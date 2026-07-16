Inversión extranjera directa en Guatemala: los sectores que impulsan el crecimiento y las perspectivas para 2026

La inversión extranjera directa (IED) aumentó en el primer trimestre del 2026 y se situó en US$529.7 millones (unos Q4 mil millones), pese a la volatilidad geopolítica internacional y al aumento del precio de las materias primas, sobre todo del petróleo, que tiene un efecto en cadena sobre varias actividades productivas.

En la actualización de las cifras de la balanza cambiaria, la IED es uno de los indicadores macroeconómicos que muestra un desempeño positivo y concuerda con la evolución del producto interno bruto (PIB) durante el primer trimestre, que se situó en 4.5%, superior al 3.8% registrado en el mismo período del 2025.

En la política monetaria, para el 2026 se proyecta un flujo de capitales foráneos de US$2 mil 65 millones, y se prevé que en los años siguientes supere ese monto.

El reporte oficial indica que Guatemala recibió US$34.1 millones más de inversión extranjera directa (IED) entre enero y marzo del 2026, al situarse en US$529.7 millones. En el mismo período del 2025, el monto fue de US$495.6 millones, lo que representa un crecimiento del 6.8%.

La banca central registra en la balanza cambiaria el ingreso y egreso de divisas por inversión extranjera directa. En este caso, el resultado fue positivo.

IED se concentra en dos sectores

El reporte clasifica la inversión extranjera directa (IED) por actividad económica, es decir, identifica los sectores que captan capital fresco y el país de origen.

De las 11 actividades que registraron IED, nueve reportaron ingresos positivos y dos registraron desinversión durante el primer trimestre, según las estadísticas.

La actividad financiera y de seguros encabezó el listado con US$261.1 millones, seguida del comercio y la reparación de vehículos, con US$245 millones. En conjunto sumaron US$506.1 millones, equivalentes al 95% de la IED registrada.

Información y comunicaciones registró US$67 millones; industrias manufactureras, US$33.7 millones; transporte y almacenamiento, US$22.9 millones, y otras actividades, US$22.7 millones. Estas fueron las actividades con los montos más significativos.

Las actividades con resultados negativos fueron suministro de electricidad, agua y saneamiento, con US$118 millones, y explotación de minas y canteras, con US$12.9 millones.

Fenix Nickel reinició operaciones en Izabal tras invertir US$85 millones en modernización, infraestructura eléctrica y reestructuración operativa. En la imagen, los hornos de la planta. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

EE. UU. lidera la IED

La inversión proveniente de Centroamérica y República Dominicana ascendió a US$112.8 millones, y el resto del mundo, US$417 millones, según las cifras.

El principal país de origen de la inversión fue Estados Unidos, con US$182.1 millones durante el primer trimestre del 2026; seguido de Nicaragua, con US$74.2 millones; México, con US$58 millones; Países Bajos, con US$43.5 millones, y Luxemburgo, con US$33.9 millones.

El capital proveniente de Colombia alcanzó US$32.7 millones; España, US$26.9 millones; Suiza, US$25.4 millones, y Corea del Sur, US$23.2 millones.

La inversión proveniente de Panamá alcanzó US$17.2 millones; Honduras, US$15.9 millones, y Costa Rica, US$9.3 millones.

En tanto, de Alemania ingresaron US$8.7 millones; de Suecia, US$2.3 millones; de Israel, US$1.8 millones, y de Perú, US$1.4 millones, según el reporte oficial.

Reinversión explica el alza

Prensa Libre consultó al presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, sobre el comportamiento de la IED. El funcionario explicó que el incremento obedeció, principalmente, a una mayor reinversión de utilidades; empresas que optaron por reinvertir una parte importante de las utilidades generadas por sus operaciones para darles continuidad o ampliarlas.

Indicó que, desde la perspectiva de la actividad económica, los mayores incrementos se registraron en comercio y reparación de vehículos, así como en actividades financieras y de seguros. En cuanto al país de origen, destacó el aumento de la IED proveniente de Estados Unidos y de Centroamérica y República Dominicana.

CIG ve optimismo moderado

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), brindó una perspectiva sobre el clima de negocios ante la coyuntura internacional.

"El clima de negocios lo describiría como de optimismo moderado. Hay factores que generan confianza, como el crecimiento de las exportaciones en alrededor del 7%, un consumo privado que sigue siendo sólido y una inflación relativamente controlada", afirmó.

No obstante, añadió que también hay retos que preocupan al sector empresarial, como el costo de algunos insumos y de la energía, la incertidumbre internacional y la necesidad de acelerar la inversión pública en infraestructura.

En todo caso, las empresas siguen viendo oportunidades, pero esperan un entorno que les permita invertir y crecer con mayor certeza, apuntó el presidente de la CIG.

La industria manufacturera y el transporte y almacenamiento fueron sectores que atrajeron capital fresco durante el primer trimestre del 2026. (Foto Prensa Libre: Asazgua)

Banguat explica la desinversión

En mayo pasado, la compañía Fenix Nickel reinició operaciones en Izabal e invirtió US$85 millones en modernización, infraestructura eléctrica y reestructuración operativa.

Las autoridades explicaron las razones por las que las actividades de explotación de minas y canteras, así como de suministro de electricidad, agua y saneamiento, registraron un desempeño negativo en la inversión durante el primer trimestre, según la balanza cambiaria.

En términos generales, González Ricci mencionó que la compilación de la IED incluye tres componentes: la nueva inversión, la reinversión de utilidades y los préstamos recibidos de la casa matriz o de empresas afiliadas. Por ello, no mantiene una trayectoria creciente permanente.

Citó, por ejemplo, que una empresa puede decidir distribuir utilidades en lugar de reinvertirlas, por lo que, al comparar períodos, pueden observarse comportamientos distintos. Asimismo, si una empresa recibe un préstamo en un período y en otro lo paga, pueden presentarse diferencias entre ambos.

En el caso de la actividad de explotación de minas y canteras, el comportamiento estuvo asociado, entre otros factores, a reducción en los instrumentos de deuda por amortizaciones de obligaciones de las empresas residentes durante el trimestre.

En el suministro de electricidad, agua y saneamiento, el resultado se explicó, principalmente, por la distribución de utilidades del período actual y de períodos anteriores por parte de algunas de las principales empresas de esa actividad.

IED superaría los US$2 mil millones

Al conocer los datos del primer trimestre de la inversión extranjera directa (IED), las autoridades también presentaron un panorama para el cierre del 2026.

"Se muestra una IED más diversificada y orientada a servicios de mayor valor agregado, con mayor regionalización de capitales y permanencia de socios tradicionales, aunque se considera que la IED podría crecer mucho más", añadió el presidente del Banco de Guatemala (Banguat).

Para el primer semestre, se espera que la IED continúe registrando un comportamiento positivo, impulsada por la reinversión de utilidades y los flujos de financiamiento entre compañías relacionadas.

Para el cierre del 2026, se prevé que la IED alcance US$2 mil 65 millones, un aumento de US$183.3 millones, equivalente al 9.7%, respecto de los US$1 mil 881.7 millones registrados en el 2025.