Volcán de Fuego mantiene explosiones y lanza ceniza en tres municipios

Durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes 27 de febrero se registraron explosiones de características débiles a moderadas en el volcán de Fuego, informó el Insivumeh.

Las explosiones estuvieron acompañadas de columnas de ceniza con alturas entre 4 mil 200 y 4 mil 300 metros sobre el nivel del mar, las cuales se dispersaron hacia el este y noreste del complejo volcánico hasta una distancia aproximada de 40 kilómetros.

Según el Insivumeh, se ha reportado caída de ceniza en San Miguel Dueñas, Alotenango, Ciudad Vieja y otras comunidades del franco este del volcán, en Sacatepéquez. Dichas condiciones pueden prevalecer durante las siguientes 24 horas.

Además, se observan avalanchas en los flancos oeste, suroeste y sur, en las que algunos bloques alcanzan la vegetación.

Algunas explosiones han originado retumbos, ondas de choque y sonidos similares al de una locomotora.

El Insivumeh recomendó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) considerar la dispersión de ceniza en un radio de 15 a 40 kilómetros hacia el este y noreste.

También recomendó al Instituto Guatemalteco de Turismo instruir a las agencias de turismo, guías turísticos y turistas sobre los peligros que representa el ascenso y la permanencia en las áreas descritas como peligrosas en el volcán de Fuego.

La DGAC informó que en el Aeropuerto Internacional La Aurora las operaciones aéreas se desarrollan con normalidad. Añadió que en el ambiente se registra presencia de ceniza volcánica; sin embargo, el aeropuerto continúa operando conforme a los protocolos establecidos de seguridad operacional.

“Cada aerolínea realiza sus propias evaluaciones y puede tomar decisiones operativas de manera independiente”, remarcó.

Indicó que algunas aerolíneas han tomado la decisión de reprogramar sus vuelos.

