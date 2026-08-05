Producción de azúcar crece 11% en la zafra 2025-2026, pero persiste incertidumbre por aranceles y El Niño

La industria azucarera del país cerró una de las mejores zafras recientes en el período 2025-2026 con 61 millones 182 mil 606.10 quintales (2 millones 814 mil 399.88 toneladas métricas), lo que representa un crecimiento del 11% con respecto de la zafra 2024-2025, según datos de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua).

En la zafra 2024-2025, la producción se situó en 55 millones 142 mil 661.42 quintales (2 millones 536 mil 562.43 toneladas métricas), refiere la información de Asazgua.

Luis Miguel Paiz, director general de Guatecaña, explicó que entre los principales factores que incidieron en ese aumento figuran las condiciones climáticas favorables durante el desarrollo del cultivo, el buen desempeño de las variedades de caña utilizadas y la implementación oportuna de prácticas de manejo agronómico, que en conjunto contribuyeron a alcanzar los niveles de productividad registrados.

En el país, la zafra se efectúa en el período de octubre de cada año a abril o mayo del siguiente.

Expectativas y preocupación por el fenómeno de El Niño

La zafra 2026-2027 se desarrollará bajo la influencia del fenómeno de El Niño, caracterizado por la reducción de lluvias y temperaturas más altas, añadió el ejecutivo.

La principal preocupación asociada con El Niño es la posible reducción y alteración en la distribución de las precipitaciones durante el ciclo de cultivo, lo cual podría generar períodos prolongados de déficit hídrico, y ese estrés sobre el cultivo puede afectar negativamente el crecimiento, la acumulación de biomasa y, por consiguiente, la producción de azúcar, respondió Paiz.

Sin embargo, explicó que la expectativa es mantener niveles de productividad similares a los alcanzados en la zafra recién finalizada, ya que se prevé que, mediante una adecuada toma de decisiones y la capacidad de respuesta de los ingenios, puedan mitigarse los posibles efectos climáticos.

Cómo quedó el azúcar con los aranceles de EE. UU.

Durante julio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó las asignaciones de las cuotas arancelarias de azúcar para el año fiscal 2027 (que abarca del 1 de octubre del 2026 al 30 de septiembre del 2027) bajo el contingente de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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En total, Estados Unidos estableció una cuota de 1 millón 117 mil 195 toneladas métricas valor crudo (MTRV), de las cuales 1 millón 061 mil 202 MTRV fueron distribuidas entre los países con asignaciones históricas.

A Guatemala se le asignaron 51 mil 639 toneladas métricas, el mismo volumen del año fiscal anterior, lo cual "representa estabilidad y que las condiciones para Guatemala se mantienen en el mercado estadounidense", expuso Paiz.

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También explicó que la cuota total asignada por Estados Unidos en el marco de la OMC se distribuye entre 39 países y es la misma de todos los años, aunque no fue asignada en su totalidad. Quedaron pendientes de distribuir 55 mil 993 toneladas métricas antes del 1 de octubre del 2026.

Estructura de exportación hacia el mercado de EE. UU.

El total de azúcar que Guatemala exportó a todos los mercados en el 2025 se situó en 1 millón 780 mil 553 toneladas métricas, por US$937.2 millones.

De ese total, las exportaciones a Estados Unidos representaron el 12%, es decir, 211 mil 772 toneladas métricas, por US$118.7 millones. Las ventas a ese país se efectúan con base a tres modalidades:

Cuota de la OMC: Las 51 mil 639 toneladas métricas correspondieron a la cuota o contingente de la OMC de azúcar crudo y representan alrededor del 24% del azúcar que Guatemala exporta a Estados Unidos, según datos del 2025. En la actualidad están exentas de aranceles; incluso, no les aplica el arancel del 10% que ese país implementó a partir de julio bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio.

Las 51 mil 639 toneladas métricas correspondieron a la cuota o contingente de la OMC de azúcar crudo y representan alrededor del 24% del azúcar que Guatemala exporta a Estados Unidos, según datos del 2025. En la actualidad están exentas de aranceles; incluso, no les aplica el arancel del 10% que ese país implementó a partir de julio bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio. CAFTA-DR : En el caso de las exportaciones hacia Estados Unidos por medio de la cuota del CAFTA-DR, el contingente es de 55 mil 460 toneladas métricas y representa el 26% de lo enviado por Guatemala a ese país, según datos del año pasado. Con base en ese tratado de libre comercio, no pagaría arancel de importación, pero Asazgua está realizando las consultas correspondientes para determinar si quedó exento o no del arancel del 10% de la Sección 301.

En el caso de las exportaciones hacia Estados Unidos por medio de la cuota del CAFTA-DR, el contingente es de 55 mil 460 toneladas métricas y representa el 26% de lo enviado por Guatemala a ese país, según datos del año pasado. Con base en ese tratado de libre comercio, no pagaría arancel de importación, pero Asazgua está realizando las consultas correspondientes para determinar si quedó exento o no del arancel del 10% de la Sección 301. Fuera de cuotas y de acuerdos comerciales: En el 2025, las exportaciones hacia Estados Unidos fuera de cuotas y tratados comerciales fueron de alrededor de 104 mil 673 toneladas métricas, equivalentes a cerca del 50% del total exportado a ese país. En la actualidad, el azúcar que no ingresa en las cuotas de la OMC y del CAFTA-DR paga un arancel de importación del 105%, más el 10% correspondiente a la Sección 301, para un total del 115%, según Asazgua.

Con ello, se observa que el 50% de las exportaciones de azúcar guatemalteca hacia Estados Unidos está sujeto a aranceles, incluidos los nuevos establecidos bajo la Sección 301. En cuanto al 26% correspondiente a la cuota del CAFTA-DR, aún se consulta si le aplica el arancel adicional del 10%.

Consultada acerca de qué productos de azúcar o sus derivados fueron incluidos entre las exenciones del arancel bajo la sección 301 y cuánto exporta Guatemala de estos a Estados Unidos, Asazgua indicó que no todos los productos quedaron exentos. Sin embargo, refirió que en algunos casos se mantiene una ventaja competitiva frente a países competidores, a los cuales se les impuso un arancel más elevado.

De enero a mayo del 2026, las exportaciones de azúcar de Guatemala al mundo sumaron 1 millón 083 mil 497 toneladas métricas, por US$486.1 millones. En ese mismo período, los envíos a Estados Unidos alcanzaron 153 mil 994 toneladas métricas, por US$68.3 millones.

Guatemala está pendiente de que entre en vigencia el Acuerdo de Comercio Recíproco firmado con Estados Unidos en enero del 2026. Según el Ministerio de Economía, alrededor del 72% de los productos quedarán exentos con ese acuerdo, pero el 28% aún tendría arancel. El país ha buscado que varias partidas de distintos productos sean incluidas y está a la espera de que Estados Unidos informe si aceptará esas adiciones.