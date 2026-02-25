El volcán de Fuego registra explosiones más peligrosas por mayor presión interna, confirma Insivumeh

El volcán de Fuego, situado entre Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla, presenta explosiones internas más violentas de lo habitual, de acuerdo con un boletín especial emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La institución informó que, aunque el rango de explosiones se mantiene entre cinco y 15 eventos por hora —similar al observado durante el segundo semestre del 2025—, en las últimas semanas los sensores sísmicos han detectado una dinámica interna más intensa, asociada con un mayor aporte de gas y magma en zonas poco profundas del conducto volcánico.

Según el boletín, esta condición provoca que las explosiones expulsen material de forma más violenta, generando columnas abundantes de gas y ceniza que pueden alcanzar hasta 5,000 metros sobre el nivel del mar. Además, el material magmático fragmentado produce varios segundos o minutos de incandescencia, lo que confirma la presencia de magma cercano a la superficie.

El Insivumeh advirtió que el material expulsado con mayor velocidad puede desplazarse varios cientos de metros e impactar áreas cercanas al cráter, como el “Camellón” y la Meseta, sectores frecuentados por turistas que ascienden al volcán de Acatenango. Esta situación representa un riesgo grave de quemaduras o lesiones.

El boletín también señala que los fragmentos rocosos expulsados durante las explosiones pueden descender por los flancos del volcán en forma de avalanchas incandescentes, principalmente hacia los sectores oeste y sur, donde recorren entre 300 y 1,000 metros.

Ante estas condiciones, la institución mantiene vigilancia permanente por medio de estaciones sísmicas, cámaras web, sensores de infrasonido y observadores en campo, y reiteró que cualquier cambio significativo en la actividad será comunicado mediante boletines especiales.

Las autoridades recomiendan no acercarse al cráter del volcán de Fuego ni a las zonas aledañas expuestas a la caída de material balístico.

Recomendaciones por actividad del volcán de Fuego

A SE-CONRED:

Mantener vigilancia permanente sobre la actividad del volcán de Fuego.

Comunicar la información del boletín a las comunidades cercanas.

Tomar medidas preventivas ante la caída de ceniza.

Mitigar el impacto de la ceniza en la población.

A la Dirección General de Aeronáutica Civil:

Tomar precauciones con el tráfico aéreo en los alrededores del volcán de Fuego.

Mantener monitoreo constante de la dispersión de ceniza.

Consultar los mapas de dispersión que publique el Insivumeh en los próximos días y semanas.

A INGUAT y municipalidades de Acatenango y San Juan Alotenango: