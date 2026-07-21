Arancel del 10% afecta exportaciones de ciertos productos agrícolas y de manufactura, y ponen en riesgo miles de empleos, según Agexport

Aunque a nivel general las exportaciones de enero a mayo crecieron 5.5% en comparación con el mismo período del 2025, diversos productos no tradicionales, como frutas, legumbres y vegetales, así como el segmento de alimentos y bebidas reportan caídas, lo cual no solo afecta los ingresos, sino que pone en riesgo cientos de empleos en el país.

Según cifras del Banco de Guatemala, las exportaciones a mayo del presente año alcanzaron US$7 mil 199 millones, un crecimiento de 5.5% respecto al mismo período del 2025, impulsado por varios productos; sin embargo, hay otros segmentos que siguen reportando caídas.

En el segmento de legumbres y hortalizas, las exportaciones en ese mismo período bajaron US$28.7 millones, lo que representa -24.3%, ya que se situaron en US$89.6 millones.

En el caso específico de las arvejas, aunque han registrado caídas en los últimos tres períodos anuales, de -0.7% y -14.8%, de enero a mayo de este año las exportaciones fueron de US$53.3 millones, lo que refleja una baja de -16.8%, según datos de Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

En frutas frescas, secas y congeladas, en el mismo período se exportaron US$243.8 millones, con una baja de -5.6%.

Mientras que en el segmento de acuicultura y pesca se enviaron US$43.9 millones, con una caída de -9.6%.

Afectados por mantener arancel del 10%

Agexport refiere que uno de los aspectos que influye en la caída de las exportaciones de ciertos productos no tradicionales es que varios de esos segmentos se mantienen con el 10% de arancel para ser importados a Estados Unidos.

“Estos sectores ya están en modo supervivencia, como el agrícola y acuícola; enfrentan dificultades severas y se ven afectados por estas barreras", al igual que el sector de contact centers (centros de atención al cliente) por otras razones, indicó Claudia de Del Águila, directora de Incidencia del Entorno Exportador de Agexport.

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La entidad efectuó un análisis de los productos, en especial de los agrícolas que aún tienen 10% de arancel, y los vinculó con los departamentos donde se ubican los cultivos, así como su impacto en empleo, jornales o familias.

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Los productos que no están en el acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos se producen principalmente en departamentos con mayores flujos migratorios, donde las personas suelen emigrar, entre otras causas, debido a la falta de empleo en Guatemala, refiere el análisis de Agexport.

Si se observan solo las exportaciones a Estados Unidos en legumbres y hortalizas, estas reportaron una baja de -5.2% en el 2024, que se acentuó en el 2025 con -8.5%; mientras que la caída interanual a marzo del 2026 fue de 25%, con exportaciones por US$61.4 millones, añade el análisis de la Agexport.

En el caso de vegetales y minivegetales, la Asociación refirió que solo en productos como arveja, brócoli y ejote francés, la actividad representa 5.6 millones de jornales al año, además de 65 mil 587 empleos permanentes. La actividad involucra a alrededor de 70 mil familias.

Agexport reporta que los departamentos donde se producen algunos vegetales y minivegetales —como arveja, brócoli, col de Bruselas, coliflor, ejote francés, lechuga, repollo y zanahoria— y donde el fenómeno migratorio es mayor son Baja Verapaz, Huehuetenango, Jalapa, Jutiapa, Quiché, San Marcos y Sololá.

Mientras que las exportaciones de frutas frescas, secas o congeladas habían reportado crecimientos anuales del 2023 al 2025, en el período a mayo del 2026 las exportaciones a EE. UU. son de US$173.2 millones, con una caída de -2.5%.

En este caso, la entidad identificó que los departamentos donde se producen frutas como arándano, melón, mora y sandía, y donde el fenómeno migratorio es mayor, son Baja Verapaz, Huehuetenango, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quiché y San Marcos.

En ese segmento se generan alrededor de 8.1 millones de jornales, además de 29 mil 500 empleos permanentes, y beneficia a unas 25 mil familias.

Otros sectores

La ejecutiva de Agexport dijo que otros sectores también se ven impactados por el 10% del arancel de EE. UU., como las manufacturas.

En este grupo están bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, con una caída general a todos los mercados de casi 7% a mayo del 2026. Según datos del Banco de Guatemala, a ese período se habían exportado US$193.7 millones, con una baja de US$13.8 millones.

El sector de manufacturas genera 305 mil empleos directamente relacionados con la exportación; sin embargo, miles de estos podrían verse afectados en los segmentos de productos que registran caídas, informó Agexport.

El sector de acuicultura y pesca refleja una caída de -9.6%, ya mencionada, que también afecta ingresos y empleos.

La ejecutiva mencionó otros sectores con bajas, como el de muebles de madera (-3%), plásticos (-2.6%) y cosméticos (-3%). A excepción de tejidos y telas, que reportan una baja de -12%, los sectores antes mencionados mantienen aranceles, añadió.

Servicios y otros factores

En el sector de servicios también ha disminuido el ritmo de crecimiento de las exportaciones, ya que pasó de 10% a 5% en el primer trimestre del año.

En el primer trimestre del 2026 alcanzaron US$1 mil 198 millones. En este caso, los centros de llamadas y la contración de una empresa externa (BPO, en inglés), incluidos en ese segmento, registraron una caída interanual de -8%, según el reporte de Agexport.

Este es un sector importante para el país, ya que genera 45 mil empleos formales e impacta a miles de familias, dijo de Del Águila, e indicó que se necesita recurso humano con dominio del idioma inglés, por lo que considera necesaria una política educativa que incluya su enseñanza. Por ejemplo, un plan del gobierno de corto y de mediano plazo.

“El sector puede duplicar sus empleos formales en cinco años, pero no se está generando esa capacidad en el recurso humano”, añadió. También señaló que otro aspecto que les afecta son los costos derivados de la escasez de ese recurso.

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Explicó que la asociación elaboró una agenda de competitividad para transformar el entorno exportador, en la que identificaron cuatro barreras: infraestructura vial, ineficiencia portuaria, altos costos de energía y burocracia en trámites.

Añadió que el sector de contact center se ve afectado por los altos costos de energía, lo que limita su expansión al interior del país, así como por la escasez de talento humano con las habilidades necesarias.

Acuerdo recíproco y decisión del USTR general expectativas

En el caso de Estados Unidos, aunque Guatemala cuenta con el TLC (CAFTA-DR), luego de que ese país impuso aranceles globales en el 2025, en enero del presente año se firmó un acuerdo de comercio recíproco que incluye la exención de aranceles para alrededor del 72% de productos guatemaltecos.

La ministra de Economía, Gabriela García, indicó que la próxima semana el país tendrá su primera audiencia oficial de entrega de resultados de los compromisos, por lo que espera “contar con información más clara sobre la entrada en vigencia, las partidas arancelarias y los plazos”.

Además, el país también está a la espera de que esta semana la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) tome una decisión sobre la investigación a 60 economías, incluida Guatemala, de la sección 301 sobre prohibición de las importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso, y que inicialmente había indicado que ninguna proponía y propuso aranceles. La semana pasada se agotó la fase de comentarios públicos y consultas en las cuales participó el gobierno y entes privados.

La ejecutiva de Agexport indicó que están a la espera de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anuncie el resultado de su evaluación de los comentarios recibidos en la investigación bajo la sección 301. El próximo 22 de julio está previsto que esa entidad comparezca ante el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, donde podría referirse a dichos resultados.

“Confiamos en que los comentarios del Gobierno de Guatemala, así como los realizados por los diversos sectores exportadores en la consulta de la sección 301, sean tomados en cuenta, ya que están en línea con la política America First, y que los US$1 mil 300 millones de exportaciones de Guatemala que actualmente pagan un arancel del 10% puedan regresar a 0%. Estados Unidos es uno de nuestros principales socios comerciales, seguido de Centroamérica”, agregó.

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, indicó que lo programado en el Comité de Finanzas es una citación al embajador Jamieson Greer, de la USTR; sin embargo, la decisión puede darse cualquier día de la semana.

Por su parte, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham Guatemala) indicó que el 2027 será el primer año completo de vigencia del acuerdo, lo que representa una oportunidad para fortalecer la competitividad y la inversión.

Añadió que el acuerdo es clave para atraer inversión extranjera directa de origen estadounidense en nearshoring.

Amcham realizó el lunes 20 de julio el evento "Forecast Guatemala 2027 – Perspectivas Económicas y de Negocios", en el que se analizaron las perspectivas económicas del país y los retos para la competitividad.

El Banco de Guatemala mantiene su proyección de crecimiento en 4.1% para el 2026 y de 4% para el 2027, con un déficit fiscal de 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB).