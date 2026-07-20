Gobierno le apuesta a la atracción de inversión y diversificación de mercados para el crecimiento económico y superar el 4.1% proyectado

Diversificación de mercados, continuar atendiendo el portafolio de 67 proyectos potenciales de inversión extranjera directa, impulso a la inversión pública y creación de leyes para generar mejores condiciones son aspectos que el Gobierno enumeró como parte de las medidas para continuar impulsando el crecimiento económico, las exportaciones, la inversión extranjera directa, así como la infraestructura y los aspectos sociales.

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, mencionó que la proyección del Gobierno es alcanzar un crecimiento de la economía de hasta 4.3%; y aunque espera que se logre más, el dato se conocerá al final del año, expresó. Por el momento, se reportan indicadores de crecimiento muy fuertes.

En el primer trimestre del 2026, el producto interno bruto (PIB) creció 4.5%, según las cifras del Banco de Guatemala (Banguat). La Junta Monetaria mantiene su proyección de crecimiento del PIB para el cierre del 2026 en 4.1%, ello a pesar del conflicto en el Medio Oriente, que ha impactado precios internacionales del petróleo y sus derivados y ha tenido efectos en la inflación.

Inversión extranjera

La estrategia del Ministerio de Economía (Mineco) para la atracción de inversión extranjera directa (IED) se complementa con la promoción de exportaciones mediante la diversificación de mercados, afirmó la ministra de dicha cartera, Gabriela García.

En este caso, en ProGuatemala, la Agencia Nacional de Atracción de IED, el país tiene una cartera de 67 proyectos, de los cuales 31 corresponden a nuevas inversiones y 36 a reinversiones de empresas ya establecidas, que continúan ampliando sus operaciones.

"El hecho de que una empresa vino y decidió reinvertir en Guatemala es una gran señal para quienes están evaluando instalarse en el país", afirmó la funcionaria, al citar como ejemplo la expansión anunciada por la empresa Yazaki.

Confirmó que la IED creció 6.8% durante el primer trimestre del 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, al registrar US$529.7 millones. Se proyecta cerrar el año con al menos US$2 mil 65 millones en inversiones, cifra que consideró el piso de las expectativas para el 2026, por lo que esperan superarla.

Los principales sectores son servicios financieros y seguros, manufactura, agroindustria, alimentos y bebidas, tecnologías de la información, centros de llamadas (call centers) y servicios de tercerización de procesos (BPO).

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La ministra explicó que los países que más invierten en Guatemala desde hace varios años son Estados Unidos, República Dominicana, México, Colombia y los de Centroamérica; sin embargo, señaló que otros han manifestado su intención de invertir o de aumentar sus inversiones, tanto nuevas como reinversiones, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur y España.

Según la ministra, el país avanza hacia una economía más abierta e integrada a las cadenas globales de valor. Expuso que el 2026 y el 2027 podrían marcar el mayor crecimiento en exportaciones e inversión extranjera directa de los últimos 15 años, impulsado por la apertura de nuevos mercados y la atracción de capitales.

Exportaciones y diversificación de mercados

En exportaciones, las autoridades refirieron que, a mayo del 2026, se registra un crecimiento de 5.5% respecto del mismo período del año pasado. Según el Banco de Guatemala, en ese plazo se alcanzaron US$7 mil 199 millones.

Guatemala cuenta con 16 acuerdos comerciales vigentes, que brindan acceso preferencial a 45 mercados. El más reciente fue el de Perú, vigente desde el 1 de julio del presente año. Sin embargo, hay al menos seis más en proceso, así como otros tipos de negociaciones, aparte del acuerdo bilateral con Estados Unidos.

Cuando entra en vigor acuerdo con EE. UU.

En el caso de Estados Unidos, aunque Guatemala ya cuenta con el TLC (CAFTA-DR), luego de que ese país impuso aranceles globales en el 2025, en enero del presente año se firmó un acuerdo de comercio recíproco entre ambos países, que incluye la exención de aranceles para alrededor del 72% de productos guatemaltecos. El país también asumió una serie de compromisos en diferentes aspectos.

Al respecto, la ministra de Economía indicó que la próxima semana el país tendrá su primera audiencia oficial de entrega de resultados de los compromisos, por lo que espera “venir con información más clara al respecto de la entrada en vigencia, de qué partidas arancelarias y cuándo”.

Acuerdos y TLC en trámites

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur: Guatemala aprobó el proceso de adhesión, pero, por disposiciones de la integración regional, debe ser ratificado por el resto de países de Centroamérica. Nicaragua ya concluyó su trámite, y se gestiona que El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá completen sus procesos.

Con Trinidad y Tobago se reactivaron las negociaciones para un acuerdo de alcance parcial. A ese país ya se exportan US$19.8 millones y se prevé ampliar el comercio.

También está el EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Guatemala busca incorporarse al acuerdo vigente entre esa asociación y Centroamérica.

Con Canadá está en negociación un acuerdo de alcance parcial que, según el Mineco, avanza con mayor rapidez de lo previsto.

En el caso de Emiratos Árabes Unidos, se negocia un acuerdo de alcance parcial o TLC, con el objetivo de diversificar exportaciones. A ese país se exportan alrededor de US$89 millones, de los cuales US$82 millones corresponden a cardamomo.

Con Marruecos está en negociación un acuerdo comercial, ya que ese país ha manifestado interés en concluirlo con Guatemala.

Promoción comercial

Respecto de la promoción comercial mediante ferias internacionales, también se han diversificado los mercados. En el 2025 se participó en seis ferias, con 55 empresas, y la proyección de negocios fue de Q91.4 millones.

En el primer semestre del 2026 se han realizado siete ferias, con 76 empresas, y la proyección de negocios se estima en Q352.9 millones.

A qué se atribuye, según el gobierno

Arévalo mencionó que entre las acciones para mejorar la atracción de inversión hay varias leyes, como la de contrataciones y la de puertos la cual dijo, ayudará a la seguridad y al desarrollo económico.

Atribuyó el crecimiento económico a una estrategia integral del país, que se ha reflejado en las evaluaciones de calificadoras de riesgo y del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Este es el resultado de un manejo económico serio, de la utilización estratégica de la inversión pública en marcha y especialmente de la confianza que este gobierno ha construido ante los agentes económicos, la inversión nacional e internacional”, expresó.

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Explicó que el país parte de una macroeconomía estable y ha complementado esa fortaleza con inversión pública en infraestructura estratégica, como carreteras, puertos, aeropuertos y trenes, para facilitar el desarrollo económico y atraer inversiones. Pero, también otro tipo de inversión social como en educación, salud, carreteras rurales y programas sociales para fortalecer el capital humano. Otro punto mencionado es el impulso de la modernización del Estado mediante la digitalización de trámites y reformas legales orientadas a mejorar el clima de negocios, además de impulsar nuevas leyes de contrataciones y de servicio civil, entre otras.

Respecto de la ley de puertos, el mandatario agregó que esperan que el Legislativo finalice los últimos procesos para poder comenzar a conocer la iniciativa, y la calificó como una ley fundamental en el marco de la modernización del Estado y la creación de condiciones para contar con una administración confiable de los puertos.

Esa propuesta separa la parte operativa de la administrativa de los puertos, “por lo que facilita tanto la seguridad que debe establecerse como el desarrollo económico, con base en inversiones de todo tipo en los puertos del país”, expresó Arévalo.

Además, consideró que el fortalecimiento de las instituciones de justicia brinda mayor certeza jurídica a los inversionistas y que, en conjunto, estas acciones contribuyen a hacer de Guatemala un destino más atractivo para la inversión.