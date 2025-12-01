Rescate de turista herido en el volcán de Fuego reaviva debate sobre seguridad en ascensos

El incidente ocurrido el domingo 30 de noviembre en el volcán de Fuego —donde un turista resultó con quemaduras y golpes al ser alcanzado por rocas expulsadas durante una explosión— reavivó en redes sociales un amplio debate sobre los riesgos del turismo sin acompañamiento profesional y la aparente ausencia de medidas preventivas en las rutas de ascenso.

Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que la víctima fue rescatada tras sufrir heridas en distintas partes del cuerpo. El accidente ocurrió en una zona próxima al cráter del coloso, que se eleva entre San Juan Alotenango, Sacatepéquez, y Acatenango, Chimaltenango.

Páginas de excursionismo y usuarios especializados criticaron la actitud imprudente de algunos visitantes, quienes, con tal de obtener imágenes llamativas, se adentran en áreas peligrosas ignorando recomendaciones de seguridad.

La cuenta Exploring Guatemala señaló en una publicación que el accidente pudo evitarse si el turista no hubiera ingresado a la llamada “zona de la muerte”:

“Este tipo de percances ocurren cuando se desatienden las advertencias. Muchas personas se ahorran el guía, siguen a otros hasta la cumbre y llegan a zonas prohibidas por su cuenta”, detalló.

El mensaje también llamó la atención sobre el papel de los generadores de contenido que promueven retos peligrosos en volcanes activos:

“Hemos visto videos de personas que se acercan al cráter del Santiaguito -en Quetzaltenango-. Esta exposición extrema motiva a otros a repetir la conducta, sin medir consecuencias”, refiere el mensaje.

Llamado a la responsabilidad

La página Pa’ la Montaña también se pronunció sobre el suceso:

“La montaña no perdona imprudencias. Las restricciones no son capricho, son medidas para proteger vidas. Subamos con respeto, bajemos con vida”, refiere.

Su publicación enfatizó que el respeto por las reglas es parte esencial de la experiencia de montaña y que los ascensos deben hacerse con preparación y conciencia.

Reclamos por falta de señalización

En contraste, el montañista Levi López responsabilizó a las autoridades locales por la supuesta falta de medidas claras en el volcán de Fuego. Señaló en redes que no hay señalización visible ni advertencias impresas al momento del registro.

“Conozco bien ese volcán. No existen rótulos que delimiten áreas restringidas, y en las garitas solo se encargan de cobrar. Si hay restricciones, deberían estar bien señalizadas”, escribió.

López también pidió la creación de brigadas de rescate locales, así como una mejor organización de la información que se brinda a los visitantes.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) emitió un aviso importante por la temporada de ascenso de volcanes, en el que recuerda que esta actividad, aunque atractiva, implica riesgos que no deben subestimarse.

“Hacemos un llamado a la población guatemalteca y extranjera que asciende volcanes en esta temporada a respetar los avisos, rutas autorizadas, horarios y condiciones del ascenso”, indica el comunicado. “No solo deben proteger su vida, sino también la de quienes realizan labores de prevención, monitoreo y rescate”.

La entidad subraya que la cultura de prevención depende de cada persona y exhorta a seguir las indicaciones de seguridad. En caso de emergencia, recomiendan activar el Sistema CONRED comunicándose al número 119.

