumeh no descarta que la actividad evolucione hacia un nuevo flujo de lava, un incremento en el número de explosiones o incluso un paroxismo, término utilizado para describir una fase eruptiva más intensa.

Conred recomienda evitar acercarse al cráter

Ante el incremento de la actividad volcánica, la Conred recomendó a la población cubrir depósitos de agua y alimentos ante una eventual caída de ceniza, utilizar mascarilla si se registra presencia de partículas volcánicas y mantener preparada la Mochila de las 72 Horas.

📌 AVISOS INFORMATIVOS - ACTUALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DEL VOLCÁN DE FUEGO. pic.twitter.com/q0xbv06mj8 — CONRED (@ConredGuatemala) June 2, 2026

La institución también pidió a las comunidades mantenerse informadas únicamente por medios oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales en caso de emergencia.

Turistas y guías deben extremar precauciones

El Insivumeh solicitó al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), a las municipalidades de Acatenango y San Juan Alotenango, así como a operadores turísticos y excursionistas, informar sobre los riesgos asociados a la actividad volcánica.

Las autoridades recordaron que está prohibido acercarse al cráter del volcán de Fuego y al sector conocido como El Camellón, debido al peligro que representa la caída de bloques incandescentes expulsados durante las explosiones, los cuales pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte.

Mientras continúa el monitoreo permanente, el Insivumeh señaló que cualquier cambio significativo será comunicado mediante nuevos boletines especiales para mantener informada a la población.

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